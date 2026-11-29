Nors kiekviena gimimo data, pasak numerologų, turi savų stiprybių ir silpnybių, kai kurios jų laikomos ypač sėkmingomis. Kaip rašoma parade.com, išskiriamos keturios mėnesio dienos, kuriomis gimusiems žmonėms priskiriama ypatinga sėkmė.
Pasitikrinkite, ar jūsų gimimo diena patenka į šį sąrašą. Gimimo mėnuo nesvarbus – vertinama tik mėnesio diena.
Primename, kad tai yra pramoginio pobūdžio turinys. Straipsnyje pateikiami vertinimai neturėtų būti laikomi objektyvia, faktais grįsta ar mokslinėmis išvadomis patvirtinta informacija.
3 dieną gimę žmonės
Trečiąją bet kurio mėnesio dieną gimę žmonės numerologijoje siejami su kūrybiškumu, žaismingumu ir gebėjimu skleisti pozityvumą. Manoma, kad jie lengvai įkvepia aplinkinius, pasižymi stipria saviraiška ir gebėjimu bendrauti.
Šis skaičius siejamas su Jupiteriu – astrologijoje tai yra sėkmės planeta. Todėl tikima, kad šią dieną gimę žmonės gali pasižymėti išskirtiniu žavesiu, gebėjimu įkvėpti kitus ir lengviau pastebėti atsiveriančias galimybes.
8 dieną gimę žmonės
Aštuntoji mėnesio diena numerologijoje laikoma itin palankia. Šis skaičius siejamas su sėkme, autoritetu, turtais ir gausa.
Manoma, kad šią dieną gimę žmonės pasižymi disciplina, ambicijomis ir gebėjimu kryptingai siekti savo tikslų. Jie dažnai orientuojasi į materialinę gerovę, karjerą ir praktinius pasiekimus.
Numerologų teigimu, tokiems žmonėms gali sektis sulaukti įtakingų asmenų palaikymo, o jų užsispyrimas ir savidisciplina padeda norus paversti konkrečiais rezultatais.
11 dieną gimę žmonės
Vienuoliktąją mėnesio dieną gimę žmonės siejami su vadinamuoju meistro skaičiumi. Numerologijoje jam priskiriama stipri intuicija, dvasinis jautrumas ir gebėjimas įžvelgti daugiau nei kiti.
Tikima, kad šie žmonės pasižymi giliu vidiniu pasauliu, intelektualumu ir aiškiu gyvenimo tikslu. Jiems taip pat priskiriamas stiprus vilties ir tikėjimo jausmas, padedantis siekti savo svajonių.
22 dieną gimę žmonės
Dvidešimt antroji mėnesio diena numerologijoje taip pat laikoma ypatinga – šį skaičių vadina „didžiuoju kūrėju“ arba „meistru statytoju“.
Manoma, kad šią dieną gimę žmonės geba dideles idėjas paversti realybe. Jie pasižymi strateginiu mąstymu, atsakingumu ir gebėjimu planuoti ilgalaikius tikslus.
Numerologų teigimu, tokie žmonės dažnai geba greitai rasti sprendimus net sudėtingose situacijose. Jie nebijo iššūkių ir moka kliūtis paversti galimybėmis.
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