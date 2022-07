Šio 7-mečio nuotrauka sujaudino tūkstančius: pažiūrėkite, ką daro rusai Ukrainoje

Ketvirtadienį, liepos 21 dieną, savo tviterio paskyroje apie tai pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka. Jo paskelbtoje nuotraukoje matyti ligoninės lovoje gulintis vaikas, vardu Romanas. Visas jo veidas apvyniotas tvarsčiais, o iš kūno išvesta daugybė vamzdelių. Po raketos smūgio septynmetis Romanas smarkiai apdegė, susilaužė ranką, jo galvoje rasta skeveldrų.

„Po raketos smūgio Vinycoje 7 metų Romanas buvo sunkiai nudegęs, sulaužyta ranka, rastos skeveldros žaizdos galvoje. Romanas buvo evakuotas gydytis į Drezdeną.

Jo tėtis rado Romaną Vinycos ligoninėje. Kad jo žmona mirė, jis sužinojo tik prieš 3 dienas po DNR ekspertizės“, – rašė jis.

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas savo tviterio paskyroje ketvirtadienį pranešė apie po to paties sprogimo žuvusią 20-ies metų merginą.

„Rusijos raketų smūgio Vinicoje aukų skaičius vėl išaugo – iki 26 žmonių. Ligoninėje mirė 20-metė Olga Lysenko. 98 proc. jos odos buvo nudegę. Ji ėjo namo iš odontologo, kai į ją pataikė raketa. Mums reikia oro gynybos sistemų. Tada galėsime sustabdyti šias tragiškas mirtis“, – rašė jis.

