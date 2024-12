Siekiant sulieknėti Lietuvoje žaibiškai populiarėja ši procedūra: atskleidė, ar ji tikrai veikia

Kaip naujienų portalui tv3.lt pasakojo kvalifikuota masažuotoja, masažo mokytoja Karina Mikailova, naujoji technika, kurios subtilybių ji mokėsi Italijoje ir visai neseniai parvežė į Lietuvą, sparčiai populiarėja ne tik mūsų šalyje, bet ir visoje Europoje.

Pažvelgus į nuotraukas, darytas prieš ir po šio masažo, matyti akivaizdūs pokyčiai – įdubęs pilvas, išsišokę šonkauliai, tad nenuostabu, kad tai išvydęs susigundo ne vienas. Vis tik, masažuotoja pabrėžia, kad estetiniai pokyčiai yra tik malonus šalutinis poveikis, nes pagrindinė limfodrenažinio masažo funkcija yra sveikatinimas.

REKLAMA

REKLAMA

Svarbi tinkama limfotaka

Tad kas tai per masažo technika, kuo ji skiriasi nuo klasikinio limfodrenažinio masažo? Anot K. Mikailovos, klasikinė šio masažo technika yra saugus variantas žmonėms, kurie tinsta, taip pat turintiems venų varikozę, ji yra švelnesnė.

REKLAMA

„Naujoji technika yra šiek tiek kitokia, ji žymiai greitesnė, intensyvesnė ir rezultatas matomas labai akivaizdus, tai patraukia dėmesį – kai žmogus pamato, kad po vienos sesijos pilvas tiesiog įdumba, daug kas nori šią techniką išbandyti. Su įprastu limfodrenažu tokio rezultato nepasiekiame“, – aiškino pašnekovė.

Vis tik, svarbiausia yra ne padailėjusios kūno linijos – intensyviais judesiais suaktyvinama limfotaka ir kraujotaka, pagerinami procesai organizme, kad jis pats „užsikurtų“. Limfotakos sistema yra mūsų organizmo valomasis mechanizmas, kuriam sutrikus prastėja ne tik savijauta, bet ir odos būklė, pasireiškia kiti įvairūs nemalonūs pojūčiai.

REKLAMA

REKLAMA

„Pastebėjau, kad žmonės pradėjo labai stipriai tinti, be priežasties stambėja, iš tiesų to priežastis – organizme susikaupę skysčiai, kuriuos reikėtų pašalinti. Kai organizme sutrinka limfotaka, žmogus jaučiasi pavargęs, būna pamėlusiais paakiais, oda papilkėja, slenka plaukai, nes organizme nevyksta procesai, kurie turėtų vykti.

Kai limfotaka neveikia, organizmas būna užterštas, kai organizmas užterštas, mes prastai jaučiamės, neturime jėgų, gyvenimas visaip kitaip genda – žmogus priauga svorio, niekaip negali jo numesti, sutrinka virškinimas, pasireiškia vidurių užkietėjimas, nuo to organizmas dar labiau teršiasi, mes blogai miegame, pradeda vystytis kraujagyslių ligos – venų varikozė, trombozė“, – sutrikusios limfotakos poveikį nupasakojo kvalifikuota masažuotoja.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ji priduria, kad pasireiškiant šiems simptomams, nukenčia žmogaus gyvenimo kokybė, jis tampa nelaimingas, nebeturi energijos net užsiimti mėgstama veikla, nes malonumą suteikiančių hormonų – endorfinų, serotonino, dopamino ir kitų – poveikį užgožia streso hormonas kortizolis.

Aktualu jaučiantiems šiuos simptomus

Įprastai pats organizmas turėtų veikti darniai ir limfotaka turėtų veikti natūraliai, tačiau kartais jai suaktyvinti reikia pagalbos. Tai ypač aktualu šiuolaikiniame pasaulyje, kai dauguma žmonių dirba sėdimą darbą, mažai juda, gyvena sėsliai, o mityboje gausu druskų, perdirbtų riebalų.

REKLAMA

Pašnekovė pažymi, kad sportuojančių žmonių limfotaka retai būna sutrikusi, tačiau mažą fizinį aktyvumą turintiems žmonėms į pagalbą gali tekti pasitelkti limfodrenažinį masažą. Vis tik kaip suprasti, kad limfotaka sutrikusi?

„Pirmieji požymiai sutrikusios limfotakos yra staigus svorio augimas, taip pat neprakaitavimas sporto, intensyvesnio fizinio aktyvumo metu ir nenoras gerti vandens“, – paaiškino K. Mikailova.

REKLAMA

Paklausta, kam rekomenduotų išbandyti šį masažą, masažuotoja išskiria kelias grupes: asmenis, kurie nei mitybos, nei sporto pagalba negali numesti svorio ir atsikratyti kūno tinimo, tuos, kurie nuolat neišsimiega ir jiems pasireiškia pastovus energijos stygius bei trečioji grupė – net ir vasarą šąlantys žmonės, kuriems reikia suaktyvinti kraujotaką.

Išsiruošus į pagal naująją techniką atliekamą masažą reikia būti bent dvi valandas nevalgius ir ne mažiau nei valandą nieko negėrus – tai padės išvengti nemalonių pojūčių: pykinimo, skausmų, nes intensyvūs limfos aktyvinimo ir drenavimo judesiai atliekami pilvo srityje:

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Pilvas yra pagrindas, nes jis yra mūsų kūno centras ir būtent nuo jo limfmazgiai eina į viršutinę ir apatinę kūno dalis. Drenuojant pilvą, masažuojant jį, aktyvėja procesai visame kūne. Sakoma, kad jeigu pilvas gerai nudrenuotas, limfmazgiai ten suaktyvinti, pagražėja net kojos.“

Pašalinus susiskaupusius skysčius rezultatas akivaizdus

Tiesa, masažuotoja iškart įspėja, kad šios procedūros metu nepailsėsite ir nepamiegosite, nes ji yra aktyvi, jo metu svarbu bendrauti su masažuotoju, nes tik bendradarbiaujant tarpusavyje pasiekiamas geriausias rezultatas.

REKLAMA

Be to, išjudinus limfotaką ir kraujotaką, iš kūno ims šalintis susikaupę skysčiai, tad ne kartą teks nueiti į tualetą.

„Jeigu limfmazgiai gerai suaktyvinti, skystis keliauja link jų, o iš jų toksinai ir visos kitos nereikalingos medžiagos pašalinamos per odą, t. y. per prakaitą ir per šlapimą. Per masažą, kurio trukmė yra valanda, žmogus į tualetą gali nueiti penkis–septynis kartus, taip pat žmogus gausiai prakaituoja – tai rodo, kad organizmas valosi“, – pasakojo ji.

REKLAMA

Po masažo svarbu visą dieną gurkšnoti vandenį, kad neįvyktų dehidratacija. Norint pasiekti geriausio rezultato, specialistės teigimu, reikėtų šį masažą atlikti tris, penkis ar septynis kartus, priklausomai nuo individualios situacijos, nors pokyčiai pastebimi jau po pirmojo seanso – geriausiai tai pasimato arba prieš ir po masažo užfiksuotose nuotraukose, arba velkantis drabužius, kurie tampa laisvesni.

Primena nepiktnaudžiauti

Iškart pastebimas rezultatas gali sukelti norą limfodrenažinį masažą darytis daug kartų ir dažnai, tačiau K. Mikailova primena – kas per daug, tas nesveika, o norėdami padėti savo organizmui, galime jam tik pakenkti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Šio masažo negalima darytis dažniau nei kas septynias dienas, nes turi atsistatyti ir organai, ir oda. Nereikia piktnaudžiauti šiuo masažu ir darytis nuolatos, užtenka iki septynių kartų, kitaip galime per daug suaktyvinti kraujotaką, limfotaką, o to tikrai nereikia, nes galime pradėti prakaituoti daugiau negu reikia, per daug suaktyvinti organų veiklą.

Organizmas turi dirbti natūraliai, tik kartais turime jam padėti, nes organizmas sulėtėja nuo mūsų netinkamo gyvenimo būdo. Taip pat visą laiką reikia tartis su gydytoju dėl šios technikos taikymo“, – pabrėžė pašnekovė.

Svarbu žinoti, kad šis masažas gali būti atliekamas ne visiems – jis netinka turintiems venų varikozę, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis, negali būti atliekamas nėščioms moterims (ir gali būti atliekamas praėjus metams po gimdymo) bei asmenims, turintiems bendrų kontraindikacijų – jiems pakilusi temperatūra, prasidėjęs uždegimas, serga onkologine liga ar turi kraujo krešulių.