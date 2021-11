Masažuotoja Karina išdavė, kaip atsikratyti pilvo riebalų: 1 gudrybė paskatins jų skaidymą

Naujienų portalui tv3.lt sutikusi papasakoti pilvo masažo naudą, masažuotoja K. Mikailova džiaugėsi, kad vis daugiau žmonių prašo jos patarimų kaip padėti sumažinti suglebusią odą, padaryti ją elastingesne.

„Oda, ilgą laiką veikiama įvairiausių kremų ir masažinių judesių tampa elastingesnė ir sugeba labiau, greičiau susitraukti. Pilvo masažas ypatingai naudingas ar tai po gimdymo, ar metant svorį, kad ta oda nekabėtų, o susitrauktų“, – tvirtina K. Mikailova.

Masažuotoja pastebi, kad pilvo masažu riebalų nesudeginsime, tačiau padėsime pagreitinti jų skaidymą.

„Galima tik pagreitinti kraujotaką ir procesus. Pavyzdžiui, tai būtų labai gerai derinti kartu su sveika mityba, su vaikščiojimu, sportu. Riebalų jis aišku neišnaikins, nes riebalai turi sudegti per tam tikrą kalorijų deficitą, bet toks masažas pagretina kaip minėjau kraujotaką ir procesus, kurie valo odą, toksinus.

Pagreitinta kraujotaka padeda riebalui skaidytis, tad tai gali tapti pagalbine priemone“, – tikina masažuotoja.

Pasak moters, pilvo masažas naudingas ir tiems, kurie turi bėdų su vidurių užkietėjimu. „Dar vienas pliusas užsiimti tuo“, – priduria masažuotoja K. Mikailova.

Patartina prieš masažą paruošti odą

Kad būtų pasiekiami geresni rezultatai, masažuotoja pataria prieš tai pilvo odą gerai nušveisti, ar tai šveičiamąja priemone, ar sausu šepečiu.

„Reiktų nuimti suragėjusį odos sluoksnį. Tam padaryti tinka ir įvairios kitos priemonės, pavyzdžiui, sutraukiamasis serumas, šildantis kremas ar įvyniojimai, kurios giliau prasiskverbia ir patį procesą veikia giliau.

Patį pilvo masažą galima daryti tiesiog rankomis, o jei norisi – kartu su masažiniu aliejumi.

„Jeigu juo užsiimsite kiekvieną dieną, užteks daryti apie dvi minutes, jei rečiau – apie 5 minutes per dieną. O kada pasimatytų rezultatai, reiktų pilvo masažą daryti bent jau 21 vieną“, – pataria K. Mikailova.

Jeigu norite, pilvo masažą galite atlikti ir ilgiau, tačiau reikia stebėti ar nesudirgsta oda, neatsiranda pernelyg didelis raudonis:

„Ilgiau daryti nusibostų, o ir šiaip, kas per daug – tas nesveika. Apskritai, pilvo oda yra rečiau veikiama įvairiausių šveitimų, masažų, todėl ji greičiau sudirgsta.“

Masažuotoja pataria pilvą masažuoti normalia jėga. „ Stipriau nei masažuojant veidą, bet silpniau nei masažuojant kojas. Reikia rasti viduriuką ir nieko nespausti, o veikti tik odą“, – priduria Karina Mikailova.

Moteris tikina, kad masažuoti galite tą pilvo dalį, kuri jums yra probleminė, bendrų taisyklių -nėra, tačiau kaip pati pastebi, daugiausiai problemų žmonėms sukelia apatinė pilvo dalis: „Jai ir galima skirti didžiausią dėmesį.“

Masažuoti reiktų vadovaujantis savo pojūčiais

K. Mikailova pasakoja, kad pamatę rezultatus sekėjai vis labiau ir labiau susidomėjo šio pilvo masažo teikiama nauda. Rezultatus pagreitinti gali sveika mityba, kalorijų deficitas, intensyvūs vaikščiojimai arba įvyniojimai.

„Prakaitavimas taip pat skatina odos išsivalymą ir susitraukimą. Kai prakaituojame, išeina šlakai, lygėja oda. Be to, kontrastinis dušas taip pat puikiai veikia kaip ir šildantys / šaldantys įvyniojimai. Iš pradžių reikia gerai pakaitinti, nes išsiplės kraujagyslės, pagreitės kraujotaka, o po to pašaldyti, kad viskas susitrauktų ir taip oda pastangrėtų“, – dalinasi dar vienu naudingu patarimu 8-erius metus dirbanti masažuotoja.

Atlikti pilvo masažą galima vadovaujantis savo pačių pojūčiais ir poreikiais. Jį galima daryti tiek delnais, tiek minkant pirštais:

„Jei darome kažkokius judesius ratu, tai tuomet juos darykime pagal laikrodžio rodyklę. Čia ir virškinimui gerai. Jei glostome taip pat darykime tai pagal laikrodžio rodyklę. Nėra svarbu ar su pirštais, ar delnais, viskas priklauso nuo judesio. Su pirštais gal judesiai efektyvesni, nes labiau galime suimti tą riebalinį sluoksnį, odos sluoksnį, o su delnu taip nesuimsi. Delnu yra veikiamas didesnis plotas iš karto, o su pirštais – mažesnis, bet giliau.“

Tokį pilvo masažą K. Mikailova rekomenduoja atlikti geriau ryte, tačiau jeigu neturite laiko, ar nespėjate, galima lengvai padaryti ir vakare, porą minučių.

„Vakare mums reiktų nuraminti organizmą, kad ramiau būtų miegoti, nes pagreitėja kraujotaka kitaip, yra suaktyvinama virškinimo sistema, todėl geriau atlikti ryte“, – pataria masažuotoja.

Karina Mikailova taip pat priduria: „Reikia įsiminti, kad viską masažuoti: kojas, pilvą, rankas, sėdmenis reiktų ne vieną ir ne du kartus, o nuolatos, kad tie rezultatai matytųsi.“