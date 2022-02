Šie vitaminai dabar yra labai reikalingi: pasitikrinkite, ar nejaučiate trūkumo

„Vitaminai C ir D, cinkas bei geležis užtikrina tinkamą imuninės sistemos veiklą ir veiksmingą apsaugą nuo ligas sukeliančių virusų. Tačiau tam, kad šie vitaminai ir mikroelementai galėtų „padaryti savo darbą“, turime gauti reikiamą jų paros normą.

Dalį šių vitaminų ir mineralų paros dozės galime gauti vartodami jų praturtintus maisto produktus, tačiau likusią dalį užsitikrinti padės tik maisto papildai“, – „Camelia“ pasakoja A. Šeputienė.

REKLAMA

REKLAMA

Vaistininkė primena, kiek per parą vitaminų C ir D, cinko bei geležies turėtų suvartoti suaugusieji:

vitamino C paros dozė moterims – 75 mg, vyrams – 90 mg;

vitamino D paros dozė suaugusiems –1000–4000 TV;

cinko paros dozė moterims – 8 mg, vyrams – 11 mg;

geležies paros dozė moterims – 18 mg, vyrams – 8 mg.

Vitaminas C

A. Šeputienė sako, kad Vitaminas C stimuliuoja imuninės sistemos ląstelių gamybą ir aktyvumą, saugo nosį, gerklę bei bronchus nuo jiems galinčių pakenkti virusų ir toksinų. Be to, šis vitaminas padeda geriau įsisavinti geležį, rašoma pranešime spaudai.

„Kai trūksta vitamino C, kamuoja sąnarių skausmai, dantenų uždegimai, lėtai gyjančios žaizdelės, paraudusi ir išsausėjusi oda. Be to, išryškėja raukšlės, lūžinėja nagai ir plaukai, kankina nuovargis ar depresija. Kai pasireiškia ilgalaikis vitamino C trūkumas, silpsta imunitetas, o dėl to žmogus dažniau serga infekcinio pobūdžio ligomis“, – įspėja vaistininkė.

REKLAMA

REKLAMA

Vitaminas D

Anot A. Šeputienės, vitaminas D ne tik valdo daugiau nei 200 genų funkcijų, gerina odos būklę, regėjimą ir kaulų formavimąsi, bet pasižymi ir priešuždegiminiu poveikiu. Be to, šis vitaminas padeda geriau įsisavinti kalcį ir fosforą.

„Kai trūksta vitamino D, dažnai kamuoja pasikartojantis peršalimas, nuolatinis nuovargis, slogi nuotaika, lėtai gyjančios žaizdos bei kaulų, nugaros ir raumenų skausmai.

Ilgalaikis vitamino D trūkumas, silpnina imunitetą ir jo gebėjimą apsiginti nuo virusų bei bakterijų, gali sukelti nutukimą, cukrinį diabetą, vėžinius susirgimus, širdies ir kraujagyslių ligas ir kt.“, – teigia vaistininkė.

Be to, dėl šio vitamino trūkumo gali sutrikti vaiko vystymasis, dantų dygimas, medžiagų apykaita ir išsivystyti daugybiniai organų pažeidimai.

Cinkas

A. Šeputienė sako, kad Cinkas užtikrina organizmo ląstelių, tarp jų ir imuninių, funkcionalumą, stiprina reprodukcinę sistema bei pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis.

REKLAMA

REKLAMA

Vartojantys cinką profilaktiškai, mažina riziką užsikrėsti COVID-19, o pradėjus jį vartoti per pirmąją parą po infekcijos simptomų atsiradimo, galima sutrumpinti ligos trukmę, palengvinti eigą bei sumažinti liekamųjų reiškinių tikimybę.

„Kai trūksta cinko, oda sausėja ir praranda elastingumą, išsivysto aknė, slenka plaukai, nagai tampa trapūs. Taip pat, pablogėja atmintis ir rega, suprastėja uoslės ir skonio pojūčiai, kankina bendras nuovargis ir silpnumas, nemiga bei pykinimas.

Dėl ilgalaikės cinko stokos, padidėja rizika patirti psichikos sutrikimus, susirgti epilepsija, šizofrenija, mažakraujyste, nevaisingumo ir susilpnėjusio imuniteto problemas“, – aiškina vaistininkė.

Geležis

Pasak A. Šeputienės, geležis atsakinga už deguonies ir anglies dvideginio pernešimą kraujotakoje – tai ypač svarbi funkcija, užtikrinanti ląstelių ir organų funkcionalumą.

Be to, ji reikalinga leukocitų dauginimuisi ir brendimui. Šie baltieji kraujo kūneliai geba atpažinti ir sunaikinti į organizmą patekusius svetimkūnius – virusus bei bakterijas.

REKLAMA

REKLAMA

„Kai trūksta geležies, atsiranda bendras silpnumas, galvos svaigimas, oda, liežuvis tampa blyškūs, trūkinėja burnos kampučiai, slenka plaukai, pradeda lūžinėti nagai, padažnėja širdies pulsas. Jeigu organizmas ilgą laiką jaučia geležies stoką, gali išsivystyti mažakraujystė“, – teigia vaistininkė.

Sveikatą stiprinkite ir kitais būdais

Pasak A. Šeputienės, rekomenduojama vartoti ne tik vitaminus ir mineralus, bet sveikatą stiprinti ir kitais būdais: „Užsiimkite reguliaria fizine veikla, daugiau laiko praleiskite lauke, sveikai maitinkitės, nusistatykite darbo-poilsio režimą ir užsiimkite jums patinkančiomis veiklomis.“