Šie simptomai rodo, kad vartojate per daug alkoholio: pastebėkite laiku

Naujienų portalui tv3.lt apie alkoholinį hepatitą sutiko papasakoti „Camelia“ vaistinių tinklo vaistininkė Julija Aganauskaitė-Žukaitė.

Pasak jos, ši liga išsivysto tuomet, kai daugelį metų yra piktnaudžiaujama alkoholiu. Tiesa, ji gali išsivystyti ir tada, kai per trumpesnį laiką yra vartojami itin dideli alkoholio kiekiai.

„Svarbu suprasti, kad alkoholis toksiškai veikia kepenis, tad ilgainiui jos nebesugeba susidoroti su alkoholio skilimo metu susidarančiomis nuodingomis medžiagomis, todėl pradeda vystytis uždegimas.

Kai kepenų ląstelės žūva, jų vietoje vystosi randinis audinys, o tai trukdo normaliai kepenų veiklai. Ligai progresavus, gali išsivystyti kepenų cirozė – negrįžtama kepenų pažaida“, – įspėjo vaistininkė.

Kas dažniausiai susiduria su liga?

Pašnekovės J. Aganauskaitės-Žukaitės teigimu, su alkoholiniu hepatitu dažniausiai susiduria tie, kurie ilgai ir dideliais kiekiais vartoja alkoholį.

Pasak jos, ligos eiga priklauso nuo to, kaip kiekvieno organizmas gali susitvarkyti su jam padaryta žala.

„Su alkoholiniu kepenų hepatitu dažnai susiduria apie 10 metų ir ilgiau gausiai alkoholį vartojantys asmenys, tačiau ligos pradžia ir sunkumas labiausiai priklauso nuo individualaus organizmo ir jam padarytos žalos (kai kuriais atvejais užtenka kelių mėnesių ar metų).

Šios ligos diagnozę dažniausiai išgirsta 40–60 metų amžiaus pacientai, moterys įprastai suserga anksčiau, nes jų organizmas jautriau reaguoja į alkoholį“, – tikino ji.

Vaistininkė pridėjo, kad svarbu atsiminti, jog kasdienis arba beveik kasdienis alkoholio vartojimas net ir nedideliais kiekiais, šiuo atveju, yra pavojingas.

Ji taip pat aiškino, kad alkoholinis hepatitas neretai yra tik pradžia labai sunkių ligų, t. y., riebalinės kepenų ligos ir kepenų cirozės:

„Alkoholinis hepatitas dažnai pasireiškia kaip tarpinė diagnozė tarp riebalinės kepenų ligos (steatozės) ir kepenų cirozės. Tai reiškia, jog dažnu atveju kepenų hepatitas išsivysto kaip pasekmė kepenų pažeidimų jau turintiems žmonėms.“

Alkoholinio hepatito simptomai

Skaitytojams vaistininkė taip pat atskleidė, kokiais simptomais pasireiškia liga. Tiesa, ji iškart pridūrė, kad neretai simptomai kiekvienam pasireiškia skirtingai.

J. Aganauskaitės-Žukaitės teigimu, vieniems simptomai yra lengvesni, kitiems sunkesni, o tretieji nejaučia simptomų išvis.

„Visa tai priklauso nuo ligos vystymosi greičio, kepenų pažeidimų sunkumo ir žalingų įpročių kontrolės“, – aiškino ji.

Pateikiame jums pagrindinius vaistininkės įvardytus alkoholinio hepatito simptomus:

Apetito stoka ir svorio kritimas. Žmonės dažnai nebenori valgyti, net jaučia pasibjaurėjimą maistu, dėl to greitai krenta svoris, o organizmas nusilpsta.

Nuovargis ir silpnumas. Žmogus jaučiasi išsekęs, net ir be didelio fizinio krūvio.

Skausmas ar diskomfortas po dešiniuoju šonkaulių lanku – vietoje, kur yra kepenys. Skausmas dažniausiai būna bukas, maudžiantis.

Karščiavimas (ypač ūminio hepatito atveju). Kūno temperatūra gali pakilti net iki 38–39 °C, dėl to alkoholinį hepatitą kartais klaidingai palaiko infekcija.

Nuolatinis ar periodinis pykinimas, vėmimas. Kartais vėmimas būna su kraujo priemaišomis (esant kraujavimo iš virškinamojo trakto).

Odos ir akių baltymų pageltimas – dažniausias ir ryškiausias požymis. Atsiranda dėl to, kad kepenys nebesugeba pašalinti bilirubino (kraujo pigmento skilimo produkto).

Skysčio kaupimasis pilvo ertmėje – pilvas padidėja, tampa įtemptas. Kartu pasireikšti gali ir kojų tinimas.

Hemoraginiai požymiai (kraujavimas) – lengvai atsirandančios mėlynės, kraujavimas iš dantenų, nosies ar virškinimo trakto.

Sumišimas, mieguistumas – smegenų funkcijų sutrikimas dėl toksiškų medžiagų, kurių kepenys nebegali pašalinti. Gali progresuoti iki komos.

„Ne visi žmonės ligos pradžioje jaučia hepatito simptomus, nepaisant kepenų pažeidimų lygio, todėl labai svarbu prevenciškai konsultuotis su savo šeimos gydytoju ir laiku atlikti kepenų funkcijos tyrimus“, – pridėjo ji.

Kokias ligas gali sukelti alkoholinis hepatitas?

Pasiteiravus vaistininkės, kokias ligas gali sukelti alkoholinis hepatitas, ji paaiškino, kad nekeičiant savo gyvenimo būdo ir nesigydant, gali grėsti sunkios diagnozės.

„Alkoholinis hepatitas gali sukelti labai rimtų sveikatos problemų, kurios atsiliepia sunkiais liekamaisiais reiškiniais ar net pavojumi gyvybei.

Ši liga gali komplikuotis į kepenų cirozę – lėtinę ligą, kada sveikas organo audinys būna pakeičiamas randiniu.

Sunkiais atvejais gali išsivystyti ir kepenų nepakankamumas, kai kepenys nebesugeba atlikti savo funkcijų. Negydant ši būklė gali sukelti ir mirtį.

Dėl hepatito gali sutrikti smegenų veikla, atsirasti vidinis kraujavimas, skysčių kaupimasis pilvo ertmėje, padidėti infekcijų rizika, sutrikti inkstų veikla ir pan.“, – aiškino ji.

J. Aganauskaitė-Žukaitė taip pat paaiškino, kokiais atvejais reiktų kreiptis pagalbos į medikus. Anot jos, jeigu pajaučiami simptomai, tai vertėtų padaryti kuo anksčiau.

Vaistininkė sakė, kad pasireiškus geltai, sąmonės sutrikimams, stipriam silpnumo jausmui, paburkimui pilvo zonoje, kojų tinimui, vėmimui krauju, tuštinimuisi juodomis išmatomis, atsiradusiai aukštai temperatūrai ar staigiai ėmus kristi svoriui – kreiptis į medikus reiktų nedelsiant.

„Kreiptis į gydytoją taip pat verta, jei reguliariai vartojant alkoholį atsiranda diskomfortas po dešiniuoju šonkaulių lanku, jaučiamas nuovargis, mieguistumas, taip pat jei asmuo žino, kad turi riebalinių kepenų pokyčių ar ankstesnių kepenų problemų“, – pridėjo ji.

Kitos hepatito formos

Vaistininkė pokalbio pabaigoje taip pat priminė apie kitas hepatito formas. Pasak jos, jų yra pačių įvairiausių.

Pirmiausia, ji aiškino, kad šiuos hepatitus sukelia skirtingos priežastys, pavyzdžiui, perteklinis alkoholio vartojimas, imuninės sistemos ar medžiagų apykaitos sutrikimai, vartojami vaistai ir pan..

„Hepatitais A ir E dažniausiai užsikrečiama per užterštą vandenį ar maistą, hepatitu B – per kraują, nesaugius lytinius santykius, iš motinos perduodamas kūdikiui, hepatitas C dažniausiai pasireiškia užsikrečiant per kraują, o hepatitas D pasireiškia kaip hepatito B pasekmė.

Taip pat dar gali būti nealkoholinis steatohepatitas, pasireiškiantis dėl nutukimo, metabolinio sindromo; autoimuninis hepatitas, kada imuninė sistema pati puola kepenų ląsteles, bei vaistų ar toksinių medžiagų sukeltas hepatitas“, – paaiškino ji.