Šie 3 Zodiako ženklai lovoje – tikri valdovai: atiduoda viską, ką gali

Teigiama, kad šių Zodiako ženklų atstovai apdovanoja tokia meile ir aistra, kuriai sunku atsispirti. Vis tik tiesa ta, kad „geriausias mylimasis“ yra tas, kuris geriausiai atitinka jūsų poreikius, rašo astrobien.com.
Būkime atviri – klausimas, kurių ženklų atstovai išsiskiria šioje srityje, yra tas, kurį ne vienas veda į interneto paiešką, bet neišdrįsta apie tai kalbėti garsiai. O atsakymas, kaip dažnai būna, yra kur kas sudėtingesnis nei gali atrodyti.
Jei smalsu, kurie ženklai patenka į šį sąrašą, skaitykite toliau, tačiau atminkite, kad Zodiako ženklas nenulemia žmogaus savybių – tai yra tik astrologų interpretacija.
3 aistringiausi Zodiako ženklai
1. Skorpionas
Skorpionas nesimyli paviršutiniškai – jis susilieja su partneriu. Jam intymumas yra šventas veiksmas, transformacija, savotiška mirtis ir atgimimas kiekvieną kartą.
Valdomas Plutono (gelmės) ir Marso (pirminio troškimo), Skorpionas sujungia emocinį intensyvumą ir fizinę energiją.
Jo stiprybės: gilus emocinis ryšys, gebėjimas perprasti partnerio troškimus, ištvermė, visiškas tabu nebuvimas.
Jo stilius: aistringas, paslaptingas, kartais savininkiškas. Su Skorpionu intymumas niekada nebūna įprastas.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt