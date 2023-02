Šie 2 produktai didina kraujospūdį: vartokite atsargiai

Taip yra todėl, kad natris organizme sulaiko skysčius, o jie daro spaudimą kraujagyslių sienelėms. Jei maistas yra perdirbtas, jame taip pat gali būti daugiau natrio, todėl jis didina hipertenzijos riziką, rašo express.co.uk.

Sūris ir krekeriai

Pasak sveikatos trenerės ir mitybos specialistės Kendros Haire, „Noom“ sūris ir krekeriai yra du maisto produktai, galintys padidinti kraujospūdį, nes abiejuose yra natrio.

Ji paaiškino: „Sūrus ir apdorotas maistas turi didesnį natrio kiekį, dėl kurio organizmas sulaiko skysčius ir daro didesnį spaudimą kraujagyslėms ir jūsų kraujospūdis padidėja. Daugelyje perdirbtų užkandžių, padažų ir net kai kuriuose duonos gaminiuose yra daugiau natrio, todėl svarbu skaityti etiketes, jei norite palaikyti sveiką kraujospūdį“.

Per didelis alkoholio kiekis (daugiau nei vienas gėrimas per dieną moterims ir du gėrimai per dieną vyrams) taip pat gali padidinti kraujospūdį. Kendra Haire perspėjo nevalgyti per daug šių maisto produktų:

labai apdorotų krekerių,

sūrio,

labai apdorotų traškučių,

padažų ir pagardų,

kepto maisto, pagardinto druska,

konservuotų sriubų,

šaldytų patiekalų,

alkoholinių gėrimų.

Maisto produktai ir gėrimai, kurie gali sumažinti kraujospūdį

Ji komentavo: „Mažiau apdoroti maisto produktai paprastai turi mažiau natrio, todėl nesulaiko tiek daug skysčių organizme. Kraujospūdį mažina maistas, kuriame yra daug skaidulų ir mažiau sočiųjų riebalų, bei liesi baltymai.

Šie maisto produktai palaiko sveiką kūno svorį ‒ tai labai svarbus veiksnys, kai kalbama apie kraujospūdį ir bendrą širdies sveikatą. Taip pat svarbu įtraukti daug kalio turinčius maisto produktus, nes kalis atlieka svarbų vaidmenį šalinant natrio perteklių iš organizmo.

Vartodami pakankamai vandens, nesaldžių gėrimų ir sultingų vaisių bei daržovių taip pat galite sumažinti kraujospūdį“. Dar ji rekomendavo valgyti šiuos produktus, kad sumažintumėte kraujospūdį:

bananus,

bulves,

lapines daržoves,

brokolius,

pomidorus,

apelsinus,

avokadus,

pupeles bei ankštinius augalus,

ant grotelių ar orkaitėje keptą vištieną (be duonos ar padažų),

keptą žuvį arba vėžiagyvius,

nesmulkintus grūdus, įskaitant ruduosius ryžius, avižas, bei bolivinę balandą.

Kendra Haire pridūrė: „Svarbu reguliariai tikrinti kraujospūdį. Aukštas kraujospūdis dažnai neturi akivaizdžių simptomų, tačiau jei negydysite, laikui bėgant jis gali sukelti rimtesnių sveikatos problemų, tokių kaip širdies ligos ir insultas“.

Aukštas kraujospūdis ‒ 140/90 mmHg arba 150/90 mmHg, jei esate vyresnis nei 80 metų. Sveikas kraujospūdis yra nuo 90/60-120/80 mmHg arba mažesnis nei 150/90 mmHg vyresniems nei 80 metų žmonėms.