Šiauliečių įkurta vieta tapo tikra sensacija: lietuviai čia pajunta tikras Kalėdas

Kalėdinės eglutės ūkyje atsirado prieš dešimtmetį, pradžia buvo nedrąsi, tačiau dabar pajusti šventinės nuotaikos žmonės renkasi čia. Per eilę metų į medelių auginimą įsitraukė ne tik jo įkūrėjai Petras ir Asta Butavičiai, bet ir visa šeima, net mažiausieji.

Ūkyje sukasi ir mažiausi šeimos nariai

Šeimos ūkyje augančios eglutės tik išpuoselėtos ir prižiūrėtos, ilgus metus formuotos savomis rankomis iškeliauja į pirkėjų namus. Tačiau eglučių ūkio reikaluose besisukanti įkūrėjų dukra Toma Vaitkevičienė neslepia, jog pati pradžia buvo nedrąsi.

„Pirmieji žingsniai buvo nedrąsūs, tačiau šiai dienai jau žinome, kad mūsų Kalėdinis ūkis yra tiesiog magiškas ir stebuklingas. Idėja auginti eglutes buvo parsivežta iš užsienio, tuo metu žmonės net neįsivaizdavo, kad eglutės gali būti auginamos specialiai Kalėdoms, dauguma važiuodavo į mišką nusikirsti eglutės arba parsiveždavo jas iš urėdijų, tačiau pirkti dar mažai kas jas pirkdavo“, – pasakojo pašnekovė.

Ji prisimena ir pirmąjį kartą, kuomet visa šeima iškeliavo į turgelį prekiauti savo augintomis eglutėmis – jos buvo pirmosios tokio grožio visame turguje, o medeliai buvo išgraibstomi per kelias minutes.

Tarp auginamų formuotų eglučių sukasi visa šeima, o kiekvienas prisideda taip, kaip išmano – tėtis Petras rūpinasi daigais ir jų sodinimu, kirtimu ir išvežimu, mama Asta savo rankomis eglutes formuoja, didysis brolis Paulius prižiūri, kad vasarą jų neužgožtų žolė ir jos būtų patręštos, atlikti būtini darbai, pati Toma tvarko reklamos ir internetinių užsakymų reikalus.

„Mano vyras Zigmantas laisvu nuo darbo metu prideda rankas visur, kur reikia, dažniausiai prekybos metu, mažasis broliukas Jonas (7) irgi jau įsitraukęs į eglučių prekybą, jam labai patinka padėti klientams išsirinkti eglutę, paduoti lankstinuką ar saldainį vaikui, čia jo darbas, na, o mažiaus mūsų šeimos narys sūnelis Martynas šiuo metu prisideda savo šypsena, kuri motyvuoja judėti į priekį“, – šeimos narių pareigas vardindama šypsosi T. Vaitkevičienė.

Paklausta, kiek eglučių kasmet auga ūkyje, Toma sako net negalinti tiksliai pasakyti – jų čia daugybė, viename hektare auga maždaug 3000 medelių, o hektarų čia tikrai ne vienas.

Eglutės auga septynerius metus

Ar kada susimąstėte, kiek laiko prireikia, kol eglutė gali keliauti į namus ir juose kurti šventinę nuotaiką?

„Tam, kad eglutė pateiktų į prekybos vietą prireikia mažiausiai 7 metų. Paprastai eglutė užauga gerokai anksčiau, tačiau formavimas tą augimą pristabdo, nes išaugusias naujas šakeles, ūgliukus mes pritrumpiname žirklėmis, todėl tas augimas užtrunka gerokai ilgiau nei paprastai miško eglei. Eglučių formavimas ir duoda visą grožį, tokiu būdu eglaitės sutankėja, prisipildo šakų ir įgauna tobulą formą“, – atskleidė moteris.

Sako, galbūt būtų galima kirsti ir anksčiau, tačiau mažų eglučių, iki 1 metro aukščio, dar neparduoda – gaila kirsti nesusiformavusį medelį. Ūkyje galima rasti nuo 1,2 iki 3,5 metro aukščio sidabrinių, pusiau sidabrinių ir žaliaskarių eglių.

Toma, pasakodama apie ūkį ir eglutes spinduliuoja tokį jaukumą, jog norisi, kad Kalėdos tęstųsi ištisus metus. Todėl nenuostabu, kad ir pačiai šeimai žiemos šventės yra itin artimos ir svarbios. Štai, tėtis Petras kasmet namus paverčia tikra Kalėdų pasaka su daugeliu mirgančių lempučių, o švenčių tradicijos įaugę giliai į kraują.

„Nepaisant to, kad mėnesis iki Kalėdų mūsų šeimoje yra tikras darbymetis, mes niekuomet nepamirštame išpuošti savo namų. Tėtis Petras visada su mano vyru ir broliu rūpinasi, kad namai būtų išpuošti tūkstančiais lempučių, todėl jau gerokai prieš šventes pradeda jas kabinti, o baigia tik per Kūčias, todėl pas mus žmonės atvyksta ne tik eglutės nusipirkti, tačiau ir pažiūrėti į tėčio išpuoštus namus. Juokiamės, kad kasmet tų lempučių vis daugėja, tai užkrečiama“, – šypsosi T. Vaitkevičienė.

Atvykę jaučiasi lyg pasakoje

Ir pačių namuose šventiniu laikotarpiu puikuojasi toli gražu ne viena eglutė – moteris patikina, kad didesnė ar mažesnė eglė papuošta kiekviename namų kambaryje, o Kalėdų rytą mama visus savo vaikus prie pagrindinės eglutės nufotografuoja:

„Be to, labai svarbu ją papuošti ir lauke, nes mūsų namuose Kalėdų senelis nuo vaikystės dalį dovanų palieka po eglute lauke, tai viena smagiausių Kalėdinių tradicijų, kai atsikėlus ryte su pižamomis bėgame į lauką per sniegą ieškoti sušalusių dovanų. Gaila, kad tik sniego per Kalėdas būna vis rečiau, tačiau su pižamomis vis tiek smagu bėgti į kiemą.“

Kalbėdama apie prekybą eglutėmis, pašnekovė šypsosi, kad vis dažniau žmonės renkasi ne nusipirkti jas prie didžiausių Šiaulių prekybos centrų, bet atkeliauja į patį ūkį – čia pritraukia magiškas jausmas ir vaizdas tarsi iš filmo scenos.

„Šiandien daugiausia mūsų pirkėjų yra pastovūs klientai, kurie nori atvykti pas mus į namus, pasigrožėti eglutėmis ir pasidžiaugti pačiu eglutės pirkimo procesu. Mes visada pasiūlome vaikams patiems pabandyti tą eglutę susipakuoti, suaugusiems tai atrodo įprasta, tačiau vaikams tai yra didelis ir svarbus momentas. Na, o keli metai, kai pradėjome leisti klientams išsirinkti eglutę tiesiai iš plantacijos, vis daugiau atsiranda šeimų, kurios atvyksta pas mus lyg į didžiulę šventę“, – džiaugiasi Toma.

Kviečia fotosesijai eglučių plantacijoje

Didžiu džiaugsmu apsilankymas tampa ir tiems, kurie nori pirkti eglutę vazone, kurią patys gali išsikasti, ypač šeimoms su vaikais – nelengvą kasimo darbą atperka nuoširdus vaikų džiugesys, o kiti dar gerokai prieš šventes atvyksta į ūkį, išsirenka jiems gražiausią eglutę ir vėliau atvyksta jos pasiimti:

„Kasmet vis daugiau atsiranda tokių šeimų, kurios perka eglutes su vazonu, todėl klausia, ar gali atvykti su šeima ir patys išsikasti eglutę. Mums smagu, nes šeimoms, kurios turi vaikų, tai ypatinga atrakcija. Tėtis kasa, vaikai šokinėja aplink eglutę, visi kartu ją susipakuoja, užsideda ant automobilio stogo ir keliauja namo. Skamba kaip filmuose? Taip, žinau, bet būtent tokie stebuklai vyksta pas mus prieš Kalėdas.“

Nauju traukos centru šiemet tapo ir galimybė eglučių ūkyje pasidaryti profesionalią fotosesiją – šeima pradėjo bendradarbiauti su Greta Vai fotografija. Toma neslepia, kad tokią idėją kurpė ne vienerius metus, tačiau galiausiai šiemet įgyvendino seną svajonę.

„Labai noriu pabrėžti, kad mūsų eglučių lauke galimos ne tik asmeninės ar šeimos fotosesijos, kiekvieną gruodžio šeštadienį kviečiame visus norinčius pasigrožėti eglutėmis, išgerti kakavos, išsakyti savo Kalėdinius norus Kalėdų seneliui, kuris lauks čia visų. Vaikai galės nusifotografuoti su Kalėdų seneliu eglučių lauke, o nuotrauką nykštukai iškart atiduos vaikams į rankas! Na, o skaitmeninę nuotrauką, jau sekančią dieną gaus tėveliai į savo elektroninį paštą ir galės ja pasidalinti su savo „Facebook“ draugais ar išsiųsti pasigaminę Kalėdinius atvirukus“, – kalbėjo pašnekovė.

Lankytojus užplūsta šilčiausios emocijos

Kalėdinės fotosesijos prasideda dar spalio mėnesį, tačiau populiariausias metas gruodis, kuomet žmonės jau pradeda jausti šventinę nuotaiką. O ir atvykę čia žmonės jaučiasi laimingi – jie patenka į Kalėdinę pasaką ir tik retas nusipirkęs eglutę iškart iškeliauja savo keliais.

„Šventiniu laikotarpiu visi pasidaro šiek tiek geresni, jautresni, todėl atvykę klientai tikrai jaučiasi ypatingai, mes tai pajaučiame bendraudami su jais. Vaikai šokinėja iš laimės, laksto po eglutes ir svajoja, kiek daug dovanų tilptų po visomis šiomis eglutėmis, net vyrai suskysta, jie patys kasa tas eglutes ir džiaugiasi, kad gali vaikams sukurti tokį stebuklą, kurio už jokius pinigus nenupirksi. Vaikai tiki stebuklais, jų spindinčios akys viską išduoda“, – jaukiai šypsosi Toma.

Pašnekovė juokiasi, kad neretai, atvykę išsikasti savo eglutės, namo keliauja su didesne nei planavo ir griebiasi už galvų, kur ją reikės namuose sutalpinti. O labiausiai širdį šildo laikas, kai pasirodo sniegas – tuomet vaikai atkeliauja rogėse, o keliaudami atgal į savo vietą įtaiso Kalėdų simbolį – eglutę.