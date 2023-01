Šiauliečiai džiaugiasi padidėjusiu gimstamumu – prisidėjo ir gimdžiusios ukrainietės

Tiesa, gimdė Šiauliuose ne tik šiaulietės ir Šiaulių krašto gyventojos, gimdė ir nuo karo Ukrainoje pabėgusios ukrainietės, raseiniškės ir kėdainietės, nes šių miestų ligoninėse uždaryti gimdymo skyriai.

Gimė daugiau naujagimių

Per praėjusius metus Moters ir vaiko klinikoje buvo priimti 1662 gimdymai, ir tai yra 52 gimdymais daugiau nei 2021 metais. Džiugina ir dvynukų poros, kurių per metus buvo net 29-ios. Šiais, 2023-iaisiais metais, per pirmąją savaitę klinikoje gimė 23 vaikai, iš kurių – viena dvynukių pora.

Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikos akušerė ginekologė Emilija Bugužienė, laikinai einanti Moters ir vaiko klinikos vadovės pareigas, palygino penkerių metų tendencijas. „Jei įvertintume tendenciją, tai pirmą kartą per penkerius metus turime didėjantį gimdymų skaičių. Nuo 2016 metų gimdymų skaičius stabiliai mažėdavo apie 10 procentų kasmet. Praėjusiais metais pagaliau turime padaugėjimą“, – džiugina skaičiai vadovę, nes 2022 metais Moters ir vaiko klinikoje pasaulį išvydo 52 vaikais daugiau, negu prieš tai buvusiais metais.

Ūgtelėjusiam gimstamumui įtakos galėjo turėti ir Ukrainos gyventojos, gimdžiusios Šiauliuose. „Apie 50 ukrainiečių gimdė Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikoje. Buvo atvykusių iš Akmenės ir kitų vietovių“, – sako gydytoja ir pastebi, kad dauguma gimdė vasarą, nes tai buvo gimdyvės, kurios į Lietuvą iš Ukrainos atvyko jau besilaukdamos. Be to 2022 metais užsidarė gimdymo skyriai Kėdainių ir Raseinių ligoninėse, tai dalis gimdymų atiteko Šiauliams.

Paklausta, ar Šiauliai išsiskiria dvynukų skaičiumi, gydytoja patvirtino, kad praėjusiais metais klinikoje gimusios 29 dvynukų poros – didelis skaičius. Paplitęs mitas, kad su pagalbinio apvaisinimo procedūrų daugėjimu gimsta daugiau dvynių. „Mes džiaugiamės, kad šiais metais dauguma dvynių yra iš natūralių pastojimų. Tai, kad dvynių gimsta daugiau, galima paaiškinti geromis gyvenimo sąlygomis bei tuo, kad moterys, planuodamos nėštumą, yra puikios sveikatos“, – pastebi gydytoja.

Būna ir sudėtingų gimdymų

Gimdymų klinikoje būta įvairių – ne visi tik dovanojantys gražias emocijas. Klinikos medikai daro viską, kad gimdymai vyktų natūraliais gimdymo takais ir saugiai, bet pasitaiko ir sudėtingų, komplikuotų gimdymų.

„Gimdymas yra procesas, kurį prognozuoti sunku: niekada nežinai, kaip jis gali pasisukti. Būna komplikacijų, kurios ištinka ir mamą, ir naujagimį“, – sako gydytoja E. Bogužienė, aptardama nemalonią statistiką, kurios kartais nepavyksta išvengti. Medikė pastebi, kad gimdymo sudėtingumo tendencijos nesikeičia. Cezario pjūvių operacijų, kurios atliekamos dėl skubiosios pagalbos, skaičius siekia apie 20 proc.

Dėsningas ir neišnešiotų naujagimių gimimas. Tik 2020-ieji metai, COVID-19 pandemijos metai, dėl paskelbto karantino buvo išskirtiniai, nes ankstukais vadinamų neišnešiotų naujagimių skaičius žymiai sumažėjo. „Pasauliui nurimus, sumažėjo ir neišnešiotų naujagimių gimdymas. Būsimos mamos daugiau laiko skyrė poilsiui, jos buvo namuose, nereikėjo dirbti. O praėjusiais metais jau vėl grįžome į pradinį tašką, kai neišnešiotų naujagimių panašiai tiek pat, kaip ir prieš pandemiją buvusiais metais“, – pastebi akušerė ginekologė E. Bogužienė ir patikslina, kad iš visų gimdymų nuolat pasitaiko 5–6 procentai neišnešiotų naujagimių. Gimdyvės ir šeimos nariai, kuriems tenka išgyventi komplikuotą gimdymą, sulaukia pagalbos: jiems teikiama psichologinė pagalba, dalinami lankstinukai.

Dėkingi ir personalui

Žurnalistai pakalbino pirmosiomis dienomis gimusių naujagimių tėvelius, drauge besirūpinančius naujagimiais nuo pat gimimo.

Į Moters ir vaiko kliniką atvykę radviliškiečiai Aušra ir Deivydas Dargužai penktadienį su pirmagime Juste jau ruošėsi namo. Tėveliai neslėpė džiaugsmo, sulaukę ilgai lauktos ir planuotos pirmagimės ir labai dėkojo klinikos personalui: gydytojams ir slaugytojams už rūpestį ir dėmesį.

„Mes su žmona viskuo labai patenkinti ir linkėčiau visiems gimdyti šioje ligoninėje“, – sakė Deivydas, švelniai glausdamas dukrytę prie krūtinės ir vadindamas ją „mūsų mažu stebuklėliu“.

„Tai - pirmas mūsų vaikas. Taip ilgai laukėme šio stebuklėlio, planavome. Pagaliau atėjo mūsų vaikelis – Justė Dargužaitė“, – dalinosi tėtis ne tik džiaugsmu, bet ir pirmąja bendravimo su dukryte patirtimi. Deivydas pastebėjo, kad vos paimta ant rankų Justė visada nurimsta, nutyla ir džiaugėsi, kad labai smagus jausmas turėti vaikelį. Tėtis dalyvavo ir gimdyme, palaikė žmoną. „Linkėčiau visiems vyrams nepalikti savo žmonų vienų ir būti kartu, nes joms labai sunku ištverti gimdymą. O moteriai, manau, vyro dalyvavimas gimdyme taip pat labai svarbus“, – įsitikinęs laimingas jaunas tėtis.

Giminėje būta dvynukų

Kitoje Akušerijos skyriaus palatoje – pirmosios šiais metais dvynukių poros susilaukę šiauliečiai Aurelija ir Marius. Abu tėveliai supa mažyles Sofiją ir Patriciją ant rankų nuo pat gimimo dienos ir džiaugiasi, kad dviese jomis rūpintis nėra sunku. Dvynukės nėra identiškos, tėveliai jas lengvai atskiria. Šeimoje jau auga trečius metus baigiantis sūnus, tad trise vaikams augti bus išties smagu.

Mama prisiminė pirmąją reakciją, kai sužinojo, kad laukiasi dvynukų.

„Buvo išgąsčio, bet paskui nusiraminome, nusprendėme, kad viskas bus gerai“, – Aurelija jau apsipratusi su mintimi, kad augins dvi mergaites.

Gimė mažylės po Cezario operacijos. Ne tik gimdymas, bet ir nėštumas buvo kitoks, nei pirmą kartą, kai laukėsi sūnaus. Ypač sunkus buvo paskutinis nėštumo mėnuo. Pagimdžiusi moteris suprato priežastį - dvynukės gimė didelės: viena trijų kilogramų, kita, dviejų kilogramų 700 gramų. Dvyniai Aurelijos giminėje nėra išimtis – giminėje iš mamos pusės taip pat yra dvynių.