Šiame Lietuvos mieste nemokamai dalins knygas: nepraleiskite progos

„Spalio 19 d. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka vėl kviečia užsukti ir išsirinkti nurašytų knygų, kurios ieško naujų šeimininkų“, – skelbiama pranešime.
Nemokamai dalins knygas
Skaitytojai galės rinktis iš gausaus asortimento, kuriame bus grožinės ir dalykinės literatūros leidinių, žodynų, istorijos, teisės, psichologijos, religijos tematikos knygų, taip pat vaikiškų leidinių bei natų rinkinių. Leidiniai bus prieinami lietuvių ir keliomis užsienio kalbomis.
Knygų bus galima ieškoti nuo spalio 19 d. antrajame bibliotekos aukšte, prie pagrindinio įėjimo ir „Caffeine“ kavinės. Užsukti ir išsirinkti leidinius bus galima įprastu bibliotekos darbo laiku tol, kol visos knygos bus išdalytos. Svarbu pažymėti, kad pasiimamų knygų skaičius nėra ribojamas, o pačios knygos nėra rezervuojamos. Nacionalinė biblioteka primena, kad ankstesnių tokių akcijų metu didžioji dalis leidinių naujus šeimininkus rasdavo vos per pirmąsias dienas.
Perduodamose nurašytose knygose esantys bibliotekos nuosavybės ženklai naikinami nebus – jos bus paženklintos specialiais spaudais „Nurašyta“ ir „Atiduota asmenims“. Biblioteka taip pat neatsako už fizinių bei juridinių asmenų veiksmus, atliktus naudojantis jautriai ar kitaip asmeninėn nuosavybėn perimtomis nurašytomis knygomis.
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