Ši sukčių afera Lietuvoje plinta žaibiškai: ragina neapsigauti

Praėjusią savaitę į komisariatą kreipėsi 25-erių moteris, informavusi pareigūnus, kad liko apgauta sukčių. Moteris norėjo įsigyti 3 bilietus į renginį ir radusi internete pardavėją, su juo susisiekė. Šiam pervedė 225 eurus už bilietus, tačiau jų taip ir negavo.

Ne vienintelis atvejis

Dėl apgavystės į komisariatą pirmadienį kreipėsi ir 35-erių vyras. Šis įsigijo 2 bilietus į renginį ir už juos tariamam pardavėjui pervedė 160 eurų. Gavęs bilietus pirkėjas nuvyko į renginį, tikėdamasis į jį patekti, tačiau įleistas nebuvo – paaiškėjo, kad bilietai jau buvo panaudoti.

Abiem atvejais policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus. Komisariato atstovė Greta Kęsminaitė-Pudžemė informavo, kad tokių pranešimų pasitaiko retai. Ji priminė, kad perkant bilietus iš perpardavėjų visada išlieka rizika būti apgautam.

„Perkant bilietus iš perpardavinėtojų saugumo lygis yra daug mažesnis. Jeigu bilietus asmenys perka per skelbimų portalus ar socialinius tinklus, patys turi įsitikinti, kad perka iš patikimo pardavėjo, kitu atveju gali likti be renginio/varžybų ir be pinigų. Visada rekomenduojama ir patariama pirkti tik iš oficialių pardavėjų, nes tokiu atveju asmeniui padėti galės Vartotojų tarnyba“, – informavo G.Kęsminaitė-Pudžemė.

Anot komisariato atstovės, vykdant masinį bilietų perpardavinėjimą kaip neteisėtą komercinę veiklą, būtų baudžiamas pagal administracinių nusižengimų kodeksą.

Autorė: Morta Mikutytė