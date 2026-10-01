Šį spalį padarykite 1 veiksmą savo hortenzijoms: kitąmet žydės daug gausiau

Nuolat veikiamos šalčio, šaknys gali būti pažeistos, o pavasarį augalai gali prasčiau augti, žydėti silpniau arba net pradėti nykti.
Sodininkystės specialistė Jessica Walliser iš „Savvy Gardening“ teigia, kad hortenzijas galima apsaugoti visiškai nesudėtingai. Tam tereikia panaudoti sode nukritusius lapus, rašoma express.co.uk.
„Rudeninis hortenzijų mulčiavimas padeda geriau izoliuoti šaknis, todėl jos lengviau atlaiko ekstremalius orus ir nuolat besikartojančius dirvos užšalimo bei atšilimo ciklus“, – aiškino specialistė.
Rudeninis hortenzijų mulčiavimas
Ji taip pat įspėja nepersistengti su mulčio kiekiu. Pakanka 5-8 centimetrų storio sluoksnio. Mulčio nereikėtų krauti tiesiai prie augalo pagrindo ar stiebo. Geriausia aplink hortenziją jį paskleisti žiedo, primenančio spurgą, forma. Tam puikiai tinka ir susmulkinti rudeniniai lapai.
Mulčiavimas yra sodininkystės praktika, kai aplink augalą paskleidžiama apsauginė medžiaga. Ji sukuria natūralią apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų ir padeda išlaikyti stabilesnę dirvos temperatūrą.
Atšalus orams, mulčias apsaugo dirvą nuo nuolatinio užšalimo ir atitirpimo. Tokie temperatūros svyravimai gali pakenkti augalams, nes dirvoje kaupiasi perteklinis ledinis vanduo, kenkiantis šaknų sistemai.
Ruduo yra itin tinkamas metas mulčiuoti hortenzijas. Ne tik dėl artėjančių šalčių, bet ir todėl, kad šiuo metu gausu nukritusių lapų, iš kurių galima pasigaminti vadinamąjį lapų kompostą, dar vadinamą lapų humusu.
Ši medžiaga yra puikus mulčias hortenzijoms. Ji izoliuoja šaknis, apsaugo nuo staigių temperatūros pokyčių ir neleidžia dirvai nuolat užšalti. Be to, lapų humusas praturtina dirvą maistinėmis medžiagomis ir yra pakankamai švelnus, todėl padeda išlaikyti sveikas šaknis per visą žiemą. Dėl to pavasarį hortenzijos gali sukrauti daugiau įspūdingų žiedų.
Kaip pasigaminti lapų mulčią hortenzijoms
Lapų mulčias yra natūrali ir nieko nekainuojanti priemonė hortenzijoms apsaugoti. Tiesa, jo gamyba reikalauja laiko, nes lapams reikia suirti.
Norint jį pasigaminti patiems, tereikia surinkti nukritusius rudens lapus ir sudėti juos į didelį plastikinį sodo maišą. Maišo šonuose ir apačioje reikėtų pradurti skylučių, kad pasišalintų perteklinė drėgmė.
Lapus galima kompostuoti ir specialioje komposto dėžėje, tačiau verta žinoti, kad jie suyra lėčiau nei įprastas kompostas. Todėl patartina jiems skirti atskirą talpą.
Procesą gali paspartinti lapų susmulkinimas vejapjove. Vėliau maišą ar dėžę reikėtų palikti sode, geriausia drėgnoje ir šiltesnėje vietoje.
Kai lapai pavirs puriu lapų mulčiu, jį reikėtų paskleisti aplink hortenzijas maždaug 5-8 centimetrų storio sluoksniu šaknų zonoje.
Svarbu nepamiršti, kad mulčias sulaiko drėgmę, todėl jo nereikėtų krauti tiesiai prie stiebų. Per didelis drėgmės kiekis gali sukelti puvinį.
Geriausia mulčią paskleisti kelių centimetrų atstumu nuo stiebų, suformuojant žiedo formos sluoksnį. Jam suplonėjus, mulčią galima papildyti.
Tokios apsaugos visiškai pakanka, kad hortenzijos saugiai peržiemotų ir pavasarį vėl džiugintų sveiku augimu bei gausiais žiedais.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt