Prieš žiemą padarykite tai hortenzijoms ir neatsistebėsite rezultatu: „Daug kam patinka...“

Apie svarbiausius rudens darbus sode ir dažniausiai daromas klaidas naujienų portalui tv3.lt pasakoja apželdinimo priežiūros specialistė Rūta Šlepetienė.
Ruduo – tinkamas metas genėti ir formuoti augalus
Pasak R. Šlepetienės, prieš žiemą sode galima atlikti nemažai darbų, o vienas jų – augalų genėjimas ir formavimas.
„Taip pat hortenzijas galima jau dabar suformuoti taip, kaip jos turėtų augti kitą sezoną“, – pasakoja specialistė.
Ne mažiau svarbu rudenį pasirūpinti ir rododendrais. R. Šlepetienė pabrėžia, kad šiems augalams prieš žiemą būtina sukaupti pakankamai drėgmės:
„Rododendrus būtina labai gausiai palaistyti ir juos patręšti. Kai rododendrams pritrūksta drėgmės, jie pradeda iš savo pumpurų, kurie turėtų žydėti kitą sezoną, atimti maisto medžiagas ir tada jie nebežydi. Tai jeigu norime, kad žydėtų, turi turėti daug vandens ir taip pat būti patręšti rododendrų trąšomis“.
Anot jos, šį darbą geriausia atlikti ne per anksti – maždaug spalio pabaigoje ar lapkričio pradžioje, priklausomai nuo oro sąlygų.
Sudžiūvę žiedai augalui gali būti ne į naudą
Rudenį sodininkai taip pat turėtų atkreipti dėmesį į augalų „valymą“. Specialistė išskiria pušis – spygliuočių priežiūrai svarbus metas yra spygliakritis. Nukritusius ir ant šakų užsilikusius spyglius verta išvalyti.
„Tada yra sustabdomas procesas ligoms plisti ir kenkėjams veistis. Tuose spygliuose, kurie užsilieka ant šakų, veisiasi visokie negerumai“, – pataria ji.
Tačiau vienas iš darbų, kurį žmonės dažnai nukelia į pavasarį, yra hortenzijų genėjimas. Nors sudžiūvę jų žiedynai rudenį atrodo dekoratyviai ir daugelis juos nori palikti iki pavasario, specialistė rekomenduoja augalu pasirūpinti dar rudenį.
„Daug kam patinka hortenzijų krūmai su sudžiūvusiais žiedais, nes jie atrodo labai dekoratyviai, ypač kai juos apšerkšnija. Tačiau čia yra ir minusas – hortenzija visas gyvybines medžiagas atiduoda tam žiedui, kad jį išsaugotų. Žiedas galiausiai nuvysta, o pavasarį, kai hortenziją apkerpame, augalas patiria nemažai streso“, – sako R. Šlepetienė.
Tuo pačiu, pasak jos, nereikėtų pamiršti ir smilgų – jų genėjimo taip pat neverta atidėlioti per ilgai. Pavasarį augalai pradeda sparčiai leisti naujus ūglius, todėl per vėlai genint kyla rizika pažeisti ar nukirpti naujus pumpurus.
Augalų dengti per anksti nereikėtų
Vienas svarbiausių rudens darbų – augalų paruošimas žiemai. Tradiciškai daugiausia dėmesio skiriama rožėms, tačiau, kaip pastebi R. Šlepetienė, šaltasis sezonas gali būti sudėtingas ir kitiems dekoratyviniams augalams.
„Nuo senų laikų visi žinome, kad reikia dengti rožes, nes dažniausiai rožės nušąla. O praėjusi žiema parodė, kad nemažai dekoratyvinių augalų reikėtų prisidengti tokioje situacijoje“, – teigia specialistė.
Vis dėlto ji įspėja augalų neuždengti vos atvėsus orams. Per anksti uždengtas augalas gali gauti per daug šilumos ir pradėti „galvoti“, kad jau atėjo pavasaris – tuomet jis gali pradėti sprogti ar krauti žiedus, nors lauke dar tik ruduo.
Todėl, anot specialistės, dengti reikėtų tada, kai iš tiesų prasideda šaltesnis laikotarpis ir pirmosios rimtesnės šalnos.
„Nereikia to daryti per anksti. Kai jau prasideda šalčiai, stipresnės šalnos ir augalai pradeda ruoštis žiemos ramybės periodui, juos galima uždengti.
Net ir iškritus pirmajam sniegui galima augalus apdengti eglišakėmis ir užberti šiek tiek sniego. Tuomet augalas labai gerai išbūna visą žiemą“, – pataria R. Šlepetienė.
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