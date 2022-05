Ši nuotrauka sukėlė Zelenskiui pyktį: paaiškino, kodėl

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis mano, kad Conor‘as McGregor‘as „nepalaikė Ukrainos“ pozuodamas nuotraukoje su Vladimiru Putinu.

Prieš ketverius metu Maskvoje vykusiame pasaulio čempionate, UFC žvaigždė buvo susitikęs su Rusijos prezidentu. Jie taip pat vienas kitam spaudė rankas, pozavo fotografams.

Uždėjęs ant V. Putino pečių ranką, McGregor‘as taip pat greitai sulaukė prezidento apsaugos pastabos ją kuo greičiau pastraukti. Po susitikimo McGregor‘as sakė padovanojęs V. Putinui pirmąjį butelį jo „Proper 12“ viskio. Prieš išgeriant gėrimo, butelį turėjo patikrinti V. Putino apsaugos darbuotojai.

Apie šią patirtį vėliau C. McGregor‘as pasakojo: „Prezidento Putino saugumo detalės neprilygsta niekam kitam. Esu tikras, kad jūs ir patys žinote, kad su juo juokauti negalima.“

Nepatiko toks susitikimas

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis neseniai Ukrainos sostinėje susitiko su Airijos politikais Sean O Fearghail ir Mark Daly. Aptardamas Airijos delegacijos klausimus dėl Rusijos invazijos į Ukrainą, J. Daly atskleidė, kad prezidentas V. Zelenskis kritiškai vertina C. McGregor‘o buvusį susitikimą su Putinu.

„Jis jautė, kad šis nepalaiko Ukrainos“, – „Irish Independent“ sakė J. Daly. „Šis žmogus kariauja, bet žino, kas vyksta visame pasaulyje, įskaitant ir Airiją.“

Senatorius J. Daly sakė, kad jis ir S. O Fearghailas pastūmės ES priimti Ukrainos prašymą prisijungti prie sąjungos. V. Zelenskis taip pat paprašė Airijos pasirašyti schemą, pagal kurią Europos šalys priimtų Ukrainos pabėgėlius, iki kol šie atstatys savo šalį.

„Prašysime savo kolegų visoje Europoje paremti jų prašymą stoti į Europos Sąjungą“, – pridūrė jis.

Teigiama, kad C. McGregor‘as po susitikimo gyrė V. Putino lyderio savybes ir sakė, kad buvo „garbė“ su juo pasikalbėti, rašoma mirror.co.uk.

„Šis žmogus yra vienas didžiausių mūsų laikų lyderių ir man buvo garbė dalyvauti tokiame reikšmingame renginyje kartu su juo. Šiandien man buvo garbė su jumis susipažinti, pone V. Putinai. Dėkoju ir sveikinu su nuostabiu pasaulio čempionatu", – sakė jis 2018 metų susitikime.

C. McGregor‘as su V. Putinu buvo susitikęs likus vos keliems mėnesiams iki jo kovos su dabar karjerą nutraukusiu Rusijos UFC atstovu Khabibu Nurmagomedovu. C. McGregor‘as suabejojo K. ​​Nurmagomedovo lojalumu V. Putinui po to, kai šis pasakė, kad jam yra „nesvarbu“, jog airis nusifotografavo su prezidentu.