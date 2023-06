Ši daržovė – naudingų medžiagų bomba: valgykite į sveikatą

Tuo tarpu prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva dalijasi gudrybėmis, kaip cukinijas namuose ilgiau išlaikyti šviežias, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Kilusios iš Šiaurės Amerikos

Lietuvių mėgstamos ir dažnai valgomos cukinijos, kaip ir kitos populiarios daržovės, į Europą iš Amerikos žemyno atkeliavo po garsiųjų Kristupo Kolumbo geografinių atradimų. Istoriniuose šaltiniuose minima, kad cukinijos Europos ūkiuose buvo pradėtos auginti XVI a. pabaigoje.

Tiesa, senajame žemyne šias daržoves labiausiai išpopuliarino italai, XVIII a. pavertę cukinijas savo tradicinės kulinarijos dalimi. Vienas populiariausių itališkos virtuvės patiekalų – spaghetti alle zucchine (liet. spagečiai su cukinijomis) – tapo neatsiejama Italijos gastronominio paveldo dalimi.

Vėliau cukinijos išpopuliarėjo ir kitose pietų Europos šalyse – Prancūzijoje, Graikijoje bei Ispanijoje. Tuo tarpu Lietuvoje šios daržovės pradėtos auginti XX a. pradžioje, o šiais laikais cukinijos papildo tiek mūsų tradicinius patiekalus, tiek kitų šalių kulinarijos įkvėptus receptus.

Daržovė stiprinanti regėjimą

Cukinijos garsios ne tik įspūdinga istorija, bet ir savo naudingosiomis savybėmis. Anot minėto prekybos tinklo sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, cukinijose gausu liuteino ir zeaksatino, kurie padeda apsaugoti akis nuo saulės spindulių poveikio.

„Vasarą aktualu pasirūpinti ne tik akimis, bet ir oda: beta karotenas, kaip antioksidantas, saugo organizmą nuo laisvųjų radikalų, padeda išlaikyti odos elastingumą, stiprina imunitetą. Kripkoksantinas, kurio taip pat randama cukinijose, gali būti naudingas siekiant išvengti vėžio“, – teigia gydytoja dietologė.

Cukinijų nauda žinota jau labai seniai. Pasak dr. E. Gavelienės, jose gausu ir vandenyje tirpių vitaminų, kitų mikroelementų bei skaidulinių medžiagų:

„Cukinijos aprūpina mūsų organizmą kaliu, fosforu, magniu, kalciu, geležimi, taip pat vitaminais C, A, E, B6 ir B2.“

Cukinijas svarbu tinkamai atsirinkti

Vasarą norime valgyti sveikatai palankiau ir neapkrauti skrandžio sunkiai virškinamais patiekalais. Tobulindami receptus ieškome kuo daugiau naudingųjų medžiagų ir vitaminų turinčių produktų, leisiančių aktyviai leisti laiką lauke. Cukinijos turi visas šias savybes, o patiekalai iš jų – lengvai pagaminami.

Pasak minėto prekybos tinklo komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, renkantis šias daržoves prekybos vietose, reikėtų atkreipti dėmesį į keletą detalių.

„Renkantis cukinijas apžiūrėkite jų odelę – ji turėtų būti blizganti, nepažeista ir be ryškių įpjovimų ar įbrėžimų. Be to, svarbu prisiminti, kad geriausios daržovės yra tos, kurios, atsižvelgiant į jų dydį, yra sunkesnės. Tai parodo, kad tokios daržovės yra šviežios ir sultingos“, – patarimu dalijasi specialistė.

Nusipirktas cukinijas labai svarbu tinkamai laikyti. Minėto prekybos centro komercijos operacijų vadovė O. Suchočeva teigia, kad jomis reikia pasirūpinti dar transportuojant į namus:

„Vežant cukinijas derėtų atkreipti dėmesį ar pirkinių maiše jos nėra prispaustos. Venkite jas pažeisti, kad odelėje neliktų įtrūkimų, skatinančių tolesnius daržovės pažeidimus ir greitesnį gedimą.

Parsivežus namo cukinijas svarbu tinkamai laikyti, kad išsaugotumėte maksimalų šviežumą. Prieš jas dedant į šaldytuvą, geriausia kiekvieną daržovę apvynioti popieriniais rankšluosčiais, kad šie sugertų perteklinę drėgmę ir apsaugotų cukinijas nuo sugedimo.“

Užšaldyti – paprasta ir naudinga

Cukinijos, kaip ir daugelis daržovių, yra greito valgymo produktai. Jų šaldytuve nereikėtų laikyti ilgai ir geriausia suvartoti jas per savaitę. O. Suchočeva teigia, kad nesuvalgytas cukinijas galima lengvai užsišaldyti ir panaudoti įvairiems patiekalams ateityje.

„Prieš šaldant pirmiausia jas reikėtų supjaustyti griežinėliais ir apvirti karštame vandenyje apie 1 min. Vėliau cukinijas reikėtų atvėsinti specialiai paruoštame dubenyje su šaltu vandeniu ir ledukais.

Atšalusias daržoves supakuokite į šaldymui skirtus maišelius ir įdėkite į šaldiklį. Taip jas galite laikyti apie pusę metų ir naudoti įvairiems troškiniams ar sriuboms“, – patarimais dalijasi minėto prekybos tinklo komercijos operacijų vadovė.

Prekybos tinklas kviečia pasigaminti išskirtines ant grotelių keptas cukinijas su rikotos sūriu, tapsiančias puikiu užkandžiu vasaros susibūrimams.

Ant grotelių kepta cukinija su rikotos sūriu

Jums reikės:

1 vnt. didelės cukinijos;

Alyvuogių aliejaus kepimui;

Druskos pagal skonį;

Pipirų pagal skonį;

150 g rikotos sūrio;

1 skiltelės česnako;

50 g saulėje džiovintų pomidorų puselių aliejuje;

1 ryšulėlio žalumynų;

30 g kedrinių pinijų branduolių.

Gaminimo eiga:

1. Cukiniją supjaustykite išilgai, plonais gabalėliais, apšlakstykite aliejumi, druska ir pipirais. Apkepkite iš abiejų pusių ir atvėsinkite.

2. Į rikotą suberkite smulkintus pomidorus, česnaką, žalumynus, skrudintas kedrines pinijas. Išmaišykite ir paskleiskite ant cukinijos. Susukite ir patiekite. Skanaus!