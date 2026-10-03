Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

Kasdienis naujienų portalo tv3.lt testas kviečia prisiminti galbūt jau seniai pamirštus faktus arba sužinoti naujų įdomių dalykų! Pasitikrinkite žinias šeštadienio teste!
Naujas testas kiekvieną dieną
Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!
Taip pat čia rasite sveikatos testą. Naujas sveikatos testas pasirodo kiekvieną antradienį. Galite išmėginti ir kiek sunkesnių klausimų sveikatos testą.
Pabandykite išspręsti ir naujausią testą apie Lietuvoje žydinčius augalus, testą apie Lietuvos paukščius arba testą apie gamtos reiškinius. O čia – testą apie rudenį, bendrųjų geografijos žinių testą, testą apie Baltijos jūrą, testą apie audras.
Be to, besidomintiems automobiliais bus įdomu išspręsti auto testą. Naujas auto testas pasirodo kiekvieną sekmadienį.
Ir galbūt patiktų paspėlioti ketvirtadienio teste apie garsius žmones arba muzikos instrumentus, šokius, garsius filmus?
Taip pat pabandykite išspręsti testą apie populiarias dainas, Lietuvos kalvas ir piliakalnius, žinomas Lietuvos vietas arba Lietuvos ežerus.
Visi savaitės tv3.lt dienos testai – vienoje vietoje
Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:
Penktadienio testas, ketvirtadienio testas, trečiadienio testas, antradienio testas, pirmadienio testas, sekmadienio testas, šeštadienio testas.
Taip pat siūlome kiekvieną dieną išmėginti naują kryžiažodį!
Dar daugiau testų klausimų – TV3 laidoje „galvOK“!