Šeima turinti 22 vaikus atskleidė, kiek pinigų išleidžia dovanoms: nustebins ne vieną

Daugeliui Kalėdos – ramybės ir susikaupimo metas, tačiau Radfordų šeimai tai bus įtemptas metas, nes jie augina rekordinį skaičių atžalų – net 22 vaikus, rašo mirror.co.uk.

Dešimties miegamųjų name Lankašyre gyvenantys Sue ir Noelis Radfordai yra 34-erių Chriso, 29-erių Sophie, 28-erių Chloe, 26-erių Jacko, 24-erių Danielio, 23-ejų Luke, 22-ejų Millie, 21-erių Katie, 20-mečio Jameso, 18-metės Emily, 17-metės Aimee, 16-mečio Josho, 14-mečio Maxo, 13-metės Tillie, 12-mečio Oscaro, 11-mečio Caspero, 8-metės Hallie, 7-metės Phoebe, 6-mečio Archie, 5-metės Bonnie ir 3-metės Heidie tėvai.

Kalėdoms ruošiasi jau nuo spalio

Mokyklos laikų įsimylėjėliai, tapę žinomais šalyje, 48 metų Sue ir 52 metų Noelis taip pat turi 11 anūkų. Tačiau ką iš tikrųjų reiškia ruošti kalėdinę vakarienę tokiam skaičiui žmonių? Ir kiek jie išleidžia dovanoms?

REKLAMA

REKLAMA

Nors Radfordai dažnai dalinasi savo kasdienybės akimirkomis socialiniuose tinkluose, šiemet jie vėl įsileido „Channel 5“ žiūrovus į savo namus, o naujoje laidoje „22 Kids and Counting at Christmas“ parodys, kiek daug pasiruošimo reikalauja tokios didelės šeimos šventės.

REKLAMA

Sue sakė „Mirror“, kad „operacija Kalėdos“ trunka kelias savaites, o planavimas prasideda dar spalio mėnesį. Ji sakė: „Spalio mėnesį turime daug gimtadienių. Todėl paprastai laukiu paskutinio gimtadienio spalį, kuris yra 22 dieną, o po to prasideda beprotiška skuba organizuoti viską Kalėdoms.“

Išleidžia didelę sumą pinigų

Nepaisant to, kad reikia išmaitinti daugybę burnų, porai pavyksta Kalėdų vakarienei išleisti maždaug 580 eurų. Per šventes šeima suvalgo du kalakutus, 60 bandelių su dešrele, 3 kg briuselinių kopūstų, 7,5 kg bulvių, 4 kg morkų ir 60 Jorkšyro pudingų.

REKLAMA

REKLAMA

Visa tai užgeriama 16 litrų gazuotų gėrimų, dviem buteliais grietinėlės likerio, tada dar laukia keturi kalėdiniai pudingai, 48 pyragėliai ir kalėdinė pliauska, taip pat dvi didelės pakuotės šokolado. Anksčiau tėvai atskleidė, kad dovanoms vaikams išleidžia įspūdingą sumą – apie 5,8 tūkst. eurų.

Kiekvieno vaiko dovanai jie skiria nuo 115 iki 290 eurų, o Sue dovanas sudeda į asmeninius Kalėdų Senelio maišelius, kad jos nebūtų supainiotos. Be to, kiekvienas vaikas per Kūčias gauna dėžutę su smulkiomis dovanėlėmis – į dėžutę įeina pižama, karštas šokoladas, puodelis ir saldumynai.

Nors kai viename kambaryje susirenka tiek daug šeimos narių visada kyla ginčų, tačiau šiemet įtampa bus kaip niekad didelė dėl širdį draskančio sesers Chloe ir brolio Luke nesutarimo. Po nesutarimų dėl šaldytų pyragėlių lentynos šeimos kepyklėlėje jie nesikalbėjo 18 mėnesių.