Šefas atskleidė tobulos kiaušinienės paslaptį – internautai neslepia susižavėjimo

„The New York Times“ publikavo J. Kenji López–Alt receptą su slaptu ingredientu, kuris viską keičia iš pagrindų – tai krakmolas. Šefas paaiškino, kad šio metodo išmoko iš kitos maisto mėgėjos Many Lee, kuri sako, kad „į kiaušinienę įdėjus truputėlį krakmolingo skystimo kiaušiniai per stipriai nesukietėja, išlieka drėgni ir minkšti, kad ir kokio tvirtumo juos labiausiai mėgtumėte – minkštus, vidutinius ar gerai iškeptus.“

Internete žaibiškai išplitusiam receptui reikės dviejų arbatinių šaukštelių krakmolo, pavyzdžiui, bulvių ar kukurūzų, o taip pat keturių valgomųjų šaukštų nesūdyto sviesto, supjaustyto maždaug pusės centimetro skersmens kubeliais, keturių kiaušinių ir žiupsnelio druskos.

Kenji pataria pirma krakmolą sumaišyti su vienu ar pusantro arbatinio šaukštelio vandens, kad neliktų gumulėlių, o tada sudėti pusę sviesto kubelių, kiaušinius ir druską. Viską gerai išplakite, kad kiaušinienė būtų puri ir tolygi, rašoma mirror.co.uk.

Tuomet ant vidutinės kaitros pakaitinkite vieną arbatinį šaukštą vandens keptuvėje nelimpančiu dugnu, lėtai maišydami, kol vanduo išgaruoja ir lieka vos keli lašeliai. Tada iškart sudėkite likusius sviesto kubelius ir maišykite, kol sviestas bus beveik ištirpęs ir putos, bet dar nebus parudavęs – šefo teigimu, tam turėtų pakakti maždaug 10 sekundžių.

Galiausiai supilkite kiaušinių masę ir kepkite juos stumdydami ir lankstydami mentele, kol jie bus kiek mažiau iškepę, nei norėtumėte juos valgyti – tam prireikia minutės ar dviejų, priklausomai nuo pageidavimų.

Kenji sako: „Jei maišysite intensyviau, kiaušinienė bus smulkesnė, o jei ramiau – gabalėliai liks stambesni. Tuomet nieko nelaukdami sudėkite į lėkštes ir mėgaukitės.“