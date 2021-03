Svajojate apie šokoladą, bandeles ar riešutus? Štai, kokių vitaminų jums trūksta

„Bright Side“ aiškina, kad atkreipus dėmesį į tai, kokių maisto produktų dažniausiai norisi, galima sužinoti, kokių vitaminų ir mineralų jums trūksta.

Aštrus maistas

Kad maistas būtų aštrus, dažniausiai jį gardiname pipirais. O šie gali pagreitinti medžiagų apykaitą, komponentas, vadinamas kapsaicinu, gali palengvinti sąnarių ir raumenų skausmą ar netgi pašalinti migreną. Todėl galime nesąmoningai vartoti aštrų maistą, net nesuvokti, kad jūsų organizmui trūksta šių medžiagų ir užvalgę ką nors aštraus jaučiatės geriau.

Juodas šokoladas

Kai kuriame juodajame šokolade yra daugiau kofeino nei skardinėje gazuotų gėrimų (apie 30 mg). Šis komponentas padidina jūsų budrumą ir energiją, nes stimuliuoja centrinę nervų sistemą. Taigi, kiekvieną kartą, kai jaučiatės pavargęs ir mieguistas, suvalgotę šokolado plytelę tikėdamiesi, kad diena taps produktyvesnė.

Taip pat tai, kad jums norisi juodo šokolado, gali reikšti, kad jums reikia magnio. Vis dėlto mokslininkai dėl to nėra tikri, nes yra ir kitų produktų, kuriuose yra magnio, pavyzdžiui, riešutai.

Riešutų sviestas

Žemės riešutų sviestas yra maistingas. Jame yra komponentas, kuris mažina cholesterolio kiekį. Taip pat žemės riešutų sviesto galite norėti dėl to, kad jūsų organizmui gali trūkti tokių medžiagų kaip baltymų, antioksidantų, riebalų, geležies, magnio ir kalcio.

Įvairūs kepiniai

Kepiniuose yra labai daug angliavandenių. Suvalgius torto gabalėlį gali greitai pasijausti patenkinti, nes toks kiekis kalorijų užkrauna energijos. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad „universalus angliavandenių potraukio laikas“ yra tarp 15 valandos 30 minučių ir 17 val. kiekvieną dieną. Todėl būkite atsargūs šiuo metu, jei laikotės specialios dietos.

Be to, kai jūsų kūnas jaučia didelį norą suvalgyti duonos ar pyrago, jam trūksta chromo ar azoto. Kai kurie tyrinėtojai norą valgyti angliavandenius sieja su prasta nuotaika ir stresu. Valgant pyragą išsiskiria laimės hormonas, vadinamas serotoninu.

Mėsainiai ir mėsos gaminiai

Jei staiga užsinorėjote mėsainių, pagalvokite, kas būtent jus verčia jų taip stipriai noritė. Tai tikriausiai raudona mėsa. Visų pirma, mėsoje yra daug baltymų, todėl galbūt jūsų organizmui jų trūksta. Antra, raudonoje mėsoje yra geležies, cinko ir vitamino B.

Be to, vienas tyrimas parodė, kad dieta, kurioje gausu baltymų, gali būti raktas, padėsiantis išvengti per didelio užkandžiavimo ir nutukimo.