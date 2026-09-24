Šefas atskleidė, kaip tobulai išsikepti bulves – išeina traškios ir be galo skanios

Anot jo, keli paprasti žingsniai gali gerokai pakeisti galutinį rezultatą. Pristatomas receptas žada auksaspalves ir maloniai traškias bulvytes kiekvieną kartą.
Pasidalijo bulvyčių kepimo strategija
Orkaitėje keptos bulvės – vienas svarbiausių sekmadieninių šeimos pietų ingredientų. Sultinga mėsa su tirštu padažu ir daugelis kitų patiekalų yra neįsivaizduojami be šio gardaus garnyro. Tačiau jas tobulai iškepti nėra labai paprasta. Jei netyčia bulvės iškepė per kietos ar per riebios, šis receptas jums tikrai padės.
T. Westerlandas, vyriausiasis restorano „The Grill – Crocker‘s Henley“ Londone šefas pasidalino savo „septynių minučių maišymo“ strategija, rašoma dailystar.co.uk.
Jis sako: „Štai mano metodas orkaitėje keptoms bulvėms. Jį vadinu septynių minučių maišymo metodu.
Bulves nulupame ir supjaustome – aš tai vadinu „orkaitėje keptų bulvių forma“ – kuo daugiau kraštelių, tuo geriau. Taip turėsite daugiau traškių kraštelių! Tada bulves užpilame šaltu vandeniu ir įberiama gerą žiupsnį druskos.“
Dar vienas variantas – bulves pabarstyti prieskoniais ir rozmarinu. Jis paaiškina:
„Bulves užvirkite ir ant aukštos kaitros pavirkite septynias minutes. Tada nupilkite vandenį, ir pamaišykite jas kiaurasamtyje su trupučiu druskos. Tai – mano septynių minučių maišymas.“
Galiausiai šefas sako: „Belieka tik įkaitinti orkaitės skardą su jautienos riebalais iki 200 laipsnių Celsijaus ir sudėti bulves vidun. Skrudinkite bulves aukštoje temperatūroje, kol jos bus auksinės ir traškios. Galiausiai dar pabarstykite trupučiu rupios druskos – taip bus skaniau!“
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