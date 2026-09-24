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TV3 naujienos > Maistas > Receptai

Šefas atskleidė, kaip tobulai išsikepti bulves – išeina traškios ir be galo skanios

2026-09-24 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 16:15
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Traškios, auksaspalvės bulvytės – vienas mėgstamiausių garnyrų, tačiau iškepti jas taip, kad išorė būtų traški, o vidus išliktų minkštas, pavyksta ne visada. Vis dėlto profesionalūs šefai turi savų gudrybių, padedančių pasiekti būtent tokį rezultatą. Londono restorano „The Grill – Crocker‘s Henley“ vyriausiasis šefas Tomas „Westy“ Westerlandas pasidalijo savo patarimais, kaip orkaitėje iškepti tobulas bulvytes.

Keptos šviežios bulvės (nuotr. Shutterstock)
GALERIJA (18)

Traškios, auksaspalvės bulvytės – vienas mėgstamiausių garnyrų, tačiau iškepti jas taip, kad išorė būtų traški, o vidus išliktų minkštas, pavyksta ne visada. Vis dėlto profesionalūs šefai turi savų gudrybių, padedančių pasiekti būtent tokį rezultatą. Londono restorano „The Grill – Crocker‘s Henley“ vyriausiasis šefas Tomas „Westy“ Westerlandas pasidalijo savo patarimais, kaip orkaitėje iškepti tobulas bulvytes.

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Anot jo, keli paprasti žingsniai gali gerokai pakeisti galutinį rezultatą. Pristatomas receptas žada auksaspalves ir maloniai traškias bulvytes kiekvieną kartą.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Bulvių patiekalai

Pasidalijo bulvyčių kepimo strategija

Orkaitėje keptos bulvės – vienas svarbiausių sekmadieninių šeimos pietų ingredientų. Sultinga mėsa su tirštu padažu ir daugelis kitų patiekalų yra neįsivaizduojami be šio gardaus garnyro. Tačiau jas tobulai iškepti nėra labai paprasta. Jei netyčia bulvės iškepė per kietos ar per riebios, šis receptas jums tikrai padės.

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T. Westerlandas, vyriausiasis restorano „The Grill – Crocker‘s Henley“ Londone šefas pasidalino savo „septynių minučių maišymo“ strategija, rašoma dailystar.co.uk.

Jis sako: „Štai mano metodas orkaitėje keptoms bulvėms. Jį vadinu septynių minučių maišymo metodu.

Bulves nulupame ir supjaustome – aš tai vadinu „orkaitėje keptų bulvių forma“ – kuo daugiau kraštelių, tuo geriau. Taip turėsite daugiau traškių kraštelių! Tada bulves užpilame šaltu vandeniu ir įberiama gerą žiupsnį druskos.“

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Dar vienas variantas – bulves pabarstyti prieskoniais ir rozmarinu. Jis paaiškina:

„Bulves užvirkite ir ant aukštos kaitros pavirkite septynias minutes. Tada nupilkite vandenį, ir pamaišykite jas kiaurasamtyje su trupučiu druskos. Tai – mano septynių minučių maišymas.“

Galiausiai šefas sako: „Belieka tik įkaitinti orkaitės skardą su jautienos riebalais iki 200 laipsnių Celsijaus ir sudėti bulves vidun. Skrudinkite bulves aukštoje temperatūroje, kol jos bus auksinės ir traškios. Galiausiai dar pabarstykite trupučiu rupios druskos – taip bus skaniau!“

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