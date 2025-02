Saugus internetas vaikams: kaip galime apsaugoti ir kokios turi būti ribos

REKLAMA

Anot SOS vaikų kaimai psichologo Roko Saulevičiaus, yra daugybę pavojų, su kuriais vaikai ir paaugliai gali susidurti internete. Jaunuoliai internete susiduria su patyčiomis ir priekabiavimu, kuris gali pasireikšti per elektronines patyčias, komentarus, žeminančius įrašus ar asmeninių duomenų paviešinimą.

Vaikai ir paaugliai internete nereitai susiduria su smurto, pornografijos vaizdais bei klaidinga informacija. Sukčiai randa būdų apgauti ir jaunąją kartą, – apgaulės būdu išgaunami asmeniniai duomenys, slaptažodžiai ar finansinė informacija. Dėl perteklinio interneto naudojimo, psichologas pastebi ir kitas tendencijas, kaip suprastėjusią emocinę sveikatą bei miego sutrikimus.

Probleminis interneto naudojimas: kaip jis atsiranda?

Pasak SOS vaikų kaimai psichologo R. Saulevičiaus, probleminis interneto naudojimas (PIN) vystosi panašiai, kaip ir kitos priklausomybės. Svarbų vaidmenį atlieka dopamino išsiskyrimo mūsų smegenyse disbalansas, socialiniai ir psichologiniai veiksniai bei jų tarpusavio sąsajos.

Dopaminas yra neurotransmiteris atsakingas už malonumo ir pasitenkinimo jausmus. Socialiniai tinklai ir žaidimai yra sukurti taip kad nuolat aktyvintų šią medžiagą mūsų smegenyse. Anot psichologo įvairūs virtualūs prizai, lygiai, pergalės žaidimuose arba renkami patiktukai, sekėjai, komentarai, socialiniuose tinkluose veikia jaunuolių savivertę.

„Ne visada pasiekiame šių jausmų „sotumą“. Atrodo, jog to malonumo vis negana, kas skatina vartotojus vis grįžti prie tam tikro žaidimo ar naršymo socialiniuose tinkluose. Taip pat svarbu paminėti, kad šiuolaikinės technologijos, algoritmų pagalba, leidžia pastebėti interneto vartotojų preferencijas skirtingam turiniui ir tokiu būdu pateikti tik kuo labiau dopamino išsiskyrimą skatinančius vaizdus ar informaciją.

Formuojantis PIN, be smegenų darbo (neurocheminio) disbalanso, labai svarbi yra ir socialinė plotmė. Puikus to pavyzdys yra FOMO (Fear of missing out). Vaikams, o juo labiau, paaugliams yra labai svarbu nuolat palaikyti „pulsą“ ir žinoti apie ką bendrauja draugai, kokios yra madingos naujienos, kitu atveju atsiranda galimybė pasijusti kitokiu ir išgyventi išskyrimo iš grupės emocinį skausmą“, – pasakojo psichologas R. Saulevičius.

Anot SOS vaikų kaimai psichologo Roko Saulevičiaus, paauglystės raidos etape vienas iš svarbiausių poreikių yra būti grupės dalimi, kita vertus, internetas suteikdamas galimybę susikurti virtualią tapatybę gali padėti ir tokiu būdu įklampinti net jei jaunuolis realiame gyvenime susiduria su iššūkiais. Socialiniuose tinkluose galima susikurti įvaizdį, kuris atrodo patrauklesnis nei reali asmenybė, todėl kai kurie paaugliai jaučiasi labiau vertinami internete nei realiame gyvenime.

„Kuomet vaikas susiduria su problemomis mokykloje ar šeimoje, internetas gali būti vieta, kur jis jaučiasi geriau, saugiau ir gali bent laikinai užmiršti sunkumus.

Kitaip tariant, vietoj to, kad kalbėtų apie savo jausmus ar spręstų konfliktus, vaikas gali įnikti į socialinius tinklus ar žaidimus, ypatingai jei tokių ar panašių būdų veikti, susidūrus su sunkumais, išmoko stebėdamas tėvų ar artimųjų pavyzdį“, – pasakojo psichologas R. Saulevičius.

Ar tėvams reikia riboti internetą, žaidimus ir socialinius tinklus?

Psichologo teigimu, kiekvienai šeimai kyla klausimas, kaip kalbėtis su vaiku apie internete tykančius pavojus, kaip galima apsaugoti savo vaiką, kaip jį supažindinti su internetu, ar reikia ribų ir griežtumo?

R. Saulevičius, teigia, jog šeimai svarbu bendrauti atvirai ir supratingai, padėti vaikui ir ugdyti kritišką bei atsakingą požiūrį į internetą nuo mažens.

„Jauniausius būsimus interneto vartotojus, galima supažindinti su šiuo įrankiu naudojantis įvairių edukacinių svetainių ir programėlių pagalba.

Vėliau, vaikus svarbu išmokinti bazinių interneto saugumo taisyklių, kaip saugūs slaptažodžiai, svetainių patikimumas. Tačiau vis tik geriausia jei tėvai gali naršyti kartu su vaiku ir taip padėti jam pasirinkti tinkamą turinį bei laiku informuoti ir įspėti jei vaikas priartėja prie žalingo turinio.

Kalbant apie ribas, rekomenduojama ikimokyklinukams leisti naudotis internetu tik 1 val. per dieną, 7-12 metų vaikams – iki 2 val., o paaugliams suteikti lankstesnį režimą, tačiau su ribomis ir susitarimais. Be to, svarbu skatinti alternatyvias veiklas, tokias kaip sportas, knygų skaitymas ir bendravimas gyvai.

Pirmąjį telefoną rekomenduojama įsigyti apie 7-10 metų, socialinius tinklus leisti naudoti ne anksčiau nei 13 metų, o pirmąjį kompiuterį, – kai jis tampa reikalingas mokymuisi. Svarbiausia – ugdyti atsakingą požiūrį į internetą nuo mažens”,– dėstė mintis R. Saulevičius.