Šalia Putino sėdėjusi ekspertė prabilo atvirai: jis turi specifinį kvapą ir nieko nevalgo

Tokį faktą daktarė Fiona Hill atskleidė tik dabar, nors šalia V. Putino ji buvo sėdėjusi labai arti dar tada, kai konsultavo kelis Jungtinių Amerikos Valstijų vadovus dėl Kremliaus klausimų, įskaitant ir George‘ą Bush‘ą ir Donald‘ą Trump‘ą.

Moteris pasakojo, kad vieno susitikimo metu, kuriame dalyvavo Vašingtono ir Maskvos delegacija, atsisėdusi šalia V. Putino, ją nustebino tam tikri Rusijos lyderio netikėtumai, rašoma dailystar.co.uk.

„Pastebėjau, kad jis nieko nevalgo“, – sakė ji. „Be to, gali nuskambėti tikrai keistai, tačiau atsisėdusi šalia jo jaučiau nuo jo sklindantį tokį kvapą, lyg jis būtų ką tik apsirengęs išskalbtus drabužius ar išlipęs iš vonios. Atrodė, kad kiekvienas jo žingsnis yra puikiai surežisuotas. Viskas atrodė kaip tikras spektaklis.“

Keisti netikėtumai

Daktarė F. Hill taip pat atskleidė ir kitus keistus susitikimo momentus. Kalbėdama „BBC Radio 4“ ji pasakojo: „Tuo metu aš dirbau Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei. Susitikimo metu man buvo paskirta vieta sėdėti šalia V. Putino. Atsisėdusi vis nesupratau, kodėl turiu sėdėti būtent šalia jo?

Ar taip buvo nuspręsta dėl to, kad jie manė, jog esu panaši į Judi Dench, personažą iš Džeimso Bondo? Tačiau atmečiau visas savo fantazijas ir pagalvojau: Ar aš esu mažiausiai panaši į žmogų, kuris gali jam smeigti šakute?

Tačiau, kaip pasirodo, tai buvo nieko panašaus. Vėliau, man vienas žmogus, kuris sėdėjo kitoje stalo pusėje ir buvo vienas iš V. Putino spaudos atstovų pasakė, kad taip yra todėl, jog aš esu „neapibrėžta moteris“. Man jis teigė, kad esu nei per sena, nei per jauna, nei per puošniai apsirengusi, neturiu atviros dekoltė.“

Moteris taip pat pasakojo, kad ji sėdėjo šalia V. Putino taip arti, kad galėjo jį net ir paliesti.

„Jeigu būčiau nežymiai ištiesusi ranką, būčiau jį palietusi. Jis buvo apsivilkęs dailiai pasiūtą kostiumą, o veido šone pulsavo vena. Iš karto pastebėjau, kad kaip ir visi kiti, jis galėjo pasirūpinti akiniais, nes tą, ką turėjo pasakyti, skaitė iš milžiniškų kortelių“, – pasakojo F. Hill.

Paklausta, ar ji tiesiogiai kalbėjosi su Vladimiru Putinu, daktarė F. Hill atsakė: „Ne, tikrai ne. Jis nėra pokalbių mėgėjas ir geras pašnekovas. Susitikimo pabaigoje jis atsistojo ir tiesiog pasakė „All ze best“ (liet. „Viso, ko geriausio“).