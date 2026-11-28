Lietuvos etnologė Eglė Valentė papasakojo apie tai, kokią reikšmę Adventas turėdavo anuomet. Pasak jos, šio periodo trukmė – 22-27 dienos, priklausomai nuo kalendoriaus.
„Tai metas, kai vis labiau gilėja tamsusis metų laikas, grįžimas iš išorės į save, laikas pažvelgti į savo vidų ir atrasti tai, kas mumyse dar neatpažinta ar neišnaudota“, – pasakojo ji.
E. Valentė pažymėjo, kad anksčiau būdavo tikima, jog žmogus savo viduje gali turėti visą paslėptą lobyną, o tai, kas buvo neįvardyta, nesuprasta, gali tapti didesnės vidinės jėgos šaltiniu.
Pasak jos, tai metas, kuris rodo, kad atrastas, įsisąmonintas vidinis potencialas leidžia stipriau veikti ir įgyvendinti savo sumanymus.
Per šv. Andriejų – burtai
Adventas neretai sutampa su šv. Andriejaus diena, vis tik šiemet ji bus minima lapkričio 30-ąją. Per šv. Andriejų būdavo atliekami įvairūs burtai ir laikomasi papročių.
Pasak pašnekovės, vienas iš gražiausių – vyšnios arba slyvos šakos pamerkimas. Tuomet žmogus turėdavo sugalvoti norą ar svajonę, o jeigu ši šakelė pražysdavo iki Kūčių vakaro – tikėta, kad noras išsipildys.
„Burtai būdavo atliekami ne viso Advento metu, o būtent per šv. Andriejaus dieną. Ypač merginos įvairiais būdais stengdavosi sužinoti savo ateitį ar būsimą vyrą.
Labai svarbus buvo skaičius trys. Reikėdavo tris kartus apeiti aplink šulinį, namą, stalą ar krosnį. Taip pat būdavo beriamos aguonos arba kanapės ir atliekami įvairūs būrimai“, – pasakojo ji.
E. Valentė taip pat dalijosi, kad ypatingos dienos metu po pagalve žmonės pasidėdavo veidrodį, o šalia lovos pastatydavo vandens dubenį ir eidavo miegoti. Tikėta, kad nakties metu būdavo galima susapnuoti tą žmogų, kuris ateityje taps mylimuoju.
„Sakydavo, kad sapne jis gali ateiti atsigerti vandens arba atvesti pagirdyti savo žirgą. Žinoma, šiandien į tai žiūrime kaip į gražius senovinius papročius, tačiau tuo metu žmonėms tai buvo labai svarbi tradicijos dalis“, – sakė ji.
Galiausiai prasidėdavo Adventas, kuris kai kuriuose kraštuose vadinamas „lėliumais“. Šis pavadinimas – tai ramybės, šviesos ir laukimo simbolis.
Adventas praeityje – kaip jį pažymėdavo protėviai?
Persikėlus mintimis į anuomet, E. Valentė nurodė, kad kiekvienuose namuose Adventas žymėdavo susikaupimą ir švarą.
Pasak jos, šeimininkės pradėdavo tvarkyti namus, skalbti ir šluoti tikėdamos, kad šv. Kūčias reikia pasitikti tvarkinguose namuose.
„Ilgais vakarais rinkdavosi į trobą, klausydavosi pasakojimų, pasakų ir įvairių nutikimų, iš kurių mokydavosi gyvenimo išminties. Taip pat užsiimdavo įvairiais rankdarbiais ir taisydavo reikalingus įrankius“, – pasakojo ji.
Anot jos, manyta, kad per Adventą nederama dirbti tam tikrų darbų. Pavyzdžiui, galiojo svarbi taisyklė – buvo draudžiama kirsti medžius, medžioti arba dirbti žemę, nes tikėta, kad tai gali trukdyti gamtos ir žmogaus vidinio gilėjimo laikui.
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