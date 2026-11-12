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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Rytoj – penktadienis, 13-oji: sužinokite, kas laukia jūsų

2026-11-12 14:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-12 14:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Turbūt ne vienam, atsivertusiam šios savaitės kalendorių, per kūną perbėgo šiurpai – šis penktadienis bus mėnesio 13 dieną. Nors ši data apipinta įvairiausiais pasakojimais ir legendomis apie jos nesėkmingumą, vis tik ar tikrai penktadienio, 13 dienos reikia bijoti?

Skelbia galingą naują erą: 3 Zodiako ženklai šio laiko laukė jau seniai (Nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (12)

Turbūt ne vienam, atsivertusiam šios savaitės kalendorių, per kūną perbėgo šiurpai – šis penktadienis bus mėnesio 13 dieną. Nors ši data apipinta įvairiausiais pasakojimais ir legendomis apie jos nesėkmingumą, vis tik ar tikrai penktadienio, 13 dienos reikia bijoti?

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Savo žiniomis apie penktadienio 13 dieną ir jos ištakas dalijosi astrologė, būrėja Vaiva Budraitytė savo YouTube kanalo „PENKTADIENIS 13“ serijoje.

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Skaičių 12 ir 13 reikšmė

Įraše astrologė pasakojo, kad siekiant suvokti penktadienio, 13 dienos reikšmę reikia panagrinėti numerius. Pirmiausia ji pradėjo savo analizę nuo skaičiaus 12.

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„Pasaulis iš tikrųjų sudarytas iš to vadinamojo tuzino. Net šiandien žinome posakį „tuzinas“. Anksčiau buvo įprasta pirkti tuziną marškinių, tuziną kojinių ar kitų daiktų.

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Dvylika yra tvarkos, harmonijos ir užbaigtumo simbolis. Turime 12 mėnesių, 12 Zodiako ženklų, 12 kinų Zodiako ženklų, 12 Olimpo dievų, 12 apaštalų. Viskas sudėliota pagal sistemą, pagal tam tikrą Dievo buhalteriją, todėl skaičius 12 yra balansas“, – pasakojo ji.

Vis tik šioje vietoje, pasak V. Budraitytės, atsiranda skaičius 13, kuris yra visiškai kitokio pobūdžio skaičius.

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Astrologė dalijosi, kad jis susijęs su permainomis, mirtimi, atgimimų, išėjimu už įprastų ribų, prisikėlimą iš mirusiųjų – tai diena apie gimimą ir mirtį.

„Pavyzdžiui, Taro kaladėje 13-oji korta yra Mirtis, tačiau ji nesimbolizuoja tiesioginės fizinės mirties. Tam reikėtų papildomų kortų kombinacijų. Šioje kortoje slypi labai įdomi filosofija.

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Pabandysiu paaiškinti. Įsivaizduokime, kad pasėjau sėklas. Nežinau, kas tai per sėklos, ant pakelio nebuvo parašyta. Gal tai morkos, gal krapai, gal pomidorai, gal medžiai. Nežinau, ar jos daigios, ar nedaigios. Nežinau, ar sudygs visos, ar nė viena.

Vis tik juk nesakome, kad „palaidojome sėklas“, nes tokios sąvokos nėra. Sakome, kad jas pasėjome arba pasodinome. Lygiai taip pat ir mirties kortoje nėra laidojimo idėjos. Yra sėjimas arba sodinimas“, – aiškino ji.

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Astrologė šią kortą siejo su fenikso simboliu – pakilus iš pelenų vėl atgyjama, materializuojamasi, ciklas yra pradedamas iš naujo.

Dėl to, jeigu šią dieną žiūrovus paliko mylimasis ar mylimoji, atleido iš darbo, nutiko kažkas nemalonaus – pašnekovė ragino pažvelgti į išbandymus kitaip ir suprasti, kad šiuo metu yra siunčiami nauji pokyčiai, vėliau atnešiantys dar daugiau naudos į gyvenimą.

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Kodėl pasirinkta diena – penktadienis?

V. Budraitytė taip pat prabilo apie tai, kodėl yra pasirinkta penktadienio diena. Pasak jos, ezoterikai šią dieną iš tiesų sieja su Veneros planeta ir traktuoja ją, kaip itin pozityvią.

Laidoje astrologė dalijosi, kad Venera siejama su meile, sveikata, pinigais, grožiu, harmonija, tad jai parinktas gana niūrus simbolis.

„Galbūt taip yra todėl, kad tryliktukas reiškia pabaigą, transformaciją, kažkokį lūžį, o penktadienis savo ruožtu yra susijęs su Veneros energija, santykiais, žiniomis, pinigais“, – pasakojo ji.

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Taip pat V. Budraitytė prabilo apie moteriškąjį pradą, moteriškąją galią, mat penktadienis siejamas su Venera, kuri kartu yra vaisingumo, meilės ir moteriškos energijos planeta.

„Dabar apie skaičių 13. Jis taip pat siejamas su Mėnuliu, o per metus telpa maždaug trylika Mėnulio ciklų. Ne dvylika, o trylika. Mėnulio ciklas trunka apie 28 dienas, todėl skaičius 13 natūraliai įgauna ryšį su moteriškais ciklais.

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Pagoniškoje interpretacijoje šis skaičius buvo laikomas šventu moters galios, intuicijos ir gamtos ciklų simboliu“, – kalbėjo ji.

Negana to, pasak jos, skaičius 13 yra siejamas ir su seksualumu, nes priklauso Skorpiono ženklui. Pašnekovė dalijosi, kad ten, kur yra mirtis ir gimimas, dažnai atsiranda seksualumo tema, tad kai kuriose tradicijose skaičius 13 siejamas su moterišku pradu.

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