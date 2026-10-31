Pilnatis – tik pradžia: 4 Zodiako ženklams ateina sunkus laikas

Astrologė, būrėja Vaiva Budraitytė pasidalijo, ką naujo į mūsų gyvenimus atneš delčia, ir atskleidė, kas laukia Zodiako ženklų.
Pradeda didėti aktyvumas ir energijos srautas
Pašnekovė dalijosi, kad delčia žymės aktyvesnio laikotarpio pradžią. Anot jos, ypatingai aiškiai tai jaus tie, kurie dirba fizinį darbą, sportuoja, užsiima veiklomis, reikalaujančiomis daug energijos ir ištvermės.
„Nuo lapkričio 7 dienos aktyvumas dar labiau sustiprės žmonėms, dirbantiems produktyvų, intelektinį darbą. Šiuo metu palanku mokytis, laikyti egzaminus, imtis naujų užduočių ir siekti užsibrėžtų tikslų“, – dalijosi ji.
Bendrai apžvelgdama planetų pozicijas šią savaitę ji nurodė, kad savaitė gali būti įtemptesnė. Anot jos, kai kurie gali pradėti jaustis prasčiau, skųstis nuovargiu ar sveikatos sutrikimais.
Dėl to ji rekomendavo neignoruoti organizmo siunčiamų signalų ir skirti dėmesio savo savijautai.
„Lapkričio 1-ąją ir aplink šią datą rekomenduojama būti ypač atsargiems. Gali padaugėti traumų, peršalimo ligų ir įvairių sveikatos sutrikimų. Dėl to reikėtų vengti rizikingo elgesio, nepervertinti savo galimybių ir atsakingai rūpintis savimi“, – patarė ji.
Astrologė, kalbėdama apie lapkričio pradžią, akcentavo ir saugų vairavimą bei alkoholio vengimą – anot jos, tai padės apsisaugoti nuo nelaimių.
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