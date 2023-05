Ruošiatės iškylai? Specialistai patarė, ko svarbu nepamiršti

REKLAMA

Viskas, ko reikia grilinimui

Lauke apetitu nesiskundžia net nevalgūs vaikai, o artimųjų ar draugų būryje gaminti maistą yra ne darbas, bet tikras malonumas. Todėl net jei neturite grilinimo patirties, verta įsigyti paprasčiausių grilio prekių ir leistis į žygį gamtoje.

Pasak „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, grilio naujokai nenusivils įsigiję įvairaus dydžio kepsninių ar neseniai prekybos tinklo parduotuvėse atsiradusį anglies grilių „Mustang“. „Jei į gamtą susiruošėte spontaniškai, tereikės parduotuvėje, nusipirkus jau marinuotų šašlykų, įsigyti vienkartinę kepsninę ir maišelį anglių. Pigiausia kepsninė ir anglys kainuos tik 4,99 eurus. Be to, galima į gamtą vežtis beržinių ar alksninių malkų. Taip pat reikėtų nepamiršti įrankių, kurių prireiks ruošiant maistą ant žarijų: žnyplių, grilio šepečių, anglių, iešmų, ketaus puodų, grotelių“, – vardija specialistė.

O. Suchočeva priduria, kad prieš iškylaujant, reikėtų pasirūpinti indais ir įrankiais: įvairių dydžių lėkštelėmis, dubenėliais, šakutėmis ir peiliais: „Improvizuotą stalą lauke pagyvins ryškių raštų servetėlės ir pastelinių spalvų puodeliai, o maistui neleis sugesti šaldymo dėžė ar stilingas šaltkrepšis.“

Jei stovyklausite su palapinėmis

Sušilus orams, stovyklavietės vaizdingose Lietuvos vietose jau iš tolo mirga įvairiaspalvėmis palapinėmis. Pasak O. Suchočevos, verta pasinaudoti stovyklavimo priemonėms taikomomis akcijomis ir pigiau įsigyti palapinių, miegmaišių, stovyklavimo kilimėlių, pripučiamų čiužinių. Gerai suplanuotas pasiruošimas stovyklavimui leis įsitikinti, kad gamtoje nieko nepritrūksite. Taip galėsite nesukti galvos, atvykus į stovyklavietę, dėl trūkstamų daiktų, suteikiančių komfortą iškylos metu. Visas dėmesys galės būti skiriamas maloniam atsipalaidavimui, nuostabaus gamtos kraštovaizdžio stebėjimui ar pramogoms, kurios linksmins visą šeimą.

Be to, specialistė primena, kad vykstant į gamtą, ypač ilgesniam laikui, būtina pasiimti apsauginių priemonių nuo saulės ir vabzdžių: „Pirkėjų patogumui, kad jiems nereikėtų važiuoti į vaistinę, siūlome įvairių losjonų nuo saulės suaugusiems ir vaikams, kremų ir pienelių po deginimosi, taip pat repelentų nuo uodų ir erkių, raminančių odą gelių po įkandimų. Tokiu būdu stovyklavimo patirtis išliks malonesnė ir būsite užtikrinti dėl tinkamos odos bei imuniteto apsaugos.“

Aktyviam vaikų ir suaugusiųjų laisvalaikiui

Dažnai iškylos vietovės skamba nuo suaugusiųjų ir vaikų klegesio: mušinėjimasi badmintono raketėmis ar tinklinio kamuoliu. Vis dėlto, sporto inventorių galime ir paįvairinti, jog stovyklaujant nepritrūktų smaginančių veiklų. Anot O. Suchočevos, aktyviam šeimų laisvalaikiui priemonių tikrai netrūksta: „Turime įvairiausių žaidimų lauke: kamuolio gaudyklių, skraidančių diskų, boulingo rinkinių, kriketo rinkinių, įvairaus dydžio ir formų rakečių paplūdimio tenisui.“

Na, o išsiruošus su vaikais į paplūdimį ir besidžiaugiant vandens pramogomis, reikėtų neužmiršti smėlio žaislų. „Prekybos tinklo „Rimi“ asortimente rasite įvairiaspalvių kibirėlių, smėlio formelių. Daug drąsiau ežere mažieji jausis su linksmų spalvų žaismingomis pripučiamomis rankovėmis ar ratais, tik svarbu tėvams nepamiršti saugumo ir nepalikti vaikų be priežiūros“, – įspėja O. Suchočeva.

Maistas iškyloms turėtų būti praktiškas

Kulinarijos technologė Lina Barčaitė rekomenduoja pagrindiniams iškylos patiekalams rinktis sumuštinius, vaisių ir salotų indelius, humusą, daržovių užtepėles, tortilijų suktinukus, kumpio, dešros bei sūrio padėklus. Tuo tarpu lengviems užkandžiams nepamiršti riešutų, šviežių vaisių, sausainių, duonos, lęšių traškučių bei kitų užkandžių, kuriuos praktiška pasiimti su savimi.

Pasak L. Barčaitės, iškylai egzotikos suteiks desertas. „Kreminiai pyragaičiai ar tortai nebūtų tinkamas pasirinkimas, nes juos sunku išlaikyti reprezentatyvios išvaizdos. Be to, šie desertai mėgstami vapsvų ir kitų vabzdžių. Nepaisant to, iškylos desertui tinka visi kiti produktai, kurie netirpsta saulėje ir nelimpa. Tam puikiai tiks vaisių salotos, kuriomis galėsite pasidalyti su visais iškylos dalyviais. Tai puikus šiltojo sezono desertas“, – pataria „Rimi“ specialistė.

Maisto technologė primena, jog iškylos metu nevertėtų pamiršti gerti pakankamai skysčių, ypač būnant saulėje: „Nesvarbu, ar ruošiame iškylą paplūdimyje, ar planuojame dieną praleisti gamtoje, šaltas vanduo bei gaivieji gėrimai yra būtini, nes po pasivaikščiojimo ar kelių valandų kaitinimosi saulėje turime vartoti daugiau skysčių.“