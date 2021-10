Rinkitės šią daržovę: turi nedaug kalorijų, padeda širdžiai

Anot „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dr. Editos Gavelienės, dėl naudos sveikatai moliūgai drąsiai gali būti vadinami super daržove – juose gausu vitaminų ir naudingų mineralinių medžiagų, tad ši daržovė privalo atsidurti kasdieniame mitybos racione.

Anot ekspertės, dėl savo maistinės vertės moliūgas yra priskiriamas prie itin sveikatai palankių produktų. „Moliūguose gausu mineralinių medžiagų: kalio, vario, mangano, šiek tiek geležies. Ši daržovė turtinga skaidulomis ir antioksidantais – beta karotenu ir liuteinu, kurie reikalingi žmogaus regai. Taip pat – moliūguose galima rasti ir praktiškai visų vandenyje tirpių vitaminų: A, C, E ar K, kuris itin reikalingas kraujo krešumui, kaulų būklei bei kitoms žmogaus organizmo funkcijoms palaikyti“, – moliūgų naudą išskiria gydytoja dietologė.

Be to, moliūgai yra nekaloringa daržovė: „Tai – puikus pasirinkimas sergantiems nutukimu, turintiems padidintą širdies ar kraujagyslių, cukrinio diabeto ir kitų lėtinių ligų riziką. Ši daržovė puikiai tinka tiek vaikams, tiek vyresnio amžiaus žmonėms ir, neabejotinai, privalo būti įtraukta į kasdienį mitybos racioną.“

Itin vertingos yra ir moliūgų sėklos bei moliūgų išspaudų aliejus: „Moliūgų sėklose gausu mangano, fosforo, vario, cinko, šiek tiek geležies bei polinesočiųjų riebalų rūgščių. Žmogui per dieną rekomenduojama suvalgyti apie 25-30 g sėklų, tad dalis jų, neabejotinai, turėtų būti moliūgų. Pakepintos moliūgų sėklos gali tapti gardžiu užkandžiu ar ingredientu, tinkančiu padažams, salotoms bei įvairioms sriuboms pagardinti. Žmogaus organizmui yra naudingas ir moliūgų aliejus, tad visais pavidalais moliūgas turėtų rasti vietą mūsų valgiaraštyje.“

Renkantis moliūgus patariama atkreipti dėmesį į jų spalvą. Kuo daržovė ryškesnė – tuo joje bus daugiau naudingų medžiagų. Įsitikinti ar daržovė yra geros kokybės galima tiek ją prapjovus, tiek vizualiai apžiūrint iš išorės: „Moliūgas turėtų būti tvirtas, nesuglebęs, ant jo neturėtų būti jokių pažeidimo požymių“, – sako gydytoja dietologė.

Atėjus moliūgų derliaus metui, E. Gavelienė rekomenduoja šią daržovę naudoti troškiniuose, įvairiuose kepiniuose bei sriubose, o nesunaudojus viso moliūgo – jį užšaldyti. „Moliūgai puikiai tinka įvairiems patiekalams, tačiau norint išsaugoti kuo daugiau jų maistinių savybių – svarbu moliūgų neperkepti ir nepervirti. Be to, nors tai sezoninis produktas, tačiau moliūgus vartoti galima ištisus metus – juos nesunku užšaldyti ar kitaip paruošti žiemai. Visgi, reikėtų prisiminti, kad užšaldytą moliūgą būtina suvartoti per 10 mėnesių“, – pranešime spaudai primena E. Gavelienė.

Minėtas prekybos tinklas kviečia išbandyti gardų moliūgų sriubos receptą, kuris atskleis puikų šios rudeninės daržovės skonį, o organizmui suteiks taip reikiamų vitaminų ir mineralų.

REKLAMA

Aštri vištienos ir moliūgų sriuba

Ingredientai: 3 šaukštų alyvuogių aliejaus; 1 svogūno; 2 morkų; 2 saliero stiebų; 2 skiltelių česnako; 1 šaukšto maltų kalendrų; 1 šaukštelio maltų kuminų; 1 šaukštelio raudonėlio; 1⁄2 šaukštelio susmulkintos aitriosios paprikos; 800 g vištienos faršo; 300 g moliūgų tyrės; 600 g pupelių; 500 ml vištienos sultinio ; 100 ml 36 % grietinėlės; pipirų pagal skonį.

1. Svogūną, česnaką nulupkite ir susmulkinkite, daržoves supjaustykite.

2. Puode įkaitinkite aliejų, suberkite svogūną, česnaką ir daržoves, pakepkite, kol daržovės suminkštės.

3. Suberkite prieskonius ir pamaišykite, sudėkite vištienos faršą ir maišydami kepkite apie 8 minutes, kad faršas apkeptų iš visų pusių ir būtų birus. Sukrėskite moliūgų tyrę, pupeles, supilkite sultinį ir užvirkite. Sumažinkite kaitrą, uždenkite puodą ir virkite apie 25 minutes.

4. Sriubą nukelkite nuo kaitros, supilkite grietinėlę.