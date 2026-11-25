Reguliariai nuvalyti spinteles yra kur kas svarbiau nei vėliau intensyviai šveisti įsisenėjusius nešvarumus. Kuo ilgiau riebalai lieka ant paviršiaus, tuo daugiau dulkių ir kitų nešvarumų prie jų prilimpa.
Vis dėlto svarbu žinoti, kad ne kiekviena namų sąlygomis naudojama priemonė tinka visų tipų baldams, rašoma fakt.pl.
Iš kur ant virtuvės spintelių atsiranda riebios apnašos?
Kepant ar gaminant maistą į orą pakyla smulkios riebalų dalelės. Dalis jų nusėda ant spintelių fasadų, rankenėlių, stalviršių ir kitų šalia viryklės esančių paviršių.
Šviežias apnašas paprastai lengva nuvalyti, tačiau laikui bėgant susidaro lipnus sluoksnis, prie kurio kaupiasi dulkės ir kiti nešvarumai.
Todėl šalia kaitlentės esančius paviršius verta valyti reguliariai, kol riebalų sluoksnis dar nespėjo įsisenėti.
Saugiausia pradėti nuo švelnaus vandens ir indų ploviklio tirpalo. Tokį metodą rekomenduoja daugelis baldų paviršių gamintojų.
Mišiniui paruošti reikės:
- 1 litro šilto vandens;
- kelių lašų indų ploviklio;
- minkštos mikropluošto šluostės.
Indų ploviklyje esančios aktyviosios medžiagos padeda atskirti riebalus nuo paviršiaus ir ištirpinti juos vandenyje, todėl nereikia naudoti didelio kiekio valiklio.
Šluostę sudrėkinkite paruoštame tirpale ir gerai išgręžkite. Ji turi būti drėgna, bet ne šlapia.
Švelniai nuvalykite nešvarų paviršių, o jei riebalų sluoksnis storesnis, kelioms minutėms palikite ant jo ploną valiklio sluoksnį.
Po to paviršių nuvalykite švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite.
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