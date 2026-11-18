Mokslininkai bei mitybos specialistai atkreipia dėmesį į daržovę, kuri gali pasiūlyti net daugiau kalio nei įprastai šiuo mineralu garsėjantis vaisius. Be to, ji pasižymi skaidulų, vitaminų ir antioksidantų gausa, todėl gali būti naudinga ne tik širdžiai, bet ir virškinimo sistemai, imuninei funkcijai bei bendrai sveikatai. Tai – saldžioji bulvė, dar vadinama batatu, rašoma mirror.co.uk.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
Kalis gali padėti reguliuoti kraujospūdį
Kalis yra svarbus mineralas, padedantis organizmui palaikyti skysčių balansą, tinkamą raumenų ir nervų sistemos veiklą. Jis taip pat prisideda prie kraujospūdžio reguliavimo, nes padeda organizmui pašalinti natrio perteklių.
Ekspertų teigimu, dieta, kurioje gausu kalio ir skaidulų, gali būti naudinga kraujospūdžiui kontroliuoti. Žurnale „Human Hypertension“ publikuotame tyrime nustatyta, kad kalio turtingos mitybos besilaikę dalyviai tyrimo pabaigoje turėjo mažesnį kraujospūdį, o širdies ligų rizika buvo 14 proc. mažesnė.
Mitybos specialistė Rhiannon Lambert pabrėžė kalio svarbą organizmui: „Kalis daro stebuklus, padėdamas organizmui pašalinti druskos perteklių iš kraujotakos. Maistas, o ne papildai, yra geriausias būdas gauti pakankamai, o bananai yra geras šaltinis“.
Saldžiosiose bulvėse kalio daugiau nei bananuose
Saldžiosios bulvės – vienas iš kalio turtingų produktų, galinčių papildyti kasdienę mitybą.
Kalio galima gauti valgant bananus, lęšius, bulves, avokadus, datules ir lapines daržoves. Vis dėlto saldžiosios bulvės išsiskiria itin dideliu šio mineralo kiekiu.
Kepta saldžioji bulvė su nepažeista lupena gali suteikti apie 572 mg kalio. Ši daržovė taip pat yra puikus sudėtinių angliavandenių, skaidulų, vitaminų A ir C bei kitų mineralų, tokių kaip magnis, šaltinis.
Norint išsaugoti kuo daugiau naudingųjų medžiagų, saldžiąsias bulves rekomenduojama kepti orkaitėje arba ruošti mikrobangų krosnelėje, nepridedant cukraus.
Naudingos akims, odai ir imuninei sistemai
Saldžiosios bulvės pasižymi didele vitaminų gausa. Jose esantis vitaminas A yra svarbus normaliai akių veiklai, imuninei sistemai ir odos sveikatai.
Daržovėse taip pat gausu vitamino C. Jis veikia kaip antioksidantas, padedantis apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, be to, prisideda prie kolageno gamybos organizme. Kolagenas svarbus odos, kraujagyslių ir kitų audinių struktūrai.
Violetinės spalvos saldžiosios bulvės turi ir antocianinų – antioksidantų, kurie gali padėti kovoti su oksidaciniu stresu bei uždegiminiais procesais organizme. Šios medžiagos siejamos su galimu lėtinių ligų rizikos mažinimu.
Nors saldžiosios bulvės pasižymi saldžiu skoniu, jos turi vidutinį glikemijos indeksą. Tai reiškia, kad, priklausomai nuo paruošimo būdo ir porcijos, jose esantys angliavandeniai gali būti įsisavinami palaipsniui, o cukraus kiekis kraujyje kyla ne taip staigiai kaip suvalgius kai kurių kitų produktų.
Prie to prisideda ir saldžiosiose bulvėse esančios tirpios skaidulos. Jos padeda sulėtinti virškinimą, palaikyti stabilesnį gliukozės kiekį kraujyje ir ilgiau išlaikyti sotumo jausmą. Dėl šios priežasties batatai gali būti naudinga subalansuotos mitybos dalis.
Skaidulos naudingos ir žarnynui
Saldžiosiose bulvėse esančios skaidulos svarbios ne tik cukraus kiekio kraujyje kontrolei, bet ir virškinimo sistemai. Netirpios skaidulos padeda palaikyti reguliarų tuštinimąsi, palengvina žarnyno veiklą ir prisideda prie geresnės žarnyno sveikatos.
Jos taip pat gali padėti palaikyti naudingų žarnyno bakterijų augimą, o sveika žarnyno mikrobiota svarbi ne tik virškinimui, bet ir imuninei sistemai bei uždegiminių procesų reguliavimui.
Todėl saldžiosios bulvės gali būti vertingas pasirinkimas kasdienėje mityboje – jos suteikia organizmui įvairių maistinių medžiagų, padeda papildyti kalio atsargas ir yra naudingos širdies, virškinimo sistemos bei bendrai sveikatai.
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