Ralio metu Lietuvoje tragiškai žuvus vyrui – nauja policijos žinia

2026 m. liepos 4 d. apie 11.50 val. Kauno r., Gaižėnėlių k., ralio metu, ralio dalyvis vairuodamas automobilį „Cupra“, nesuvaldė vairuojamos transporto priemonės, nuslydo nuo lenktynių trasos, atsitrenkė į metalinius vartus, kurie virsdami kliudė ir mirtinai sužalojo už jų buvusį vyrą, taip pat sužalotas kitas, šalia stovėjęs vyras.
Užfiksavusius įvykį – prašo kreiptis į policiją
Vėliau paaiškėjo, kad tragedija ištiko kėdainiečių šeimą.
Gyventojus, buvusius renginyje, mačiusius ar užfiksavusius įvykį, bei galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK pareigūnus telefonu +370 700 64474, +370 700 63473, mob. +370 677 93447 arba el. p. [email protected], [email protected].
Už neatsargų gyvybės atėmimą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 132 str. 1 d., gresia laisvės atėmimas iki vienerių metų.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai.
Šaltinis: Kauno AVPK inf.
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