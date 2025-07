Ragina kuo greičiau Lietuvoje prisirinkti šių uogų: jos – aukso gysla sveikatai

Šia tema savo įžvalgomis su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais sutiko pasidalinti Centro poliklinikos šeimos gydytojas Irmantas Aleksa.

Kokias uogas geriausia valgyti?

Pasiteiravus pašnekovo, kokių uogų vasaros sezonu jis rekomenduotų valgyti kuo daugiau, I. Aleksa neslėpė – visos jos labai naudingos.

Anot jo, svarbiausia šiuo laiku yra pasirinkti šviežias uogas, o džiovintas bei šaldytas pasilikti kitiems sezonais, kai šviežio derliaus neturime.

„Rekomenduočiau valgyti visų uogų, kurios auga šiuo sezonu, o ne visas šaldytas ar džiovintas. Nors mėlynių sezonas šiemet prastas, bet rekomenduoju valgyti jas.

Taip pat šilauoges, sausmedžio uogas, o taip pat tuoj bus galima rasti bruknių, vėliau – spanguolių. Reiktų valgyti visas tas, kurios šiuo laiku natūraliai auga Lietuvoje“, – rekomendavo šeimos gydytojas.

Pasiteiravus jo apie vienas populiariausių ir labiausiai lietuvių pamėgtų uogų – braškes – jis pasakojo, kad jų taip pat rekomenduojama valgyti.

Vis tik tuo pačiu jis pridūrė, kad su viena iš inkstų ligų kovojantiems pacientams braškes reiktų valgyti saikingiau.

„Pagal anatominę sudėtį braškės turėtų būti priskiriamos ne uogoms, o riešutams, bet valgyti jų tikrai reiktų, kol tik yra.

Tik neperdozuokite, nes braškėse labai daug kalio ir žmonėms, sergantiems lėtine inkstų liga, gali padidėti kalio koncentracija kraujyje“, – patarė jis.

Naudingos medžiagos uogose

Aptarus uogas, kurias verta pasirinkti, šeimos gydytojas I. Aleksa pasidalijo, kokio gėrio jose galima rasti.

Jis pasakojo, kad uogose gausu naudingų medžiagų, kurios padeda normaliai organizmo funkcijai bei rekomendavo jų į savo meniu įtraukti dažniau.

„Pirmiausia, yra antioksidantų, kurie veikia prieš mūsų uždegiminius procesus, esančius organizmo viduje. Jie mažina vėžinių ląstelių dauginimąsi, lėtina autoimuninius procesus.

Antra, tai yra gausus vitaminų šaltinis. Tiek tirpūs vandenyje B grupės vitaminai, vitaminas C – jų be jokios abejonės galite gauti iš mūsų uogų“, – vardijo jis.

Taip pat pašnekovas atskleidė, kad uogose yra gausu skaidulų, kurios reikalingos siekiant subalansuoti žarnyno veiklą.

Anot jo, dėl to yra numatytos tam tikros normos, kurios nurodo, kiek uogų reikėtų suvalgyti per dieną, siekiant pasisavinti reikalingas medžiagas.

„Jeigu mes per parą vidutiniškai suvalgytume ne mažiau 400 gramų daržovių ir vaisių, o rekomenduojama dar daugiau, tai iš jų bent ketvirtadalį galėtų sezono metu sudaryti uogos, t. y. 100 gramų“, – sakė jis.

Svarbu nepadauginti uogų

Pasiteiravus I. Aleksos, kas gresia, jeigu siekdami pagerinti savo sveikatą suvartosime per daug uogų, jis tikino, kad tai – persivalgymo jausmas.

Pokalbio metu jis taip pat išskyrė dviejų rūšių uogas, kurių perteklinis vartojimas gali atnešti žarnyno bėdų.

„Normalu yra valgyti saikingai, reiktų tai atsiminti. Kiekvienam reikalingi kiekiai yra skirtingi, bet persivalgyti uogų nereiktų, nes suvartojus per daug agrastų ar serbentų tikėtina, kad jei ilgai nevartojote skaidulų, tai bus laisvinami viduriai, t. y. pasireikš viduriavimas“, – įspėjo pašnekovas.

Pasak jo, tokiu būdu „gerinti“ sveikatos nepavyks, dėl to jis rekomendavo suvalgyti ne daugiau kaip porą saujų uogų per dieną.

„Tikslo taip sau „gerinti“ sveikatą nereiktų turėti, bet bent gerą saują ar net dvi saujas, jeigu įmanoma, kasdien reiktų suvalgyti“, – patarė jis.

Kaip sustiprinti savo organizmą prieš žiemą?

Vienas iš būdų sustiprinti savo organizmą prieš žiemą yra uogų valgymas. Šeimos gydytojas I. Aleksa aiškino, kad nors vandenyje tirpių vitaminų ilgam organizme neišsaugosime, bet antioksidantų atsargas galime pasipildyti.

„Reiktų nepamiršti, kad vandenyje tirpūs vitaminai – vitaminas C, vitaminas B, B12, B6, B9, B1 yra pašalinami per inkstus, tad jeigu jūs tuos vitaminus bandysite kaupti, to nepavyks padaryti.

Visgi dėl antioksidantų kiekio, tai tikrai naudinga daryti. Be to sakoma, kad sveikas žarnynas yra sveikas visas organizmas.

Jeigu skaidulas pradėsite vartoti nuo vasaros ir tai tęsite, tikrai galima pagerinti savo sveikatos būklę suminėje sistemoje“, – atskleidė jis.

O pasiteiravus, kokiais kitais būdais galima save sustiprinti, šeimos gydytojas ragino dažniau leisti laiką lauke.

Anot jo, aktyvi veikla lauke, didesnis saulės kiekis gali padėti įgauti daugiau jėgų ir pasiruošti šaltajam sezonui:

„Vasara yra toks metų laikas, kai galima šiek tiek apsinuoginti, šiek tiek pabūti saulėje, bet su saiku ir ne piko valandomis, naudojant SPF priemones.

Taip pat rekomenduojama aktyviai leisti laiką lauke, nes taip gerinama širdies ir kraujagyslių sistemos ištvermė ir, be abejo, buvimas lauke yra vienas iš sezoninės depresijos įveikimo būdų.“