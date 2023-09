Ragina kuo greičiau atsisakyti 3 produktų: jūsų sveikata padėkos

Perdirbti maisto produktai gamintojams yra labai pelningi, jų visada yra parduotuvių lentynose, jie sutaupo mūsų laiką ir energiją, tačiau kokia kaina?

Daugelis tokių produktų – nuo kolos iki puraus pyragėlio su kreminiu įdaru, – yra mūsų kasdienės mitybos pagrindas. Tačiau, pasak kardiologų ir kitų specialistų, jei jų nevengiate ar vartojate nesaikingai, galite susidurti su ilgalaikėmis sveikatos problemomis.

Kai kurie iš šių produktų yra akivaizdžiai kenksmingi, bet kadangi jie gamintojams yra pelningi, vis tiek lieka lentynose. Kitų produktų žala nėra tokia akivaizdi, tačiau vartodami juos dideliais kiekiais galite pajusti nemalonų šalutinį poveikį.

REKLAMA

REKLAMA

Dietinė kola

Dietinė kola reklamuojama kaip sveika įprastos kolos alternatyva – juk joje nėra cukraus! Be to, ji neturi kalorijų! Ją dažnai renkasi tie, kurie laikosi dietos. Nors Mayo klinika teigia, kad ją galima vartoti minimaliais kiekiais, žmonės, kurie išgeria daugiau nei skardinę per dieną, gali patirti rimtą žalą.

REKLAMA

Pasak JAV sveikatos informacijos svetainės „Healthline“, tyrimai parodė, kad dietinės kolos vis tik nėra tokios jau „dietinės“.

Jose naudojami dirbtiniai saldikliai gali sukelti lėtines inkstų ligas, dantų ėduonį (dėl rūgštinio pH lygio), padidėjusią osteoporozės, depresijos ir širdies ligų riziką. Nors pripažįstama, kad reikia atlikti daugiau tyrimų, tačiau vis tik vertėtų sumažinti suvartojamos dietinės kolos kiekį arba visiškai jos vengti.

REKLAMA

REKLAMA

Dešrainiai

Dešrainiai yra stipriai perdirbtas maistas, kurio sudėtyje yra mėsos bei daug kitų sudedamųjų dalių. Tarp jų yra maltodekstrinas, kurio perteklius gali pakenkti žarnynui ir skrandžiui. Be to, vienoje porcijoje dešrainių yra 33 % natrio rekomenduojamos parai natrio normos.

Tarsi to būtų negana, tarp dešrainių sudedamųjų dalių paprastai nurodoma „paukštiena“ – ši dviprasmiška sąvoka kelia abejonių dėl tikrosios jų sudėtyje esančios mėsos kilmės. Deja, jų kasmet parduodama labai daug, rašo za.investing.com.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Komerciniai salotų padažai

Daržovės yra labai sveikas maistas, tačiau problema ta, kad daugelis jų pačios savaime nėra labai skanios. Galite pasigaminti itin prabangių salotų, bet jos bus šiek tiek nuobodžios, jei nepagardinsite padažu. Ir tai yra gerai, tačiau patartina laikytis atokiau nuo komercinių salotų padažų.

Daugelyje jų yra augalinių aliejų, cukraus ir transriebalų, kurie kenkia sveikatai. Be to, juose paprastai būna dirbtinių cheminių medžiagų.

Šie nesveiki ingredientai sumažina salotų naudą. Vietoj to pabandykite patys pasigaminti salotų padažą iš alyvuogių aliejaus, acto ir trupučio druskos bei pipirų. Kai kitą kartą pirksite padažą parduotuvėje, atidžiau perskaitykite etiketę.