Atsakė, ar tikrai elektrinis šepetėlis valo dantis geriau už tradicinį

Vilniaus Šeškinės „InMedica“ klinikos burnos higienistas Gytis Sviglinskis pastebi, kad elektrinius dantų šepetėlius kol kas naudoja nedidelė pacientų dalis, tačiau su jais susijusių panašių klausimų išgirsta gana dažnai.

„Nors dažniausiai žmonės renkasi tradicinius ar vieno danties šepetėlius, bet dažnai teiraujasi, ar elektriniai dantų šepetėliai tinka vaikams, ar jais pavyks geriau išsivalyti dantis, ar jie nepakenks jų dantims. Visgi, svarbu suprasti, kad elektriniai šepetėliai yra tik priemonė, kuri pati savaime negarantuoja geresnio rezultato“, – pastebi G. Sviglinskis.

Ar elektriniai dantų šepetėliai pranašesni už paprastus?

Elektrinių dantų šepetėlių automatiškai atliekami vibruojantys judesiai yra greitesni nei žmogaus daromi savarankiškai, todėl pagal šį kriterijų valymas yra efektyvesnis. Visgi, G. Sviglinskis pabrėžia, kad viskas priklauso nuo to, ar elektrinis šepetėlis naudojamas taisyklingai.

„Dažniausiai tam, kad dantys būtų išvalyti kokybiškai įtakos turi tam skiriamas laikas ir teisingas šepetėlio kampo parinkimas – labai svarbu, kad jis būtų pakreiptas 45 laipsnių kampu link dantenų tiek viršuje, tiek apačioje“, – atkreipia dėmesį burnos higienistas.

Jis taip pat pratęsia, kad dabartiniai nauji elektriniai šepetėliai dažnai turi įvairių funkcijų, padedančių taisyklingai jais naudotis, pavyzdžiui, supypsi, kai praeina reikalingas valymui laikas, bei turi saugiklius, kad šepetėlis nebūtų per stipriai spaudžiamas ir nepakenktų dantų emaliui.

„Dantų valymas atliekamas ketvirčiais, o trukmė dažniausiai priklauso nuo dantų šepetėlio – jie užprogramuoti supypsėti po minutės ar pusantros, tada reikia pereiti prie kito ketvirčio. Jei šepetėlis tokios funkcijos neturi, žmogus gali pasikonsultuoti su specialistu, kiek laiko valyti dantis“, – pasakoja „InMedica“ klinikos burnos higienistas.

Netaisyklingai naudojamas sukelia daugiau žalos nei naudos

Pagrindinis kriterijus, renkantis elektrinį dantų šepetėlį – tai, kad jis būtų ultragarsinis, o ne mechaniškai besisukantis, nes jis gali pažeisti dantis.

„Dažniausiai besisukantys šepetėliai, ypač jeigu kartu dar naudojama abrazyvinė (balinamoji) dantų pasta, sukelia mechaninius emalio pažeidimus – dantis yra nušveičiamas lyg su švitriniu popieriumi“, – atkreipia dėmesį G. Sviglinskis.

Žinoma, pacientai iškart gali nepajusti, kad jų dantys yra pažeidžiami, nes tai lėtinis procesas. Visgi, dėl šios priežasties gali atsirasti dantų jautrumas, nes nutrynus dantis apsaugantį emalį iki dentino, kyla diskomfortas, pavyzdžiui, suvalgius sūresnio maisto ar atsigėrus vėsaus gėrimo, jaučiamas didesnis dantų sujautrėjimas.

Problemų gali kilti ir per stipriai spaudžiant šepetėlį – tai dažnai sukelia dantenų recesiją, kai dantenos pradeda leistis žemyn ir apnuogina dantų kaklelius. Taip atveriamas dentinas, todėl per jį bakterijos patenka į gilesnius audinius, todėl atsiranda dantų jautrumas ir jie gali pradėti greičiau gesti.

Be to, svarbu pasirūpinti ir mažųjų tinkama dantų priežiūra, todėl burnos higienistas primena, kad vaikams negalima naudoti suaugusių elektrinių šepetėlių, nes dažniausiai jų vibracijos būna galingesnės. Be to, svarbu suprasti, kad net ir naudojant vaikišką elektrinį dantų šepetėlį, ikimokyklinio amžiaus vaikams dantis turėtų pervalyti tėvai.

Negalima pamiršti kitų burnos ertmės priežiūros priemonių

Nors tinkamai naudojamas elektrinis dantų šepetėlis gali užtikrinti efektyvesnę burnos ertmės priežiūrą, vien tik jo neužtenka. Išvengti įvairių ligų grėsmės gali padėti papildomos priežiūros priemonės.

„Dvi pačios svarbiausios priemonės – tai tarpdančių siūlas ir tarpdančių šepetėliai, nes joks dantų šepetėlis, ar elektrinis, ar paprastas, šių vietų neišvalys. Dažniausiai kariesas atsiranda tarp dviejų dantų ir abu juos pažeidžia, todėl nenaudojantys minėtų priemonių pacientai paprastai anksčiau ar vėliau jo neišvengia“, – teigia G. Sviglinskis.

Tiek viena, tiek kita priemonė yra būtina, nes tarpdančių siūlas pašalina daugiau stambius maisto likučius, tačiau dėl dantų anatomijos nepasiekia tam tikrų taškų, o tai padaryti gali tik tarpdančių šepetėlis.

Be to, norintys pasirūpinti savo dantimis, gali naudoti vieno danties šepetėlį, kuriuo pavyksta išsivalyti kiekvieną dantį individualiai, o kritiška reikėtų vertinti burnos skalavimo skysčius – apnašų prilipusių prie dantų jie nepašalina, o išskalauja nebent pačioje burnoje likusį maistą.

„Reikėtų kritiškai žiūrėti į skalavimo skysčius, turinčius alkoholio – jie kenkia burnos gleivinei, ją sausina, todėl gali atsirasti pažeidimai. Tiesa, yra tam tikri gydomieji skalavimo skysčiai, kuriuos skiriame po chirurginių procedūrų arba uždegimui mažinti. Jie netinka profilaktikai, o gydymo tikslais naudojami tik iki dviejų ar trijų savaičių“, – pranešime spaudai pabrėžia G. Sviglinskis.

Jis taip pat primena kilus papildomiems klausimams dėl elektrinio dantų šepetėlio ar kitų dantų priežiūros priemonių pasikonsultuoti su specialistais. Burnos higienistai visada įvertina žmogaus individualius įpročius bei dantų būklę ir rekomenduoja tinkamiausias priemones.