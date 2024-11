Ragina iš baltos mišrainės išmesti 1 produktą: čia jam ne vieta

Mitybos specialistas Mantas Liekis pasakojo, kad balta mišrainė – nors ir mėgstamas lietuviškas patiekalas, tačiau turi savų niuansų.

Pasak jo, visų pirma, tai nėra itin subalansuotas maistas. Taip pat firminis lietuvių patiekalas turi nemažai kalorijų.

„Šiame maiste trūksta baltymų ir tuo pačiu sveikųjų riebalų. Visgi, tinkamai subalansavus baltą mišrainę, parinkus tinkamus ingredientus, ji gali tapti visai neblogu maistu. Viskas priklauso nuo žmogaus skonio ir kiek jis norės pakeisti baltą mišrainę“, – sakė M. Liekis.

1 ingredientas – tikras blogis

Pradėjus kalbėtis apie baltos mišrainės sudėtį, mitybos specialistas atskleidė, kad yra ingredientas numeris vienas, kuris kenkia žmonių sveikatai.

Anot pašnekovo, jo į baltą mišrainę neretai yra dedama daug, negailint, tad kiekis šiuo atveju yra labai svarbus.

„Didžiausias blogis slypi majoneze, kuris neturi labai daug naudingų medžiagų“, – pabrėžė pašnekovas. Jis pridūrė, kad taip pat ir kiti baltajai mišrainei naudojami padažai savyje turi mažai naudingų medžiagų.

Taip pat, pasak jo, naudos neprideda ir į baltąją mišrainę dedami rauginti agurkai bei bulvės. Mitybos specialisto teigimu, pastarosiose yra gausu angliavandenių, o didelis jo kiekis kelia cukraus kiekį kraujyje.

„Kenkia ir per didelis druskos kiekis. Jeigu druskos per daug – kenkiama širdies ir kraujagyslių sistemai, dėl to reikia žiūrėti, kiek vieno ar kito produkto yra dedama į mišrainę ir kaip tai gali pakenkti organizmui“, – akcentavo M. Liekis.

Sveikesnė rekomendacija

M. Liekis, atkreipdamas dėmesį į baltos mišrainės sudėtį, ragino majonezą mišrainėje pakeisti kitu ingredientu. Pasak jo, tai galėtų paversti baltą mišrainę gana neblogu maistu.

Mitybos specialisto teigimu, pakeitus majonezą liesu graikišku jogurtu galima suvartoti mažiau kalorijų ir organizmui pakenkti mažiau.

Visgi tiems, kuriems svarbus majonezo skonis mišrainėje, M. Liekis turėjo kitą patarimą: „Galima sumaišyti graikišką jogurtą su nedideliu majonezo kiekiu. Tada mišrainė išlaikys majonezo poskonį.“

Dar vienas patarimas, kuriuo pasidalijo specialistas – mišrainės sudėties pakeitimas. Anot M. Liekio, tai gali padėti praturtinti baltą mišrainę naudingomis medžiagomis.

Jis siūlė įtraukti į baltąją mišrainę tokių daržovių kaip žirneliai, salierai, brokoliai, taip sumažinant bulvių kiekį šiame patiekale.

„Kaloringas daržoves galima pakeisti mažesnį kalorijų kiekį turinčiomis daržovėmis. Taip pat verta raugintus agurkus pakeisti žaliais“, – sakė jis, pridurdamas, kad vertėtų sumažinti ir druskos kiekį mišrainėje.

Kiekio reikšmė

Suvartojamas baltos mišrainės kiekis taip pat gali turėti įtakos organizmui. Pasak M. Liekio, jeigu yra laikomasi rekomendacijų, tuomet šios mišrainės galima suvalgyti daugiau.

Visgi, pasirinkus tradicinę patiekalo versiją, jau vertėtų gerai apsvarstyti ar verta įsidėti papildomą šaukštą mišrainės į lėkštę.

„Jeigu mes renkamės įprastą mišrainę, kurioje gausu majonezo, tada vertėtų apsiriboti ties 150-200 gramų kiekiu.

Iš tokio kiekio mes galėtumėme pajusti mišrainės skonį, bet neprisirinkti per daug kalorijų, tokiu būdu neapkrautume organizmo ir negautume daug riebalų“, – aiškino specialistas.

Taip pat M. Liekis pridėjo, kad įtakos turi ir tai, kad per šventes ant stalų gausu patiekalų ir balta mišrainė tampa tik vienu iš jų.

Anot specialisto, baltos mišrainės ir kitų patiekalų „susimaišymas“ organizme gali sukelti apsunkimo pojūtį, dėl to taip pat verta pasiskaičiuoti, kiek baltos mišrainės vertėtų suvalgyti.

Atskleidė, kaip valgo pats

Mitybos specialistas, paklaustas apie tai, ar pats ant savo šventinio stalo deda baltąją mišrainę, atsakė, kad taip.

Visgi, M. Liekis prisipažino, kad nėra didelis šio patiekalo mėgėjas. Specialistas papasakojo, kaip pats valgo mišrainę ir kuo tai naudinga.

„Aš pats niekada netoleruodavau riebaus maisto, tad jeigu valgydavau baltą mišrainę, ji būdavo beveik be majonezo“, – sakė jis.

Pasak jo, svarbiausia taisyklė, kurios yra laikomasi jo šeimoje – saikas. Anot specialisto, tai gali padėti išspręsti persivalgymo, apsunkimo jausmo problemas.

Jis ragino visus prie šventinio stalo paskanauti baltos mišrainės, tačiau neprikrauti ja pilnos lėkštės: „Saikas yra būdas išvengti nemalonių pojūčių, tačiau leisti sau paragauti gardžių šventinių valgių.“