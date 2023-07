Psichologė pataria: veiksmingi būdai, kaip įveikti kelionių nerimą ir mėgautis poilsiu

REKLAMA

REKLAMA

Ramiau jausitės ruošdamiesi kelionei iš anksto

Kaip teigia psichologė Ugnė Juodytė, žmonės kelionių nerimą dažnai jaučia dėl saugumo trūkumo ar kalbos barjero. Be to, nepažįstamoje šalyje susiduriame su nauja kultūra, taisyklėmis, klimatu, nepažįstamais žmonėmis bei situacijomis, kurių negalime numatyti iš anksto.

REKLAMA

„Rekomenduojama kuo detaliau pasidomėti ta kelionės dalimi, kuri kelia daugiausia nerimo. Pavyzdžiui, jei nerimaujama dėl kalbos barjero – patariama išmokti dvidešimt pagrindinių frazių, kurių gali prireikti atvykus. Be to, praverčia ir atsipalaidavimo technikos, kurias taikyti bus daug lengviau, jei pradėsite jas praktikuoti bent mėnesį prieš kelionę. Pagelbėti gali ir sąrašo turėjimas, įtraukiant visus darbus, kurie turi būti padaryti prieš kelionę. Kiekvieną kartą atlikus darbą, svarbu tai pasižymėti – taip jausitės labiau kontroliuojantys situaciją ir pasitikintys savimi“, – sako U. Juodytė.

REKLAMA

REKLAMA

Jai antrina ir didžiausio kelionių organizatoriaus Baltijos šalyse „Novaturo“ komunikacijos vadovė Miglė Bielinytė, sakydama, kad vienas iš pagrindinių kelionių nerimo šaltinių yra neapibrėžtumas bei laukiančios nepažįstamos situacijos. Geriausias būdas jį sumažinti yra pasidomėti šalimi, į kurią vykstate: pasiskaityti apie ten galiojančias bendravimo taisyklėmis, etiketą ir vietinius papročius, pakalbinti ten jau buvusius bičiulius ir taip pasiruošti laukiančiai išvykai: „Taip pat svarbu nepraleisti tokių taisyklių, kurios gali išmušti iš vėžių paskutinę akimirką: iš anksto pasitikrinkite, ar galioja kelionei reikalingi asmens dokumentai, o į lagaminą sudėti reikiami daiktai, pavyzdžiui, vaistai ar būtini higienos reikmenys.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

M. Bielinytė taip pat pataria nerimą dėl laukiančios nežinomybės sumažinti iš anksti planuojantis lankytinus objektus bei veiklas: „Taip natūraliai lauks mažiau netikėtumų, kuriuos kai kurie mūsų tiesiog mažiau toleruoja, be to, labiau pasitikėsite savimi, atviriau nusiteiksite naujos aplinkos pažinimui.“

Pirmosios dienos planas suteiks pasitikėjimo savimi

Pasak psichologės, kai kurie žmonės sau kelia labai aukštus reikalavimus ir nerimauja dėl to, ar kelionėje tikrai spės viską pamatyti, ar sugebės būti tokie pat efektyvūs, kaip ir kasdienybėje, o gal priims neteisingus pasirinkimus arba kažką praleis. Tokio tipo keliautojams U. Juodytė pataria susiplanuoti bent pirmąją kelionės dieną: „Nors netikėtumai dažniausiai yra smagūs, žinodami, ko tikėtis lėktuvui nusileidus, galėsite labiau atsipalaiduoti.“

REKLAMA

Pasak M. Bielinytės, kai kelionę planuoja kelionių organizatorius, pasitikimu iš oro uosto ir kelione į viešbutį įprastai jau būna pasirūpinta. Tačiau jei keliaujate savarankiškai, rekomenduojama užsisakyti viešbutį bent jau pirmajai nakčiai ir pasižymėti ar išsisaugoti išmaniajame telefone jo tikslų adresą: „Iš anksto išsiaiškinkite, kaip iš oro uosto nuvykti iki apgyvendinimo vietos, kad netektų to daryti paskutinę minutę, be to, gera praktika yra transportą užsisakyti ar bilietą nusipirkti internetu dar prieš kelionę. Antra praktinė rekomendacija yra nusimatyti bent kelis pietų ar vakarienės variantus, jei, pavyzdžiui, viena iš nusižiūrėtų vietų būtų uždaryta. Lėšų vietine valiuta turėjimas bei pasidomėjimas, kur nusileidus rasti keityklą ar bankomatą, taip pat padės jaustis užtikrinčiau ir sutaupyti laiko.“

REKLAMA

Svarbu į kelionę leistis gerai išsimiegojus

Tiems, kuriuos kankina stiprus nerimas, U. Juodytė rekomenduoja prieš kelionę kiek įmanoma geriau pailsėti ir išsimiegoti. Be to, jokiu būdu nesidėkite daiktų į lagaminą likus vos kelioms valandoms iki išvykimo.

„Jei pastebite, kad ateina įkyrios mintys, stabdykite save ir prisiminkite, jog dabar laikas pozityvioms mintims, o ne katastrofinių scenarijų kūrimui. Itin veiksmingai gali padėti kvėpavimo pratimai. Vienas iš pavyzdžių – per du kartus įkvėpti, kelioms akimirkoms sulaikyti kvėpavimą, mintyse skaičiuojant iki aštuonių, o po to lėtai iškvėpti. Puikiai gali padėti ir autogeninė treniruotė, kurios metu sistemingai atpalaiduojamas visas kūnas. Rekomenduoju paieškoti audio įrašų internete – pirmus kartus su tokiu vedimu praktikuotis yra kur kas paprasčiau. Jei jaučiate, kad prieš kelionę aplanko stiprus nerimas, atlikite keletą fizinių pratimų arba išeikite pasivaikščioti spartesniu žingsniu“, – siūlo psichologė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tuo tarpu M. Bielinytė kelionės metu pataria išlikti lankstiems ir nusiteikti, jog gali kilti netikėtumų. Taip pat specialistė siūlo atostogų metų išlaikyti tam tikrą rutiną ir gerus kasdienos įpročius: „Pravartu išbandyti vietinės virtuvės patiekalus, nes tai svarbi lankomos šalies pažinimo dalis, tačiau į racioną įtraukite ir sau įprastų ingredientų: nepamirškite daržovių, stenkitės gerti daugiau vandens. Rekomenduoju išlaikyti ir fizinį aktyvumą, pavyzdžiui, judėkite pėsčiomis, dviračiu ar sudalyvaukite ekskursijose po miestą. Pasidomėkite, ar viešbutyje yra sporto klubas ir laikykitės savo mankštos ritmo, nepamirškite įprastų vitaminų ar receptinių vaistų, kuriuos įsidėkite į rankinį bagažą. Be to, keliaujant svarbu pasirūpinti draudimu – jį turėdami jausitės saugesni bei ramesni.“

REKLAMA

Pasistenkite atsipalaiduoti

Psichologė U. Juodytė įvardija ir kitas kelionių nerimo priežastis. Viena jų – skrydžių, kelionių autobusu ar laivu baimė. Tokio tipo žmonės daug galvoja, ruošiasi kelionei ir, žinoma, patiria nerimo jausmą.

„Dažnas prieš kelionę susiduria su nerimu, tik skiriasi jo lygis. Vieni junta labai silpną nerimastingumą, kiti susiduria su sunkiais simptomais ar net panikos atakomis. Tai tikrai apsunkina pasirengimo kelionei patirtį. Kai kurie nerimauja, bet vis tiek keliauja, o kiti, deja, net pakeičia savo planus“, – pastebi psichologė.

REKLAMA

Ji ragina nepasiduoti nerimui ir būtinai apie savo būseną pasikalbėti su artimaisiais, kuriais pasitikite, arba su sveikatos priežiūros specialistu, psichologu, kuris pasiūlys ne vieną būdą savipagalbai, tam, kad atrastumėte, kas veikia būtent jums.

„Jei žinote, jog per keliones kyla didesnis nerimas nei įprastai, geriau keliauti su šeimos nariais, bičiuliais ar atrasti vietinių bendraminčių grupę ir bent dalį atostogų laiko praleisti drauge. Būdami su pažįstamais žmonėmis, kai kurie jaučiasi saugesni, nes gali dalintis patirtimis bei komandiškai išspręsti kilusias problemas. Užklupus nerimui skrydžio metu, nebijokite apie tai įspėti skrydžio palydovų, kurie visuomet atneš stiklinę vandens. Be to, skrydžio metu stenkitės užsiimti tam tikra veikla, kad nukreiptumėte savo mintis, o patarimai čia gana paprasti: skaitykite knygą, spręskite kryžiažodį ar klausykitės mėgstamos muzikos“, – pataria „Novaturo“ komunikacijos vadovė M. Bielinytė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Psichologė pataria pažvelgti į kelionę kaip į galimybę išbandyti save, išmokti naujų dalykų ir praplėsti savo pasaulėžiūrą: „Vietoje blogiausių scenarijų projektavimo, įsiklausykite į teigiamus ir motyvuojančius mąstymo modelius. Nepamirškite, kad tai jūsų kelionė, kurią taip ilgai planavote ir apie kurią svajojote. Neleiskite, kad kas nors sutrukdytų ja mėgautis.“