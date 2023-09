Profesorius Unikauskas ragina valgyti 2 produktus: jūsų sveikata padėkos

Laidoje „Kviečiame daktarą!“ A. Unikauskas pasakojo, kodėl per didelis omega-6 riebalų rūgščių kiekis – žalingas, kaip jo kiekiui įtaką daro mūsų mityba, kuo svarbios omega-3 riebalų rūgštys ir kokie geriausi jų šaltiniai.

„Pusryčiams suvalgote omletą ar košės, per pietus – vištienos kepsnį su visais priedais, vakarienei gal žuvis, o vėliau prie televizoriaus galbūt ir bulvių traškučiai?

Racionas gal ir ne iš blogiausių, bet organizmas jums už tokį maistą nelabai padėkos, nes per dieną gavote perteklinę omega-6 riebalų rūgščių dozę ir tuo pat metu pradeda trūkti omega-3“, – teigė jis.

Patarė, kokių produktų reikėtų vengti

Omega-6 riebalų rūgščių organizmas pats nepasigamina – jas gauna su maistu. Tačiau bėda, anot gydytojo, ta, kad dauguma gausiai vartoja maistą, kuriame per daug šių riebalų rūgščių, tačiau negaunama pakankamai omega-3.

Idealus šių riebalų rūgščių santykis yra vienas su vienu, tačiau daugelio vartojami produktai omega-6 turi itin daug, o štai omega-3 kone visai neturi.

Jis pateikia ir keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, saulėgrąžų aliejuje omega-6 yra 65 kartus daugiau nei omega-3, dėl to gydytojas rekomenduoja jo vartoti kuo mažiau. Nepalankus šių riebalų rūgščių santykis yra ir bulvių traškučiuose, grūduose, vištienoje.

Puikus šių medžiagų santykis yra lapinėse daržovėse, žuvyje, žvėrienoje, nes tai gyvūnai, kurie daug juda ir patys susiranda maistą.

Gydytojas pabrėžia, kad palaikyti omega-3 ir omega-6 riebalų rūgščių balansą yra sudėtinga, tačiau stengtis verta. Jis paaiškino, kuo svarbu omega-3:

„Daugiausiai jų mūsų organizme būna smegenų žievėje – tai yra smegenų dalis, kuria mes galvojame, priimame logiškus sprendimus ir panašiai, susipažįstame su pasauliu. Taip pat akių tinklainėse ir sėklidėse.“

Jei yra omega-3 riebalų rūgščių trūkumas arba jų santykis su omega-6 visiškai nepalankus, smegenys pilnai nefunkcionuoja, gali sutrikti regėjimas, taip pat testosterono gamyba, tai gali atsiliepti vaisingumui, nes suprastėja spermos kokybė.

Didėja kraujo krešulių rizika

Be kita ko, jei omega-6 riebalų rūgščių organizme yra per daug, didėja pavojų sveikatai ir net gyvybei kelianti rizika.

„Jeigu jūsų organizme yra per daug omega-6 ir per mažai omega-3, yra vienas labai nemalonus efektas – sustandėja raudonieji kraujo kūneliai ir jie tada sunkiai juda kraujagyslėmis, jie nepatenka į kapiliarus, nepralenda, nes turi šiek tiek pakeisti formą, kad pralįstų pro kapiliarą.

Jie nebegali to padaryti ir dėl to formuojasi kraujo krešuliai, kraujas tirštėja ir jūs jau pakeliui link infarkto. Be to, jūs tunkate, ypatingai pilvo srityje, ir galite susirgti diabetu“, – įspėja A. Unikauskas.

Omega-6 riebalų rūgštys taip pat skatina uždegimus organizme, atsiranda daugybė rusenančių uždegimo židinių.

Kad atstatytumėte balansą, būtina mažinti omega-6 ir didinti omega-3 suvartojimą. Tad profesorius turi keletą patarimų:

„Salotas gardinkite alyvuogių aliejumi ir bent du kartus per savaitę valgykite silkę ar kitą riebią žuvį. Taip pat galite rinktis graikinius riešutus.“

Vis tik, geriausias omega-3 riebalų rūgščių šaltinis, anot A. Unikausko, yra dvi priemonės.

„Geriausias omega-3 šaltinis, jeigu norime didesnius kiekius gauti, yra žuvų taukai ir menkių kepenėlių aliejus. Prie to pačio jūs papildomai gausite vitamino E ir vitamino D. Tai visada yra puiku“, – sakė profesorius.

Visą „Kviečiame daktarą!“ laidą galite žiūrėti straipsnio viršuje esančiame vaizdo įraše.