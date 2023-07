Profesorius jau žino, kokie bus rudens orai: atskleidė visiems

Profesorius Libertas Klimka sako, kad šv. Jokūbo diena – rugiapjūtės pabaigtuvės – svarbi diena lietuviams. Ne veltui žmonės senovėje sakydavo, kad „tie, kas prieš Jokūbą nukirto rugius, turės duonos, o tie, kas po Jokūbo – žiūrės terbos ir nueis ūbagais“.

„Šią dieną spėdavo šiek tiek orus, numatydavo kokia bus žiema, ruduo. Jeigu šiandien labai giedra, be debesų ir lietaus – žiema bus šalta ir gili, o jeigu lyja – ruduo bus šlapias. Bet kadangi šiandien daug kur nulijo tik trumpai ir vėl šviečia saulutė, manau, kad to labai išsigąsti nereikėtų, kadangi tai tik trumpas lietus, o ne visa diena pilna apniukusių debesų. Matyt, ruduo nebus labai bjaurus“, – nusišypso.

Stebėkite orus išduodančius ženklus

Be to, orus stebėdavo ne tik šiandien, bet ir per Onines. Jei per jas lietus taip pat pasirodydavo, sakydavo kad riešutų derliaus gero nereikėtų laukti, nes visi jie bus sukirmiję, negausūs.

REKLAMA

REKLAMA

Paklaustas, o kokie ženklai gali išduoti likusios vasaros orus, pašnekovas teigia, kad čia reikėtų stebėti antrinius požymius – gyvūnija, augalija, ar viskas vyksta savu tempu:

REKLAMA

„Va, jeigu dar išgirsime kukuojant gegutę – blogas ženklas, nes tuomet atolas bus prastas. Be to, sakydavo, kad po Jokūbinių nebedainuoja varlės, nes užauga joms nasrai. Taip pat nebečiulba ir vyturys. Tad jei šie požymiai išlaikyti, vasara bus normali, lietuviška, niekas per daug nesikeis, nors diena jau ir sutrumpėjo visa valanda.“

Įdomu ir tai, kad daugelyje regionų minimos Jokūbinės ir Oninės buvo taip pat derliaus šventė. L. Klimka sako, kad šiuo metu sode jau turėtų būti prinokusios vyšnios, o miške – avietės. Tai, pasak jo, yra šio laikotarpio požymis. Tikėtis galima jau ir pirmųjų vasarinių obuolių.

„Jeigu tokie gamtos požymiai atitinka, reiškia vasara ir toliau bus panaši. Be to, kartais pasirodantis lietutis yra į naudą, nes pradės dygti baravykai, o voveraičių galima jau ir dabar rasti“, – priduria.