Prisiminė be reikalo pamirštą daržovę: jos nauda – neišmatuojama

„Pavasaris jau ne už kalnų, ir tai daro reikšmingus pokyčius mitybos racione, pirkėjų elgsenoje. Vaisių, daržovių netrūksta ir žiemą, tačiau akivaizdu, kad lietuviai yra be galo išsiilgę šviežio derliaus gėrybių.

Dairomasi ne tik puikiai pažįstamų morkų ar ridikėlių ryšulėlių, tačiau lietuviai linkę ir eiti naujais kulinariniais keliais, dairosi įdomesnių variantų. Pavyzdžiui, išbando savojinį kopūstą ar baltuosius ridikėlius, išskirtinės išvaizdos „Romanesco“ kopūstą ar mūsų tėvams tikriausiai geriau pažintas kaliaropes“, – pastebi prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Vaida Budrienė.

Kaliaropė, beje, irgi yra kopūstas. Dažnai šaknimi palaikoma pūpsanti jos dalis – iš tiesų didelis valgomas stiebas, kuris maloniai traškus, o skonis primena kiek saldesnį kopūstą. Pasak V. Budrienės, vienus pirkėjus patraukia jau išbandytas šių daržovių universalumas virtuvėje, kitus pirmąkart paragauti suvilioja kaina, kuri nesiekia nė euro.

„Jeigu renkatės kaliaropę pirmą kartą, prašauti yra sunku. Žiūrėkite, kad daržovė būtų tvirta, sunki pagal savo dydį. Geriausia rinktis mažesnes kaliaropes – jos paprastai būna saldesnio ir švelnesnio skonio, labai skanios ir žalios. Didesnės turės storesnę žievelę, bus labiau tinkamos kepti, troškinti“, – pirkėjams pataria V. Budrienė.

Ar reikia lupti ir kur laikyti namuose?

Kaliaropės istorija Europoje siekia maždaug XVI a. Ilgainiui ji užsitarnavo vertingos daržovės vardą: ją nėra sunku auginti, kaliaropę galima valgyti visą – tiek stiebą, tiek šaknis, ji turi labai mažai kalorijų, bet netrūksta žmogaus organizmui naudingų medžiagų, rašoma pranešime spaudai.

„Visų pirma, kaliaropėse yra daug vitamino C ir skaidulų, jos taip pat yra geras vitamino B-6 ir kalio šaltinis. Be to, joje gana daug vertingų mineralinių medžiagų, įskaitant varį ir manganą. Valgydami kalariopes organizmui suteiksite ir antioksidacinių junginių, kurie tokie svarbūs tinkamai kūno veiklai“, – pasakoja minėto prekybos tinklo daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė.

Ne paskutinėje naudų vietoje yra ir mažas jų kaloringumas – 100 gramų kaliaropės bus mažiau nei 50 kalorijų. Tad jos gali būti skanus traškus užkandis, kai, pavyzdžiui, pabos populiarieji ridikėliai.

„Pravartu žinoti, kaip kaliaropes tinkamai laikyti namuose. Jeigu su jomis neketinate gaminti iškart, dėkite jas į daržovių stalčių šaldytuve, kur jos galės išbūti kelias savaites. Jeigu pirkote daržoves su lapais, nepamirškite jų prieš tai pašalinti ir sunaudoti per 1-2 dienas – gaminkite „pesto“, salotas.

Beje, valgoma ir kaliaropių žievelė, jos nebūtina lupti. Visgi, jeigu ji jums atrodo per kieta, galite nulupti paprasčiausiu daržovių skustuku“, – sako J. Sabaitienė.

Tiks ir traškioms salotoms, sriubai, ir kaip pagrindinis patiekalas

Nemažai žmonių šviežias nedidukes kaliaropes valgo paprastai – tiesiog triauškia kaip obuolius. Tačiau šios daržovės pravers gaminant įvairiausius patiekalus: nuo salotų iki sriubų, nuo užkandžių iki sočių pagrindinių patiekalų.

„Kaliaropes skanu valgyti žalias – tiesiog supjaustyti šiaudeliais ir pasiūlyti su mėgstamu padažu, pavyzdžiui, trintos varškės, česnako ir natūralaus jogurto. Žalią ropinį kopūstą taip pat verta dėti į salotas.

Jis puikiai derės su pomidorais, morkomis ir kopūstais. Norint ypač traškių salotų, ruoškite jas su kaliaropėmis, agurkais, salierais ir obuoliais. Geriausia šį mišinį patiekti su lengvu jogurto pagrindu pagamintu padažu“, – pasakoja minėto prekybos tinklo kulinarijos technologė Gailė Urbonavičiūtė.

Kaliaropėmis taip pat galima paįvairinti daržovių sriubą, iš jų gaminti maltinukus ar blynelius, trinti vietoj bulvių košės, taip pat ruošti net ir glotnučius su špinatais ir obuoliu arba bananu.

„Jei norite kaliaropę padaryti pagrindinio patiekalo žvaigžde, vienas populiariausių būdų yra ją įdaryti. Kas bus daržovės viduje, priklausys nuo jūsų: galima naudoti smulkintą mėsą, grybus, taip pat paruošti vegetarišką versiją su mocarela, natūraliu jogurtu, pomidorais ir paprikomis.

Idėjų, kaip paruošti kaliaropes, yra daug, o jų privalumas ir tas, kad paprastai jie yra draugiški kišenei“, – sako kulinarijos technologė. Ji siūlo patiems įsitikinti ir išbandyti porą receptų.

Pavasarinė kaliaropių ir ridikėlių sriuba

Porcijos: 6

Gaminimo laikas: 60 min.

Reikės: 2 kaliaropių, 2 kubelių daržovių sultinio, ryšulėlio ridikėlių, 2 bulvių, 1 morkos, ryšulėlio petražolių, 1 svogūno, 1 poro, gabalėlio saliero, pusės ryšulėlio krapų, pipirų, aliejaus kepimui.

Morką, salierą, pusę poro (tik baltą dalį), žoleles susmulkinkite. 1 kaliaropę ir bulves nulupkite, supjaustykite kubeliais. Sudėkite daržoves ir sultinio kubelius į 1,7 l vandens. Virkite, kol suminkštės. Baigiant virti įberkite pusę petražolių ir krapų, pagardinkite pipirais.

Likusį porą, svogūną, ridikėlius supjaustykite plonais griežinėliais, kaliaropę – lazdelėmis. Porą, svogūną, kaliaropę 2 min. pakepkite aliejuje. Tada dėkite ridikėlius ir kepkite dar 2 min.

Sudėkite daržoves iš keptuvės į sriubą ir užvirinkite. Kaliaropių ir ridikėlių sriubą, pabarstytą petražolėmis ir krapais, patiekite iš karto po paruošimo.

Kaliaropės keptuvėje su feta ir špinatais

Porcijos: 4

Gaminimo laikas: 40 min.

Reikės: 3 kaliaropių, 1 kg bulvių, 1 svogūno, 1 šaukšto rapsų aliejaus, 400 ml daržovių sultinio, 100 g 15 proc. riebumo grietinėlės, druskos, maltų baltųjų pipirų, žiupsnelio muskato riešuto, 75 g mažųjų špinatų, 70 g fetos sūrio.

Gaminame:

Nulupkite kaliaropes ir bulves. Priklausomai nuo dydžio, kaliaropes perpjaukite pusiau arba ketvirčiais ir supjaustykite griežinėliais. Bulves perpjaukite pusiau ir supjaustykite griežinėliais. Svogūną nulupkite ir supjaustykite smulkiais kubeliais.

Didelėje nepridegančioje keptuvėje įkaitinkite aliejų ir pakepinkite svogūnus, kol taps permatomi. Sudėkite kaliaropes ir bulvių griežinėlius ir maišydami kepkite 5 minutes. Sumažinkite ugnį, supilkite daržovių sultinį, grietinėlę ir išmaišykite.

Pagardinkite druska, pipirais ir žiupsneliu muskato riešuto, uždenkite ir švelniai troškinkite ant silpnos ugnies apie 15 minučių, kol kaliaropės ir bulvės suminkštės.

Tuo tarpu nuplaukite ir nusausinkite špinatus, sutrupinkite fetą. Daržovėms visiškai išvirus, dėkite jas į lėkštes ir užbarstykite fetos bei špinatų.