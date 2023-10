Prieš naktį išgerkite šio gėrimo: sumažins knarkimą

Knarkimas gali erzinti partnerį ir trikdyti jo miegą, bet dažniausiai jis yra gana nekenksmingas. Tačiau, priklausomai nuo to, kiek jis trukdo partneriui, jūs jausitės nepatogiai ir partneris taps irzlus, nepailsėjęs.

Nors švelnus knarkimas greičiausiai neturės įtakos jūsų sveikatai, jis vis tiek gali tapti nesutarimų objektu santykiuose, tačiau jei nerimaujate dėl savo knarkimo, šią problemą iš tikrųjų galima išspręsti gana paprastų gyvenimo būdo pokyčių pagalba.

Vienas iš jų yra neįtikėtinai paprastas ir taip pat padės pagerinti bendrą sveikatą ir savijautą – gerkite daugiau vandens, rašo mirror.co.uk.

Sumažinkite knarkimą

Dauguma iš mūsų negauna pakankamai vandens – yra per daug gundančiai skanių gėrimų, kurie atitraukia mūsų dėmesį nuo to, kas turėtų būti mūsų pagrindinis tikslas: per dieną išgerti pakankamai vandens.

Saldūs gėrimai ar gėrimai su kofeinu vilioja, tačiau nė vienas iš jų nėra toks naudingas mums kaip senas geras vanduo, kuris, beje, gali padėti sumažinti knarkimą ar jo visai atsikratyti.

Knarkimas atsiranda, kai miegodami atsipalaiduojame ir susiaurėja kvėpavimo takai, todėl burnoje, nosyje, gerklėje ar liežuvyje atsiranda vibracija.

Jei organizmas bus hidratuotas, šiose vietose susidarys mažiau gleivių, o tai sumažins knarkimą. Tai taip pat yra viena iš priežasčių, kodėl knarkiantieji dažniau knarkia išgėrę alkoholio, kuris dehidratuoja organizmą, be to, dažnai jame yra nemažai cukraus, kuris, kaip žinoma, didina gleivių gamybą.

Rūkymas taip pat sukelia gleivių susidarymą ir dehidratuoja bei gali paskatinti knarkimą, kaip ir miegojimas ant nugaros.

Atminkite, kad daugybė suaugusių žmonių knarkia, taigi tai dažna problema, dėl kurios nereikėtų pernelyg nerimauti ar leisti kam nors versti jus jaustis blogai, ypač, kai yra tokių paprastų sprendimų.

Pasak Nacionalinės sveikatos tarnybos, visi turėtumėte išgerti 6-8 stiklines skysčių per dieną, nors gali prireikti daugiau, jei maitinate krūtimi, blogai jaučiatės, fiziškai sunkiai dirbate ar tiesiog yra karšta.

Jei gersite pakankamai vandens, ne tik sumažinsite knarkimą, bet ir padėsite savo sveikatai.

Pakankamas skysčių kiekis organizme užtikrina kūno temperatūros reguliavimą, sąnarių tepimą, nugaros smegenų apsaugą, taip pat prakaitavimą ir atliekų pašalinimą iš organizmo.

Geriant pakankamai vandens taip pat galima numesti svorio – kai kurie tyrimai rodo, kad vanduo gali pagerinti medžiagų apykaitą ir slopinti apetitą.

Tačiau kartais knarkimas gali išduoti klastingą ligą – miego apnėją. Jei naktį dažnai prabundate, knarkiate labai garsiai, jei kvėpavimas trumpam sustoja, imate dusti ar užspringstate, gali būti, kad sergate šia liga ir ją reikia gydyti.

Tačiau jei bandote keisti gyvenimo būdą ir tai nepadeda arba jei knarkimas kaip nors veikia jūsų kvėpavimą, labai svarbu kreiptis į gydytoją.