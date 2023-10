Pasakė, kiek valandų būtina miegoti naktį: kitaip laukia liūdnos pasekmės

Nacionalinis miego fondas (National Sleep Foundation) teigia, kad dauguma suaugusiųjų turėtų siekti miegoti septynias-devynias valandas arba vidutiniškai aštuonias valandas. Tačiau nebūtinai visiems reikia miegoti tas pačias valandas per tą patį laiko tarpą.

Miego laikas pagal amžių

Nacionalinis miego fondas rekomenduoja, jog naujagimiai (nuo 0 iki 3 mėnesių) turėtų miegoti nuo 14 iki 17 valandų per parą, kūdikiai (nuo 4 iki 11 mėnesių) – nuo 12 iki 15 valandų per parą, mažamečiai vaikai (12-35 mėn.) vidutiniškai miegoti turėtų nuo 11 iki 14 valandų, – rašo verywellhealth.com

Ikimokyklinio amžiaus vaikai (nuo 3 iki 5 metų) vidutiniškai miegoti turėtų nuo 10 iki 13 valandų per parą, mokyklinio amžiaus vaikai (6-13 metų) – nuo 9 iki 11 valandų per dieną, o paaugliai (14-17 metų) – nuo 8 iki 10 valandų per dieną.

Visgi jaunesni suaugusieji (nuo 18 iki 25 metų) vidutiniškai miegoti turėtų nuo 7 iki 9 valandų per dieną, suaugusieji (nuo 26 iki 64 metų) – septynias-devynias valandas per dieną, o vyresni suaugusieji (65 metų ir vyresni) – nuo septynių iki aštuonių valandų per dieną

Ar visiems būtina išmiegoti vienodą valandų skaičių?

Norint nuspręsti, koks turėtų būti jūsų miego laikas, svarbu pagalvoti, kiek miego reikia, kad jaustumėtės žvalūs. Kai kurie ekspertai jūsų miego poreikį apskaičiuoja pagal jūsų amžių, genus, aplinką ir sveikatos būklę.

Kai kurie žmonės yra trumpo arba ilgo miego mėgėjai. Trumpo miego mėgėjams gali pakakti mažiau nei septynių valandų miego, o ilgai miegantiems žmonėms, reikia daugiau nei devynių valandų, kad jaustųsi pailsėję.

Miego trūkumas arba nepakankamas miegas yra susijęs su depresija, širdies ligomis, nutukimu, svorio padidėjimu ir kitomis sveikatos problemomis.

Kitas dalykas, į kurį reikėtų atsižvelgti, yra cirkadiniai ritmai, kurie kitaip vadinami miego ir budrumo ciklais, nes daro įtaką miego įpročiams.

Visi turime vidinį, arba pagrindinį, laikrodį, kuris kontroliuoja melatonino – hormono, verčiančio miegoti gamybą. Taigi šviesos poveikis dienos metu skatina šiuos laikrodžius išlikti budriais, o naktį jis skatina minėto hormono gamybą, kuris padeda užmigti.