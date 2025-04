Prieš naktį išgerkite šį gėrimą: karšta naktis bus garantuota

Italų mokslininkai aiškina, kad arbūzų sultys vienos pačios yra „natūrali viagra“, padedanti vyrams, turintiems erekcijos problemų, o jas sumaišius su dar dviem naudingais ingredientais, gėrimas gali daryti stebuklus.

Vienas žurnale „Urology“ paskelbtų tyrimų rodo, kad kai kurios arbūzuose esančios medžiagos gerina kraujotaką ir, priešingai nei „Viagra“, neturi jokio šalutinio poveikio.

Šį gėrimą vadina „namine viagra“

Teigiama, kad arbūzai yra natūralus citrulino šaltinis. Citrulinas yra amino rūgštis, kuri gali pagerinti erekciją.

„Viagra“ veikia padidindama kraujo tekėjimą į varpą, todėl susijaudinęs vyras lengviau pasiekia erekciją. Citrulinas gali atlikti tokią pačią funkciją, nors jis veikia kitaip nei vaistai erekcijos sutrikimams gydyti.

Tyrimai rodo, kad organizmas gali paversti citruliną į kitą aminorūgštį, vadinamą argininu. Argininas vyksta azoto oksidu. Azoto oksidas plačiau atveria kraujagysles, todėl padidėja kraujo tekėjimas į varpą ir pagerėja erekcija.

Be to, arbūzas turi daug vitamino C, o jį sudaro net 92 proc. vandens. Jame yra tik 71 kalorija, todėl jis idealiai tinka žmonėms, norintiems numesti svorio.

Tačiau arbūzai gali būti ne tik skanūs ir naudingi dėl to, kad turi reikalingų medžiagų ir yra nekaloringi – pasigaminus iš jų ir dar dviejų ingredientų gėrimą, gausite „naminę viagrą“.

„Naminės viagros“ receptas

Šio gėrimo receptas itin paprastas, be to, jį pasigaminsite be didelių išlaidų, rašo telegrafi.com.

Reikės:

Ketvirtis arbūzo;

1 citrinos;

1 granato.

Paruošimas:

Sudėkite visus produktus į maišytuvą ir suplakite. Suplakus gautas sultis išpilstykite į butelius ir padėkite į šaldytuvą.

Išgerkite trečdalį gautų sulčių ryte tuščiu skrandžiu ir tą patį padarykite prieš vakarienę – rezultatas nenuvils.

Šiose sultyse gausu natūralių ingredientų, kurie gerina kraujotaką ir gerina seksualinį pajėgumą. Teigiama, kad „naminę viagrą“ gali vartoti kiekvienas bet kokio amžiaus ir lyties žmogus.

Vis dėlto nepamirškite, kad dėl savo sveikatos ir mitybos pokyčių visada rekomenduojama pasitarti su vaistininku ar gydytoju, o jei susiduriate su ilgalaikiais erekcijos sutrikimais, būtina kreiptis į gydytoją.