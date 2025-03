50-metis vyras išgėrė 30 mililitrų buteliuką skysto sildenafilio, maždaug 10 kartų viršydamas rekomenduojamą dozę. Skystis daugiausia paveikė akis, o kiti poveikiai atvejo tyrime neaprašyti.

Paveikė regėjimą

Akių ir ausų ligoninėje Bostone vyrą patikrinę gydytojai pranešė, kad jį kankina „silpninantis naktinis aklumas“, vyras ypatingai jautrus šviesai. Keisčiausia, kad jis regos centre pradėjo matyti spurgos formos dėmeles. Pradiniai simptomai pradėjo aiškėti, tačiau keista forma išliko.

Optinių tyrimų serija parodė, kad pacientui sutriko abiejų akių tinklainė. Nėra visiškai aišku, kas tai sukėlė, tačiau manoma, kad tokį poveikį akių kraujagyslėms galėjo padaryti „Viagra“ arba jos veiklioji medžiaga sildenafilis. Ši medžiaga plečia varpos kraujagysles, todėl į varpą pradeda veržtis kraujas.

Iš tiesų, „Viagra“ pirmiausia buvo sukurta aukštam kraujospūdžiui ir stenokardijai, t.y. krūtinės skausmui, susijusiam su koronarine širdies liga, gydyti. Gali būti, kad dėl stiprios sildenafilio dozės vyro akių kraujagyslės išsiplėtė per greitai arba per stipriai ir padarė žalą.

Ne pirmas kartas

Deja, gydytojai „Live Science“ teigė, kad vyras negrįžo į ligoninę antram patikrinimui, todėl nežinoma, ar jo būklė pagerėjo.

Tai nėra pirmas tyrimas, kuris pabrėžia, kad per didelis vaistų nuo erekcijos sutrikimų kiekis gali sukelti regėjimo problemas. Kaip rašoma kitame žurnale „Retinal Cases and Brief Reports“, praėjusiais metais 31 metų vyras išgėrė skystos „Viagros“ tiesiai iš buteliuko. Dėl per didelės dozės jis matė įvairiaspalvius blyksnius ir, kaip ir naujojo atvejo tyrimo objektas, jis tapo itin jautrus šviesai.

Istorijos moralas: vartokite tik rekomenduojamą bet kurio vaisto dozę. Nepavykus to padaryti, tiesiog neišgerkite viso „Viagros“ buteliuko iš karto.