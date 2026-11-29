Naujienų portalui tv3.lt apie advento laikotarpį papasakojo kunigas Ričardas Doveika, kuris ne tik pasidalijo, kuo kiekvienam katalikui svarbus šis laikas, tačiau taip pat kvietė penktadieniais laikytis abstinencijos ir paskirti šią dieną labdaringoms veikloms.
Adventas – pasiruošimo Jėzaus Kristaus gimimui laikas
R. Doveika dalijosi, kad visi krikščionys katalikai nuo lapkričio 29 dienos pasitinka naujus liturginius bažnytinius metus.
Pasak jo, advento laikas savyje talpina laukimą, ilgesį, pasiruošimą, kryptingumą į ten, kur adcento laokotarpis atneša didžiulę šviesos poreikio, judesio poreikio, ėjimo poreikio ir bendrumo poreikio prasmę.
„Dėl to advento laikotarpis mums, tikintiems žmonėms, yra ypatingos šviesos laikas. Jis skiriasi nuo gavėnios, kur gavėnios metu mes apmąstome ir skausmą, ir kančią, ir mirtį.
Adventas mus veda prie ištakų, prie būtent to Dievo tapimo žmogumi, prie to pažado, kad Dievas niekada neišsižada meilės logikos žmogaus gerovei, link tos pradžių pradžios, kurioje dar kartą suprantame, kad Dievas yra asmeniškai apsisprendęs su žmogumi“, – dalijosi jis.
Šis laikotarpis, anot kunigo, palydi kiekvieną iš mūsų iki Kalėdų nakties, kurioje galima pamatyti duotų pažadų išsipildymą, kad Dievui žmogus yra viskas ir jis viską dėl žmogaus padaro.
Dėl to pašnekovas dalindamasis savo mintimis pabrėžė, kad šios keturios savaitės – tai budėjimo, veržlaus ėjimo pirmyn, gerų darbų, pagarbos, atsigręžimo vienas į kitą ir bendrumo laikas.
Vienas ryškiausių advento simbolių – vainikas
Adventas, anot pašnekovo, turi tam tikrų savo ženklų, kuriais mus palydi į šį laikotarpį. Vienas iš jų – advento vainikas ir keturios žvakelės.
Vainikas simbolizuoja žalumą, amžinybę ir viltį, o apvalumas – žmogaus gyvenimą ir judesį. Žvakės šviesa primena apie Dievo skleidžiamą šviesą, jo apsisprendimą žmogui.
„Pirmoji žvakė yra skiriama pranašams. Mes pagerbiame visą Senąjį Testamentą, pagerbiame visus pranašus, tuos, kurie mums kalbėjo, priminė, vedė, formavo tautą, sąmonę, žmogų nuo pat pradžios iki to, ką mes šiandien, kaip krikščionys, toliau klausomės. Tai pranašai, kurie mus ruošia Mesijo atėjimui.
Antroji žvakė yra Betliejaus žvakė. Ji primena, kad Dievo veikimas žmogaus istorijoje nėra abstraktumas, nėra filosofinė banalybė. Dievo veikimas žmogaus istorijoje nėra teorija, bet yra realumas, tikrumas, labai aiškiai išreikštas konkretumas.
Ji primena, kad Dievas savo pažadą įvykdo būtent Betliejaus miestelyje, toje prakartėlėje, tame tikrame žmogaus gyvenimo tikrume, kuriame motina, pagimdžiusi kūdikį Juozapo globėjo artumoje, vystyklais suvystys ir paguldys jį ėdžiose“, – nurodė jis.
Tuo tarpu trečioji žvakė, anot pašnekovo, žymi angelus, kurie praneša apie visatos įvykio svarbą. Angelai, kurie yra gerbiami, pripažįstami parodo Dievo kūrybos pilnatvę, žymi tai, kad Dievas yra sukūręs regimą ir neregimą pasaulį, dvasinių būtybių pasaulį ir žmogų.
R. Doveika pridėjo, kad angelai Kalėdų naktį skelbė apie gimusį kūdikį, apie Dievą, tapusį žmogumi.
„Paskutinė, ketvirtoji žvakė, žymi piemenėlius. Piemuo iš tiesų savo gyvenime nėra toks nusaldintas, kaip kartais mes esame įpratę Kalėdų laikotarpiu matyti piemenėlius.
Tai pakankamai šiurkštaus gyvenimo būdo žmogus, galbūt šiek tiek vilgarios logikos arba leksikos žmogus. Jis tikrai yra pakankamai atšiaurus, nes jam patikėta avių banda, jam patikėtas rūpestis.
Jis yra tas, kuris pasiruošęs kovoti, nes apsaugoti savo jam patikėtą kaimenę reikės ir nuo nakties plėšrūnų. Tuo pačiu jis yra tas, kuris tokiu tarnavimo būdu užsidirba sau pragyvenimą.
Jis išgirsta, nes moka klausytis. Jis supranta, nes moka stebėti. Jis pajunta, nes moka jausti. Ir ką jis padaro? Leidžiasi į kelią. Leidžiasi į kelią pažiūrėti visa tai, kas įvyksta.
Ir ta ketvirtoji žvakė, piemenėlių žvakė, būtent rodo, kad mes visi kartu per advento kelią atėję ir esame kviečiami ateiti, matyti, girdėti, suprasti per ženklus, per tikrovę.
Ir kas atsitinka to galbūt grubaus, pavargusio, visuomet už būvį kovojančio žmogaus veide? Šypsena, giedruma, ramybė, džiaugsmas. Tai yra tai, kas mums yra advento viršūnė“, – ketvirtosios žvakės reikšmę pristatė kunigas.
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