Prasideda jubiliejinė paramos akcija „Ankstukai“: kviečiama aukoti ir padėti mažiesiems kovotojams užaugti

2014 m. prasidėjus pirmai paramos akcijai ankstukai buvo nematomi kūdikiai, kurių istorijos ir juos lydintys iššūkiai su mažyliais nesusipažinusiam žmogui atrodė neįtikėtini. Anksčiau į pasaulį atskubėję kūdikiai pirmuosius gyvenimo mėnesius leidžia ligoninėje ir kasdien kovoja už gyvybę, o įvairūs iššūkiai mažylių laukia ir grįžus namo. Jau dešimt metų „Ankstukų“ geradariai padeda mažiesiems kovotojams tvirčiau kibtis į gyvenimą.

„Ankstukams reikalinga ypatinga tėvelių meilė ir medikų globa, ne mažiau svarbus ir kiekvieno iš mūsų palaikymas. Dešimt metų padedame ankstukams kovoti už gyvybę. Tai būtų neįmanoma be geradarių, kurie yra visuomet šalia. Per veiklos metus stebėjome, kaip sparčiai auga atsakingo verslo iniciatyvos, ir subūrėme ištikimų rėmėjų ratą. Be galo džiugu, kad dalis jų yra šalia ir kovoja už mažųjų gyvybes kartu jau nuo pirmųjų paramos projekto dienų. Taip kartu su mažiausiais Lietuvos kūdikiais augame ir mes“, – teigia projekto „Ankstukai“ atstovas Vytenis Kinduris.

Vienas iš ilgamečių didžiųjų projekto geradarių – prekybos tinklas „Maxima“ – priėmė „Ankstukus“ ir juos atsakingai globoja jau dešimt metų. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiam pavasariui prasidėjus, „Maxima“ parduotuvėse galima įsigyti akcijos ženklu pažymėtų prekių arba aukoti į specialias akcijos dėžutes ir taip palaikyti mažuosius kovotojus.

„Reikšmingiems pokyčiams reikia laiko, todėl ilgametėse verslo ir socialinių projektų draugystėse itin svarbus tęstinumas. Gera „Maxima“ parduotuvėse kasmet sulaukti „Ankstukų“ ir būti prasmingų darbų dalimi, stebėti, kaip auga projekto bendruomenė. Be abejonės, tariame „Ačiū“ kiekvienam pirkėjui, kuris jam priimtiniausiu būdu palaikys mažuosius kovotojus“, – sako „Maxima LT“ generalinė direktorė Jolanta Bivainytė.

„Ankstukai“ – pirmasis paramos projektas Lietuvoje, atsigręžęs į anksčiau laiko gimusius kūdikius. Lietuvoje bent 5 iš 100 naujagimių yra ankstukai, taigi kasmet į kovą už gyvybę skuba 1200 mažiausių mūsų šalies kūdikių. 10 metų gyvuojančio projekto tikslas – visapusiška pagalba ir parama ankstukams bei jų šeimoms. Iniciatyva siekia suteikti gyvybiškai svarbią medicininę įrangą ligoninėms, organizuoja psichologinę pagalbą tėvams, užtikrina paramą daiktais ir kitą svarbų palaikymą.

Šeimų, kurioms reikalinga pagalba, žinučių laukiame el. paštu [email protected] .

Daugiau paramos projektą „Ankstukai“: ankstukai.lt.