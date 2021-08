Prakalbo Šiauliuose sprogusio namo šeimininkų sūnus: tėčio būklė – kritinė

Pavojuje – dviejų jaunų vaikų, 24-erių Luko ir 20-ies Samantos Vigelių, tėvų gyvybė. Pasak L. Vigelio, namuose šeima gyveno vos ketverius metus, kai netikėtai nugriaudėjo sprogimas.

Vieno nukentėjusiųjų būklė kritinė

Sprogimo metu namuose buvo jų tėvai – 44-erių tėtis ir 45-erių mama, taip pat ir du augintiniai. Patiems vaikams vos per plauką pavyko išvengti katastrofos.

„Gyvenam visi kartu, aš galbūt šiek tiek mažiau, nes esu vyresnis, bet sesė kartu. Jei būtume buvę namie, greičiausiai, būtume neišgyvenę, nes visos sienos sukrito į mano ir sesers kambario pusę“, – pasakojo L. Vigelis.

Iš namo neliko nieko – visos sienos sugriuvo, o vieninteliai daiktai, kuriuos pavyksta rasti griuvėsiuose yra vos kelios lėkštės ar įrankiai:

„Liko gal sveikų daiktų, lėkščių pavyko parinkti, vieną kitą įrankį. Iš tėčio tėvų buvo palikimas virtuvinis stalas, tai jo stalviršis liko sveikas, kojos sudegė, gal dar pavyks atrestauruoti. Daugiau kaip ir nieko.“

Sprogimo priežastis iki šiol neaiški. Šiuo metu reanimacijoje – abu jų tėvai. Mama perkelta į Kauną, tėtis – Šiauliuose, jo būklė kritinė. Laimei, Lukas su seserimi bent jau galėjo aplankyti tėvus ligoninėje.

„Mamos gyvybei pavojus kaip ir nebegresia, ji yra išvežta į Kauną, vis dar reanimacijoje. Tėtis vis dar yra Šiauliuose, jis yra gyvas, bet tikimybė, kad jis išgyvens, yra beveik nulinė“, – kalbėjo L. Vigelis.

Reikalinga pagalba

Su pagalbos prašymu į žmones socialiniuose tinkluose kreipėsi Luko sesuo Samanta – dabar itin reikalinga finansinė parama, kuri bus panaudota padengti gydymo išlaidoms.

„Nuo tokių nelaimių niekas nesame apsaugoti. Šių metų rugpjūčio 8-ą dieną ankstų sekmadienio rytą šiauliečius sukrėtė nuaidėjęs gyvenamojo namo sprogimas.

Šiuo metu reanimacijoje dėl gyvybės kovoja 2-iejų jaunų vaikų tėvai Mindaugas Vigelis ir Ilona Vigelienė. Būklė kritinė. Nustatyti aukščiausio laipsnio kūno nudegimai, dėl kurių kenčia abu suaugusieji. Taip pat pažeisti ir vidiniai organai.

Vaikai be pastogės, be daiktų, be rūbų, mylimų namų ir viso kartu sukurto gerbūvio. Taip pat nukentėjo ir du šuniukai, kurie yra neatsiejama šeimos dalis. Jie taip pat yra apdegę ir sužaloti, todėl gydymas reikalingas ir jiems. Norime kiekvieno nuoširdžiai paprašyti prisidėti ir paremti nelaimės metu nukentėjusią šeimą. Nesvarbu, ar tai būtų šio įrašo pasidalinimas socialiniuose tinkluose, ar skleidžiamas moralinis palaikymas, bet ir finansinė parama būtų neabejotinai didelis varomasis variklis į gražesnį rytojų“, – socialiniame tinkle dalijosi S. Vigelytė.

Žmonės gali prisidėti ir daiktais, tai koordinuoja S. Vigelytė. Tačiau šiuo metu labiausiai reikalinga finansinė parama gydymo išlaidoms padengti.

„Iš artimųjų rato daug kas įvairios pagalbos suteikia – ir patarimų, kur kreiptis, ir kaip viską planuotis. Daugiau, be finansinės pagalbos, reikia daiktų, bet šiuos dalykus derina sesė. Šiuo momentu, iš tikrųjų, daiktų reikia ir tikrai reikės, bet dabar tai – ne pirminis klausimas, nes tėvų gyvybės yra svarbiausios“, – kalbėjo L. Vigelis.

Paremti nukentėjusius galite banko pavedimu:

Gavėjas Samanta Vigelytė

Sąskaitos nr.: LT507300010168891967

Mokejimo paskirtis: Parama

Paypal: [email protected]

SWIFT/BIC KODAS: HABALT22

Sprogo apynaujis namas

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sekmadienį Šiauliuose anksti ryte nugriaudėjo sprogimas. Kaip pranešė TV3 žinios, į įvykio vietą atvykę ugniagesiai išvydo maždaug 150 kv. m. apynaujo namo likusius griuvėsius.

„Buvo kilęs gaisras. Pastato sienos ir stogas buvo sugriuvę, nukentėjo du žmonės. Vienas žmogus reanimacijoje, kitas gydomas ambulatoriškai“, – anksčiau pasakojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Giedrius Vaičiulis.

Nelaimės metu name buvo 44 m. amžiaus vyras ir 45 m. amžiaus moteris, abu jie buvo paguldyti į ligoninę. Laimė, sprogimo metu namuose nebuvo poros vaikų.

Pareigūnai kol kas neįvardija, dėl ko galėjo kilti sprogimas. Šildymo sistema name buvo moderni, buvo sumontuoti saulės kolektoriai.

Sprogimas Mažosios Lietuvos gatvėje įvyko apie 7 val. ryto. Gyvenamasis namas – visiškai sugriautas, nukentėjo ir aplink buvę objektai.

Ugnį malšino penkios ugniagesių cisternos. Nuolaužos apgadino kaimynų automobilį ir greta esantį pastatą.