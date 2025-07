Bellinghamų brolių akistata įspūdingame „Borussia“ ir „Real“ ketvirtfinalyje neįvyks

Jobe‘as Bellinghamas aštuntfinalio susitikime buvo nubaustas geltona kortele ir dėl to praleis kitas rungtynes.

„Manau, kad visi matėme, kad Jobe‘as buvo labai nusivylęs. Pakeičiau jį ne dėl jo žaidimo, o todėl, kad gavo geltoną kortelę, matėme keletą labai įtemptų kovų, nenorėjau, kad kas nors vėliau gautų antrą geltoną kortelę“, – teigė „Borussia“ vyriausiasis treneris Niko Kovačas.

„Borussia“ ir „Real“ vis dar nėra patyrusios pralaimėjimo FIFA pasaulio klubų taurėje, abi komandos yra iškovojusios po tris pergales ir po kartą užfiksavusios lygiąsias.

Penktadienį „Fluminense“ – „Al Hilal“ rungtynes nuo 21.50 val. stebėkite per TV3, o dar daugiau FIFA pasaulio futbolo klubų taurės rungtynių parodys Go3.

Ketvirtfinalio susitikimas tarp „Borussia“ ir „Real“ įvyks liepos 5 dieną (šeštadienį) 23.00 val.

Dortmund beat Monterrey and advance to the quarterfinals. Jobe Bellingham, however, will miss the next game against Real Madrid after receiving his second yellow card😐



