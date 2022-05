Prakalbo apie Putino išsiuntimą į sanatoriją: spėja, kada tai įvyks

Buvęs MI6 vadovas tikina, kad yra tik laiko klausimas, kada V. Putinas bus išsiųstas su visais savo planais gydytis į sanatoriją.

„Karo kurstytojas gali būti paguldytas į lėtinėmis ligomis sergančių žmonių gydymo įstaigą jau kitais metais“, – tvirtina seras Richard‘as Dearlove'as.

Viešoje erdvėje vis dažniau pasirodo pranešimai apie V. Putino sveikatą. Žmonės teigia, kad diktatorius serga vėžiu bei jam yra taikoma chemoterapija ir gydymas steroidais nuo kitų negalavimų. Kiti tikina, kad Vladimiras Putinas serga Parkinsono liga arba jį kamuoja ankstyvos stadijos demencija.

Buvęs Didžiosios Britanijos slaptosios žvalgybos tarnybos vadovas, kalbėdamas tinklalaidėje „One Decision“, sakė, kad Putinas netrukus paliks Kremliaus rūmus, kad galėtų gauti medicininę pagalbą.

„Manau, kad iki 2023-iųjų jo ten nebebus. Tikėtina, kad jis bus išsiųstas į sanatoriją, kurioje jis kaip Rusijos lyderis bus pamirštas. Tai bus būdas judėti toliau be didelio perversmo“, – laidoje sakė jis.

Seras Dearlove'as taip pat tikino, kad ekspertų nuomonė Rusijoje gali pradėti keistis, o tai parodys rusų mąstymo ir požiūrio pasikeitimą. „Nemanau, kad viešoji nuomonė Rusijoje artimu metu pradės keistis, tačiau to galima tikėtis iš ekspertų“, – sakė jis.

Vyras pasakojo, kad jį „labai nustebino“ naujausia V. Putino reakcija į Švedijos ir Suomijos planus įstoti į NATO aljansą. Jis spėliojo, kad kažkas pradeda po truputį keistis, rašoma mirror.co.uk.

„Putinas sakė, kad tol, kol NATO neatidarys karinių bazių Švedijoje ir Suomijoje, Rusijai jų įstojimas į NATO nebus problema... Manau, kad gali būti vieni iš pasikeitimo ženklų“, – tęsė jis.

Prastėjantys reikalai

J. Dearlove'as taip pat minėjo, kad yra labai keistų V. Putino elgesio bruožų, o pastarasis jo kojų „trepsėjimas“ vieno susitikimo metu, anot jo, buvo ganėtinai keistas. Vyras spėliojo, kad pasaulis artėja prie režimo Rusijoje pabaigos. Vis dėlto, jis pridūrė, kad tokie pokyčiai nereiškia fakto, kad jis bus visai pakeistas.

„Tai, ką aš sakau, tikėtina, kad per ateinančius metus, gali sugriūti. Nėra jokių abejonių, kad ši Ukrainos karo situacija yra katastrofa. Ekonomikoje yra netvarka, sankcijos tikrai pradės kandžioti per ateinančius tris ar šešis mėnesius, bus labai aukšta infliacija, kas jau be to, kariniu požiūriu, yra visiškas fiasko“, – pridūrė jis.

Teigiama, kad V. Putino sveikata šlubuoja jau daugiau nei penkerius metus. Buvo manoma, kad Rusijos prezidento dingimai iš viešumos nuo 2017 metų buvo susiję su jo sveikata. Nepriklausoma Rusijos žiniasklaida „Proekt“ atliko tyrimą ir atidžiai ištyrė jo „dingimus“ su specialistų medikų vizitais.

Neskelbiami apsilankymai pas gydytojus per pastaruosius penkerius metus įrodo, kad jo sveikata jau kurį laiką blogėjo, praneša express.co.uk.

Buvęs šnipas Christopher‘is Steele'as, kuris vadovavo Rusijos skyriui MI6 Londone, sako, kad Putinas vis dar sunkiai serga ir dabar jam reikia visą parą budinčios medicinos pagalbos. Jis mano, kad dėl paslaptingos ligos, kuri kankina 69 metų prezidentą, prastėja ir Kremliaus reikalai.

„Jį nuolat lydi gydytojų komanda. Saugumo tarybos posėdžiai, kurie, kaip rodoma, trunka neva visą valandą, iš tikrųjų yra suskirstyti į kelis laiko tarpus, tarp kurių jam yra suteikiama medicinos darbuotojų pagalba.

Aiškiai suprantama, kad jis sunkiai serga. Tačiau, kiek tai yra rimta ar nepagydoma – neaišku, negalime būti visiškai tikri. Vis dėlto, tokia situacija šiuo metu daro labai rimtą poveikį Rusijos valdymui“, – praėjusią savaitę jis pasakojo LBC laidai „Eddie Mair“.