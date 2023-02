Praeivis paprašė Kate Middleton nusifotografuoti: jos atsakymas priblokštė tūkstančius

Taigi, kai vienas vyras sukaupė drąsos paklausti, ar galėtų pasidaryti asmenukę, kai ji lankėsi Lidse, ji nedvejodama sutiko, rašo mirror.co.uk.

Ir kai vyras prisipažino princesei, kad jaudinasi, kai blaškėsi ieškodamas fotoaparato programėlės telefone, Kate puikiai žinojo, ką pasakyti, ir nuramino vos devyniais paguodžiančiais žodžiais.

Vyras susitiko su princese, kai ji lankėsi „Kirkgate turgaus komplekse šiauriniame mieste, kur ji prisijungė prie turgaus prekeivių ir aptarė savo ambicingą kampaniją, kuria siekiama atkreipti dėmesį į ankstyvąją vaikų raidą.

Ji taip pat susitiko su visuomenės nariais, pažymėdama savo „didžiausio darbo“ – „Shaping Us“ projekto, kurio tikslas – pabrėžti vaiko lavinimosi svarbą, pradžią.

Kai ji išėjo iš turgaus, kad sudalyvautų kitame susitikime Lidso universitete, „GB News“ reporteris Cameronas Walkeris socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip vyras užkalbina Kate ir mandagiai paklausia: „Ar galiu su jumis pasidaryti asmenukę?

Princesė atsakė „taip“ ir priduria „labai greitai“, tada vyras jos atsiprašė, nors ji tvirtino, kad viskas gerai.

Vyras, kuris blaškėsi savo telefone, tada pasakė Kate, kad labai jaudinasi, ir ji jam atsakė: „Nesijaudink, viskas gerai. Mes visi jaudinamės“.

