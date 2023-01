Tiesioginiame eteryje užfiksavo vedėjo klaidą: teko nedelsiant atsiprašyti

R. Medeley ir jo kolegė Susanna Reid aptarinėjo naują dainininko dainos „I’m Not Here To Make Friends“ vaizdo klipą, kai R. Medeley per klaidą pavartojo neteisingą įvardį.

Nenori išskirti savo lyties, kaip vyro ar moters

Sam Smith prieš kurį laiką paskelbė, kad nenori išskirti savo lyties, kaip vyro ar moters, todėl visuomenės paprašė kreiptis ne „jis“, ne „ji“, o „jie“ įvardžiu.

Sam Smith vartoja įvardį „jie“, tačiau R. Medelei diskusijoje dainininko apibūdinimui vartojo įvardį „jis“, rašo independent.co.uk

R. Medeley suklydus, S. Reid tyliai informavo jį apie S. Smith vartojamą įvardį. Tada R. Medeley nedelsdamas atsiprašė už savo klaidą.

Sausio 27 d., penktadienį, S. Smith išleido savo naujos dainos „I‘m Not Here To Make Friends“ vaizdo klipą. Vaizdo klipo pradžioje jie, vilkintys didelę rožinę pūkuotą suknelę, įnešami į užmiesčio dvarą.

Viso vaizdo klipo metu jie vilki įvairius drabužių derinius, judėdami po įvairias namo dalis, apsupti šokėjų.

Jautėsi tarsi grįžęs namo

„I‘m Not Here To Make Friends“ yra naujausias singlas iš naujojo S. Smith albumo „Gloria“, kuris dienos šviesą išvydo praėjusią savaitę.

Praėjusią savaitę jie sakė, kad pakeitus savo įvardžius „jautėsi tarsi grįžę namo“. Apie tai, ko išmoko pakeitus įvardžius, S. Smith aptarė interviu su Zane Lowe laidoje „Apple Music 1“ metu.

„Mano šeima, jie gali su manimi bendrauti, jie visada galėjo, bet dabar jie su manimi bendrauja dar artimiau. Mano meilės reikalai pagerėjo, mane myli. Jaučiuosi patogiai savo odoje, tik dėviu tai, ką noriu dėvėti“, – aiškino S. Smith.

„Nuo tada, kai pasikeitė įvardžiai, jaučiuosi tarsi namuose. Gaila, kad nežinojau, kas tai, kai mokiausi mokykloje, nes dar mokykloje identifikuočiau save taip. Net tai yra tai, kas aš esu, tai yra tai, kas aš visada buvau“, – teigė jie.